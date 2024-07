Más de 25.000 jóvenes participan este verano en 407 colonias y campamentos en Aragón

Un total de 25.260 menores de 18 años van a participar este verano, según datos actualizados de este mes julio, en 407 campamentos de Zaragoza, Huesca y Teruel, que dan empleo a un total de 4.793 monitores en esta campaña. Así lo ha confirmado esta mañana en rueda de prensa Cristina Navarro, gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), entidad encargada de autorizar estas actividades en la Comunidad.

"Esta cifra aumentará en las próximas semanas ya que las entidades promotoras de todas estas actividades pueden presentar sus declaraciones responsables hasta 20 días antes de celebrarse la actividad", ha indicado Navarro.

Huesca vuelve a ser la opción más escogida, con 292 propuestas, seguida de Teruel, con 70, y 45 en Zaragoza. Por comarcas, en la provincia de Huesca se han autorizado 32 actividades en el Alto Gállego, 11 en la Hoya de Huesca, 104 en la Jacetania, 4 en La Litera, 44 en la Ribagorza, 1 en los Monegros, 87 en el Sobrarbe y 9 en el Somontano de Barbastro.

En la provincia de Teruel, las autorizaciones han sido 7 en Cuencas Mineras, 21 en Sierra de Albarracín, 18 en Gúdar-Javalambre, 7 en Comunidad de Teruel, 5 en Andorra-Sierra de Arcos, 3 en el Maestrazgo, 5 en Matarraña, 2 en Bajo Aragón y una tanto en el Bajo Martín como en el Jiloca.

En el caso de la provincia de Zaragoza, han solicitado permisos 2 actividades en la Comarca del Aranda, 3 en Campo de Cariñena, una en Campo de Daroca, 5 en las Cinco Villas, 7 en la Comunidad de Calatayud, 20 en Tarazona y el Moncayo, una en la Ribera Alta del Ebro y 5 en Valdejalón.

Este verano desde el IAJ se han ofertado 11 actividades con 344 plazas disponibles para menores aragoneses a las que se han apuntado un total de 474 participantes, también de otras CC. AA., como Castilla y León, Cataluña y otras regiones límitrofes. "Que vengan a Aragón a disfrutar del ocio y el tiempo libre nos demuestra que somos una gran Comunidad, que tenemos unos paisajes y una naturaleza increíble y esto es muy beneficioso porque los niños que vienen a los campamentos y a las colonias de verano cuando son pequeños, luego pueden volver con sus padres o madres o incluso cuando son adultos a recordar lo que hicieron aquel verano en el valle de Benasque, por ejemplo", ha valorado Navarro, quien ha destacado también la oportunidad que supone para todos ellos de "alejarse de las pantallas" en entornos naturales que repercuten "muy positivamente" en estos jóvenes.

Requisitos para la solicitud de becas

Respecto a la solicitud de becas para disfrutar de estas actividades, que incluyen colonias urbanas, colonias de verano, acampadas y campamentos, Navarro ha recordado que el plazo sigue abierto hasta el 31 de octubre. Hasta el momento, se han recibido 25 peticiones de becas, de las cuales se han concedido 11, que se otorgan por orden de solicitud. En relación a 2023, Navarro ha indicado que "se ha ampliado hasta en un 40% el número de plazas disponibles, lo cual beneficiará a un total de 468 solicitantes".

Para poder beneficiarse de estas ayudas es necesario cumplir tres requisitos: en primer lugar, la actividad debe haberse realizado entre marzo y septiembre de 2024 en territorio español. Se debe acreditar también el empadronamiento en un municipio de Aragón con una residencia efectiva de al menos un año antes del inicio de la actividad; y las solicitudes deben presentarse dentro de un mes tras la finalización de la actividad y, como máximo, hasta el 31 de octubre de 2024.

La seguridad, un factor clave

Los promotores de toda actividad juvenil de tiempo libre que se vaya a desarrollar en Aragón deben presentar al IAJ una declaración de responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 74/2018, de actividades juveniles de tiempo libre. Así, cada temporada, el Instituto Aragonés de la Juventud licita un contrato de servicios denominado 'Supervisión de actividades Juveniles en Aragón en el verano de 202X', que se publica a principios de año y que centraliza los controles. En concreto, este 2024, la empresa adjudicataria ha sido Pirinea Desarrollo Rural S.L.U.

Hasta el momento, la empresa ha realizado 343 visitas al 85,11% de las actividades que se podían supervisar, mientras en otras 29 –el 7,20%– hubo revisiones in situ pero no se pudo recoger información debido a que no se encontraba en ese momento un número representativo de los participantes en la zona de acampada o el albergue. Por su parte, el IAJ ha inspeccionado otras 7 actividades.

Desde el IAJ subrayan la importancia que tiene para preservar la seguridad y el correcto funcionamiento de estas actividades la colaboración con la Dirección General de Emergencias y otras instituciones competentes –Guardia Civil, Policía Nacional y Salud Pública– con las que se coordinan para garantizar una supervisión rigurosa y eficiente en materia de campamentos y actividades de verano.

"Esta colaboración abarca la implementación de protocolos de seguridad específicos y la supervisión constante de las actividades para garantizar un entorno seguro para todos los participantes", añaden.

Además de todas las cuestiones de seguridad ya mencionadas, este año el Instituto Aragonés de la Juventud impartió los días 9, 16 y 27 de mayo las formaciones de los protocolos en materia de prevención de ideación suicida, contra el bullying y el ciberbullying y contra el abuso sexual. "Ha sido una iniciativa pionera en otras CC. AA. en España y creemos que cuantos más medios les demos a nuestros monitores y escuelas de tiempo libre, mejor", concluye Navarro.