La Copa América de Vela en Barcelona marca un nuevo camino en la colaboración público-privada más sostenible

La Copa América de Vela que se celebrará en Barcelona durante los meses de agosto y septiembre no será únicamente un evento deportivo. La cita marcará un punto de inflexión en la colaboración público-privada y servirá para sentar las bases de futuro que facilitarán la participación de las empresas en las grandes organizaciones de eventos bajo criterios de sostenibilidad y con un retorno aceptable de la inversión.

Así se ha desprendido de la mesa redonda 'Retos y Oportunidades de grandes eventos deportivos en ciudades', que se ha celebrado este miércoles en el World Trade Center de la Ciudad Condal en el marco de una nueva edición de los 'Encuentros Henneo', que ha servido para analizar el impacto que tendrá la Louis Vuitton 37th America's Cup en la capital catalana. La jornada se ha desarrollado bajo el nombre de 'Barcelona, ciudad abierta al deporte'.

La mesa ha sido moderada por Fernando Pastor, director de La Información Económica, y han participado David Pino, director de Port Vell y coordinador del Port de Barcelona de Copa Amèrica; Xavi Bernat, director de Sostenibilidad de Aigües de Barcelona, e Íñigo Roy, director de estrategia de comunicación y patrocinios de CaixaBank.

"Empezamos a trabajar en enero de 2022 y, honestamente, pensábamos que no teníamos posibilidades. Sin la iniciativa privada, con la situación política y socioeconómica que había, no se habría logrado. La única manera de haber llegado hasta aquí es la colaboración y la alineación, sino habría sido imposible. Esto no es un mundial de fútbol y no hay miles de millones. La única manera de conseguirlo es con la suma de todas las partes", ha subrayado Pino.

También ha destacado que un evento como la Copa América ha servido para generar un "microclima de innovación" en Barcelona. "Nos preguntaron que por qué nos metíamos en esto y lo que la gente no sabe es que los participantes llevan aquí viviendo con sus familias dos años, comprando en nuestras tiendas, contratando con nuestras empresas y agente local. No se trata de construir estadios que duran diez días. La Copa América genera innovación y valor añadido", ha añadido.

Otro de los puntos que ha resaltado Pino es que el evento también servirá para acabar con el cliché de "elitista" que tiene la vela con espacios abiertos gratuitamente a la sociedad durante todo el evento. De su lado, Roy ha explicado que CaixaBank ha apostado por el patrocinio de los equipos españoles femenino y categoría joven y que el banco les ha ayudado tanto con aportación económica como con ayuda en lo que respecta a todo el desarrollo de la estructura de los equipos. "Queremos dar a conocer sus historias personales y acercar el deporte de la vela a la ciudadanía y a la sociedad", ha indicado.

"La Copa América va a ser un vector de cambio para todos los actores involucrados. El ciudadano mira a las empresas e instituciones públicas y tenemos que dar ejemplo de transformación dejando impactos positivos. Nos volveríamos a meter de cabeza y seguramente mucho más confiados después de este último año de trabajo", ha manifestado.

Por su parte, Bernat ha incidido en que con el agua se puede cambiar el futuro de las ciudades y hacerlas mucho más vivibles y que, por ello, Aigües de Barcelona es un generadora de "progreso ambiental, social y económico". "Estamos aprovechando la Copa América para impulsar proyectos que deben ser estructurales y que ayuden a la transformación de la ciudad", ha expresado. Un ejemplo es el uso de agua regenerada en las embarcaciones. "La Copa América está sirviendo como 'sandbox' (entorno de pruebas) de innovación y deseamos que el Puerto de Barcelona continúe como un espacio de colaboración para posicionar la ciudad. Y que el legado sirva también para replicar en otras ciudades", ha sentenciado.

El evento ha comenzado con unas palabras de bienvenida del consejero delegado de Henneo, Iñigo de Yarza, y del presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Después, el director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, ha entrevistado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Han hablado, entre otras cuestiones, sobre la elección de la capital catalana como sede de esta competición internacional, valorando la transformación impulsada en el Puerto de Barcelona, la calidad de las instalaciones, las infraestructuras y la experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos internacionales. El director adjunto de 20minutos, Jesús Morales, también ha charlado con la vicepresidenta de America's Cup Event Barcelona, Aurora Catá.