Azcón: "El PSOE es quien menos puede hablar de inestabilidad"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido esta mañana a las declaraciones del expresidente de la DGA y secretario general de los socialistas, Javier Lamban. Éste último ha dicho que se abre a pactos “de Estado” con el PP y que está “francamente preocupado” por la “inestabilidad de libro” que supone la ruptura de la coalición PP-Vox.

Azcón ha asegurado desde Canfranc, donde se ha celebrado una cumbre bilateral con homólogo de Nueva Aquitania, Alain Rousset, que el PSOE hable de inestabilidad “es una broma pesada”, porque este partido “no es capaz de aprobar los presupuestos generales del estado en Madrid, ni ninguna ley, por sus socios”, que además quieren un sistema de financiación “que perjudica a la comunidad autónoma de Aragón”. Por lo tanto, los socialistas son quienes “menos pueden hablar de inestabilidad”, que “permanentemente tiene que aceptar los chantajes de sus socios independentistas con un único objetivo, mantenerse el poder”, ha añadido Azcón.

Igualmente ha asegurado que no esta dispuesto a aceptar chantajes, algo que “Sánchez acepta día a día”. Igualmente se ha mostrado extrañado por las declaraciones del secretario general del PSOE sobre la convocatoria de elecciones en Aragón. “Creo que los aragoneses no quieren que haya elecciones”, pero si las hubiera, ha explicado que los resultados no serían buenos para la izquierda, tras los precedentes de las elecciones europeas. Por lo tanto, el PSOE “es el menos interesado en elecciones”. En cuanto a un candidato para esas elecciones, “que no se van a celebrar”, Azcón ha indicado que sería el que eligiera Pedro Sánchez, porque “el PSOE en Aragón en las decisiones que se toman pinta poco”.

Respecto al cese del ex consejero de agricultura (de Vox), Azcón ha explicado que Samper le dijo que quería 48 horas para pensar y reflexionar, pero le comunicó que esa misma mañana iba a proponer a un nuevo consejero de agricultura. “La decisión de quien forma parte del Gobierno corresponde al presidente de la comunidad y esa decisión era indudable. Ahora todos los consejeros son miembros del PP”.

Dejando a un lado el aspecto político, Azcón ha mostrado su alegría de ver a Javier Lambán en una rueda de prensa, por la “situación difícil” que atraviesa a nivel personal.