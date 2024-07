Elia Martínez: "Salí de la facultad sin saber lo que eran los cuidados paliativos"

Es especialista en Medicina Interna y Oncología e hizo un máster en cuidados paliativos.

Fue un antes y un después en mi vida personal y profesional, y me abrió la mente y las posibilidades de atender a mis pacientes. Salí de la facultad sin saber lo que eran los cuidados paliativos. Fue mi propio quehacer como médico el que me llevó a aprender. Es importante tener una formación, al menos mínima, porque en el día a día se atiende a pacientes con enfermedades que no se curan y requieren el alivio de sus síntomas.

Es duro enfrentarse a la muerte.

Sí, pero cuando se tiene formación, se tienen herramientas y somos capaces de atender a los pacientes en todas las necesidades a veces es más crítico el momento de tomar decisiones que preceden a las fases últimas de la enfermedad que la muerte en sí. Es duro, pero también es bastante gratificante ayudarles.

Y convive a diario con ello.

Tengo todos los días pacientes nuevos con diagnósticos de enfermedades no curables. Mi trabajo es proporcionar información, atención a los padecimientos, a sus familias, a sus cuidadores, para ofrecerles, dentro de las posibilidades de la Medicina, las mejores opciones tanto de supervivencia como de control sintomático.

¿Los cuidados paliativos siguen siendo una asignatura pendiente?

Sí, desde el punto de vista asistencial y formativo, por eso son importantes iniciativas como la cátedra Cuidados y ecosistema paliativo de la Universidad de Zaragoza. Yo no tuve la suerte de formarme en cuidados paliativos.

En Aragón se estima que 2.400 pacientes no reciben cuidados paliativos especializados.

Refleja una dura realidad. Aragón es una de las comunidades que probablemente tenga una situación más deficitaria. Que haya diferencias según el código postal, según dónde se resida, sinceramente es muy preocupante.

Con una población envejecida, la demanda de este tipo de Medicina va a ir a más.

Sí. Los datos, desde luego, son abrumadores. Se calcula que en España en 2050 haya un 25% de personas mayores de 65 años. La edad siempre va a acompañarse de cáncer, de enfermedades crónicas no oncológicas, de dependencia y de cantidad de cuestiones que van a hacer necesarios los cuidados paliativos.

¿Cuándo supo que se quería dedicar a estos cuidados?

Fue rápido, vi la necesidad cuando empecé a trabajar como médico residente. Siempre me ha apasionado atender a personas que están en situaciones complejas. Simplemente viendo pacientes noté que faltaba algo en mi formación que tenía que afianzar.

¿Qué hace falta para dedicarse a los cuidados paliativos?

Hace falta voluntad y no tener miedo a afrontar situaciones difíciles. También habilidades de comunicación, algo que se puede entrenar. Y compasión, ponerte en el lugar de la otra persona y tratar de mejorar su situación.

¿Cómo se le dice a alguien que se está muriendo?

Hay mucha variabilidad a la hora de abordarlo En ocasiones depende mucho de lo que el paciente desee y de que nosotros, de alguna manera, equilibremos esa información para que ni sea excesiva ni sea deficiente. Pero generalmente se debe decir con mucha cercanía, con mucha calma y con la máxima honestidad posible. Yo siempre digo a los residentes que el proceso de comunicación que damos a los pacientes tiene que ser un medio y no un fin. Tenemos que utilizar esa información como vehículo para poder ayudar al paciente a que sobrelleve la enfermedad y afronte el final.

¿Se trata de proporcionar los cuidados al final de la vida?

Sí, pero cada vez tratamos de instaurarlos en fases más precoces, cuando conocemos que el paciente tiene una enfermedad que no va a poder curarse. Eso permite acompañar al paciente a lo largo de la trayectoria de esas últimas semanas, meses, para poder conocernos bien, conocer su voluntad. Para que de alguna forma los pacientes no sientan sensación de desahucio.

¿Es difícil no llevarse todas estas historias personales a casa?

Es difícil, pero estamos entrenados. Cuando uno sale del hospital con cierta paz, por haber hecho todo lo que estaba en su mano, no ocasiona ningún tipo de problemas; es más, lo que conlleva es realización personal, una razón potente para desempeñar un trabajo.