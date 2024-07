Directora de un instituto aragonés: "Se necesita algo más de respaldo de la Administración"

En pleno julio, Silvia Callejo Calejero, como el resto del equipo directivo del instituto Leonardo de Chabacier de Calatayud y del personal de administración, lejos de estar de vacaciones está en un momento de mucho trasiego. "Hay que cerrar el curso, elaborando las memorias correspondientes, y, al mismo tiempo, ir planificando el que viene: los grupos, los horarios, las actividades de formación docente…", enumera esta bilbaína, circunstancial, pero de raíces bilbilitanas. Lo dice desde su despacho mientras varios operarios trabajan en distintas aulas con reparaciones y mejoras.

Este ha sido su primer año y reconoce que el balance que le queda es "muy bueno". "Cuento con un equipo con el que se trabaja muy bien, el claustro es muy colaborativo y participa, las familias ayudan y no tenemos un alumnado conflictivo", desgrana. Junto a ella, Lucía Gracia, Ana Verde, Alberto Muñoz y Ángel Sánchez asumieron las funciones después de que la anterior directora acabase sus cuatro años de mandato. "Hicimos un sondeo y vimos que no había relevo, por lo que decidimos dar cierta continuidad", explica Callejo, que ha estado en los equipos directivos de los últimos 16 años.

Desde el poso que da la experiencia, esta bilbilitana, que estudió también en este centro, reconoce que su labor es de "mucha responsabilidad y muchas horas". "Ahora porque cerramos el curso, pero durante el año tienes que venir muchas tardes y cuando hay viajes tienes que estar pendiente del móvil por mil cosas", reconoce.

Entre los puntos peliagudos, asume, está el exceso de burocracia, una queja común que abandera desde hace tiempo la asociación de directores. "He tenido mucha suerte porque los inspectores con los que he trabajado siempre me han escuchado, pero, por encima de ellos, se necesita algo más de respaldo de la Administración", valora.

En su caso, pone un ejemplo: "Desde hace tiempo venimos pidiendo que se cubran las plazas de conserje, de auxiliar administrativo y de limpieza que faltan y nos dicen que depende de los procesos, las bolsas…". A pesar de todo, Callejo se muestra satisfecha con el desarrollo del curso y señala que, según una encuesta interna, a más del 90% del personal docente le gustaría repetir. "Solo un tercio del claustro es fijo", detalla como otro de los puntos a lidiar principalmente en las zonas rurales.

Con vistas a septiembre, la directora del Chabacier reconoce que es ilusionante porque cuentan con distintos mimbres para hacerlo. "Tenemos proyectos innovadores, de teatro, el pasaporte científico y los programas Erasmus", indica. A eso se suma que estrenarán un grado medio de estética y belleza y que serán centro preferente TEA (trastorno del espectro autista).