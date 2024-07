De Aragón a Filipinas para estar en primera línea de ayuda: "La misión les cambia totalmente el chip"

Cinco médicos, una matrona y nueve estudiantes de la Universidad de Zaragoza partieron el pasado sábado rumbo a Filipinas para atender a la población más desfavorecida de este país asiático en una nueva misión de la fundación Phileos, fundada por médicos aragoneses.

El doctor Antonio Güemes, quien está detrás de este proyecto de cooperación que se inició en 2016, explica algunos de los objetivos de este viaje con el que esperan atender a más de 200 pacientes en el área de Ginecología, 400 niños en el área de pediatría, 150 pacientes con patología cardiovascular, además de realizar más de 50 intervenciones de cirugía. "Hacemos tres misiones al año de 15 días. Vamos varios especialistas en Medicina Interna, Ginecología, Cirugía Interna, a veces también del área de Dermatología y Pediatría, y sobre todo tratamos a niños. Hacemos mucha cirugía menor e intentamos también tratar los grandes problemas que tienen allí, como la tuberculosis", explica el jefe de sección de cirugía general del Hospital Clínico de Zaragoza, que es también profesor de la Facultad de Medicina.

La realidad tan diferente que encuentran al llegar a este país asiático les "golpea" a muchos de ellos y supone para quienes van de año en año un cambio de mentalidad. "Los estudiantes aprenden no solo Medicina, sino también cómo funciona un proyecto de cooperación, cómo se ejerce la medicina en otros mundos, sin ayudas de ningún tipo, y todo eso es fundamental. La misión les cambia totalmente el chip, aprenden a valorar nuestra sanidad y vienen cambiados", subraya este médico.

Decenas de familiares de pacientes ingresados en el hospital de Naga (Filipinas), a las puertas del centro, al que solo puedan entrar los enfermos y sanitarios. Lourdes Muñoz

La contraparte filipina de este proyecto de cooperación es la comunidad de siervas de María, que trabaja durante todo el año con personal local en un pequeño hospital de la zona rural de Lagonoy, donde estos médicos pasarán 15 días ayudando a la población más desfavorecida. "La primera semana estaremos en el hospital, y allí atenderemos a todos los pacientes que vengan con riesgo cardiovascular, niños con malnutrición, casos de cirugía menor... Y otra semana estaremos en Barangay, un barrio pobre de chabolas alojado en una isla perdida, donde vamos con la camilla a pasar consulta con ayuda de traductores locales del inglés al tagalo", señala Güemes.

Paula Ara y Jimena De la Calle, estudiantes de 5º de Medicina, llevan soñando con esta misión prácticamente desde que empezaron la carrera y escucharon a sus profesores hablar del proyecto. "No hemos estado en Filipinas ninguna, ni en voluntariados previos, pero lo que nos emociona sobre todo y nos motiva a ello es poder ver cómo se desarrolla la medicina aplicada aquí en condiciones tan diferentes como pueda ser en Filipinas, y también el ayudar todo lo que se pueda y aportar los pocos conocimientos que como estudiantes tenemos", cuenta Ara.

Al igual que sus profesores y compañeros de expedición, dedicarán 15 días de sus vacaciones a este proyecto. Algo que para de la Calle no supone ningún "sacrificio", sino todo lo contrario. "Llevamos todo el año pensando en esto, y nos hace muchísima ilusión. Al final, yo creo que las vacaciones no tienen por qué ser solo el estar tirado en la playa. Medicina es una carrera que la gente escoge por vocación, y ampliar tus conocimientos con algo que no es tan teórico como la carrera es muy enriquecedor", apunta esta joven. Coincide con ella Paula Serrat, otra estudiante de sexto de Medicina, que ve en esta expedición la oportunidad de ponerse al servicio de la gente. "Pienso que nos va a ayudar a desenvolvernos mejor. Este año he podido hacer prácticas, pero no me he visto capaz de resolver ciertos procesos. Allí vamos a ver la medicina cruda, real, pudiéndonos centrar en el paciente con enfermedades más avanzadas", señala esta estudiante de 23 años.

"La gente piensa que los cooperantes damos mucho, y los que más dan son a los que vamos a ayudar"

Xavier Cañíbano, un enfermero de 29 años que cursa actualmente sexto de Medicina, es otro de los miembros de esta misión humanitaria. Cuenta que se apuntó para salir de su zona de confort, y espera llevarse con él una lección de vida. "Nunca he salido de Europa, es la primera vez que salgo fuera, pero estoy convencido de lo que dice Antonio (su profesor): que allí vas a ayudar, pero vuelves con más de lo que te llevas. Creo que el impacto va a ser enorme", afirma este estudiante.

Por su parte, Lourdes Muñoz, una matrona jubilada que lleva desde el pasado mes de febrero ayudando en paritorios en Filipinas, da fe con su testimonio de todo lo que aporta esta experiencia. "La gente piensa que los cooperantes damos mucho, y los que más dan son a los que vamos a ayudar. Nosotros ponemos un mínimo granito de arena pero ellos nos dan montañas de todo: de sabiduría, de cariño, de amabilidad, de saber estar…", subraya esta matrona.

Para costear económicamente estas misiones, la Universidad de Zaragoza cuenta con el proyecto Obgyn El ovillo de la vida, para el que se buscan fondos a través de la plataforma de mecenazgo Fundraising Unizar, la actividad de la entidad académica de captación de recursos para impulsar propuestas con un alto contenido social y cultural.