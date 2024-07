La investigadora de la Universidad de Zaragoza Ana Serrano recibe un premio internacional de realidad virtual

Ana Serrano, investigadora y profesora de la Universidad de Zaragoza ha sido galardonada con el VGTC Virtual Reality Significant New Researcher Award 2024 por sus contribuciones excepcionales en los campos de la realidad virtual, la imagen computacional y la percepción visual de apariencia. Este premio, otorgado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología, reconoce a científicos en las primeras etapas de su carrera, tras el doctorado, que hayan llevado a cabo contribuciones significativas y relevantes en el campo de la realidad virtual. Solo se reconoce a un investigador joven en todo el mundo cada año, lo que lo hace extremadamente competitivo.

La investigación de la profesora Serrano ha profundizado en la comprensión de la atención y el comportamiento visual de los usuarios en entornos virtuales, desarrollando modelos computacionales capaces de modelar y predecir los patrones visuales de los usuarios en entornos inmersivos. Su trabajo científico es altamente relevante para el campo de la realidad virtual, por sus múltiples aplicaciones en la mejora de la interacción entre un usuario y la máquina y del hardware existente, así como el diseño de interfaces más intuitivas y la creación de experiencias más realistas y personalizadas en VR.

Este reconocimiento es un espaldarazo a nivel internacional a la trayectoria y la dedicación de Ana Serrano en el campo de la realidad virtual. “Recibir el IEEE VGTC Virtual Reality Significant New Researcher Award 2024 es un honor inmenso que destaca no solo los logros individuales, sino también el esfuerzo colectivo de todos los colaboradores de todo el mundo”, apunta la investigadora. Destaca, especialmente, la Universidad de Stanford y el Max Planck Institute for Informatics, así como el equipo del Graphics and Imaging Lab de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), donde realiza su actividad investigadora. “Es un incentivo para continuar innovando y contribuyendo al avance de la tecnología de la realidad virtual”.

Su trayectoria está plagada de premios y reconocimientos, el último había sido el año pasado, que recibió el premio Eurographics Young Researcher, concedido por la prestigiosa Asociación Europea de Informática Gráfica

El desafío de los entornos inmersivos

Actualmente, la profesora Serrano está comprometida con seguir avanzando en el campo de la atención en entornos inmersivos, un área sumamente compleja debido a la diversidad de variables que influyen en este proceso. “La atención no solo depende de factores visuales, sino también de otros sentidos como por ejemplo el sonido, la presencia de objetos en movimiento o la naturaleza de la tarea realizada. Comprender y modelar estos procesos atencionales representa un desafío considerable”, señala.

Destaca dos proyectos clave que está liderando actualmente, Immersense, financiado por la agencia estatal de investigación y liderado en colaboración con la investigadora Belén Masiá del Graphics and Imaging Lab. Su objetivo principal es explorar cómo la realidad virtual puede ofrecer nuevas perspectivas para entender y mejorar la atención humana, abordando de manera específica los desafíos complejos que implica este proceso.

El segundo es un proyecto Impulso, recientemente concedido por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) junto al grupo BSiCOS, de procesado de señales biomédicas de la Universidad de Zaragoza, que se enfoca en integrar mediciones de señales fisiológicas para mejorar la comprensión de los procesos atencionales.

Estos proyectos abordan varios de los complejos desafíos en este campo, con el propósito de mejorar tanto la tecnología como las aplicaciones prácticas de la realidad virtual.