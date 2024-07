El exconsejero Ángel Samper (Vox): "Le dije a Azcón que no iba a dimitir y ha sido un cese"

Con una mezcla de alegría y tristeza y sin desvelar qué va a hacer a partir de ahora. Así se ha despedido hoy el exconsejero de Agricultura, Ángel Samper, tras haber sido cesado en su cargo por la ruptura de la coalición de Gobierno entre Vox y PP. "Hubo un a petición por parte de Vox de dimisión de los consejeros pero después en la pequeña conversación que tuve con el presidente Azcón le dije que no iba a dimitir".

Por eso, ha señalado Samper, "ha habido en el BOA de este lunes una corrección: nunca se produjo la petición de dimisión, no por mí sino porque estaba velando por un equipo irrepetible y quería tomarme el fin de semana para pensar en el proyecto" que pusieron en marcha al inicio de esta legislatura y no han podido completar al estar en su cargo solo durante once meses.

"Quienes me conocen saben que soy una persona de poso y reposo, nada proclive a decisiones apresuradas y menos en cuestiones de tanto calado", ha repetido. Por ello," el viernes a primera hora pensando siempre en el sector, el proyecto político y en el equipo le trasladé tanto a la dirección nacional de Vox como al Presidente de Aragón mi decisión de no dimitir en ese momento. Y tomarme el fin de semana antes de hacer ninguna declaración" y "ni siquiera comparecí públicamente junto al entonces vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco".

Ha reconocido así Samper que lo han cesado, que para el cargo lo propuso Montserrat Lluis, vicesecretaria nacional de acción de Gobierno de Vox, y que para dejar el cargo tampoco ha sido él quien lo ha decidido, que otros han tomado la decisión por él. "No tuve que tomar la decisión de que me nombraran ni la de que me cesaran", ha manifestado. "No sé lo que hubiera hecho yo hoy y afortunadamente me han quitado de en medio tener que hacerlo porque otros han tomado la decisión por mí", ha precisado.

Al asunto de si le dijo a Azcón que iba a presentar su dimisión el pasado viernes como publicó algún medio de comunicación, Samper no ha querido entrar: "Hablé con el presidente. Le dejé claro que me dejase el fin de semana para reflexionar y que no iba a dimitir y no hay nada más que decir, Entiendo que la publicación o ha sido un malentendido y por eso la corrección en el BOA y no voy a ir más allá".

"Hay un trasfondo detrás de todo esto y evidentemente, no voy a entrar a hacer esa esa lectura", ha añadido Samper, criticando que "perder unos activos" como el equipo que había reunido en su departamento "con solo 11 meses es muy peligroso porque cuando mañana se busquen activos van a decir que no". Sobre si él mismo se plantearía la vuelta a la política, ha dicho que "tendría que asegurar muchas cuestiones para de verdad dar un paso adelante" de nuevo en política.

"No compartimos los consejeros de Vox, ninguno de los cuatro", ha dicho Samper la decisión que se tomó a nivel nacional. "La vida está para alcanzar acuerdos", ha subrayado. Y ha declarado asistir "atónito" como "ciudadano de pie" a la situación que se está viviendo "exenta de toda lógica". Samper ha aseverado que "todos venimos de la esfera privada y si aceptamos el puesto fue para cambiar la dinámica de la función pública", añadiendo: "Los cargos públicos estamos para servir, no para servirnos". Ha recordado que, en la posguerra civil, su padre impulsó la creación de la Cooperativa de Almudévar (Huesca) y de Caja Rural. "La meta era el bien común y ante eso no cabía más que diálogo y esfuerzo compartido".

Samper ha reiterado que le "resulta incomprensible e injustificable que se hayan echado por tierra los pactos de gobernabilidad, que estaban dando sus frutos en el sector agrario y prometían mucho" y ha criticado "la manera irresponsable de hacer política de unos y otros, que no saben dialogar ni llegar a acuerdos".

Al preguntarle si en lo sucedido para romper la coalición de Gobierno PP-Vox, un partido ha tenido más responsabilidad que otro, el exconsejero de Agricultura ha respondido que "todo el mundo tiene parte de responsabilidad" y ha lamentado que "hay una saciedad" de la política por parte de la sociedad por "la suciedad" especificando que no estaba hablando de PP ni de Vox, ni de ningún partido, sino de la política en general. "Cuando yo voy a las Cortes. voy con idea de construir, pero te encuentras con que se hace oposición por oposición y eso tiene que cambiar en la vida pública". Y ha calificado de "incomprensible" e "injustificable" que los dos partidos no hayan sido capaces de llegar al entendimiento o el acuerdo.

Samper ha insistido en haber tomado la decisión de venir a la Consejería "por responsabilidad: llevaba toda la vida denunciando la situación del campo y que había que cambiar cosas y cuando me ofrecen la posibilidad de cambiarlas", aceptó. Y que ahora se va con la satisfacción del deber cumplido, ha dicho recordando las lecciones que le dio su padre desde jovencito, ya que empezó a trabaja a los 12 años en una familia de 11 hermanos.

"La vida se construye incentivando, ayudando y no prohibiendo", ha dicho en relación al Pacto Verde y a la política agraria de Bruselas. "Todo lo contrario de lo que se ha producido en la política europea", ha dicho en relación al campo. Por eso, ha reiterado cuando le dieron la posibilidad de entrar en la política, lo hizo. "No me queda otra por responsabilidad", ha indicado, que no fue "por gusto personal porque ya tenía una edad avanzada (63 años) y un trabajo y donde estaba, estaba bien". Sin embargo, aunque "es muy bonito reivindicar en la calle, cuando tú tienes la posibilidad de cambiar las cosas desde dentro, tienes que estar dentro para hacerlo".

Del que será su sucesor, Javier Rincón, ha dicho que "es una buena persona y un buen técnico" al que ha deseado todo lo mejor y le ha comunicado que va a contar con toda su colaboración: "Para todo lo que necesite", ha dicho, a la vez que ha agradecido "las lágrimas que han rodado estos días porque eso da signo de que evidentemente hemos hecho las cosas bien y los propios funcionarios que nos han rodeado han visto en este equipo algo que es sustancial, que es trabajar con humanidad".

El exconsejero ha hecho también balance de su gestión destacando que su prioridad fue incrementar el presupuesto de Agricultura que no había aumentado en los últimos diez años. Sin embargo, su cometido "nada más llegar" fue elevarlo casi un 50%, seis millones para paliar los efectos de la sequía en 2024, lo que esta semana se iba a negociar con las organizaciones profesionales agrarias. Asimismo, recordó que en en este primer año de legislatura su departamento levantó las medidas contra el virus 'sharka', potenció la vacuna contra la EHE, la promoción agroalimentaria, el apoyo al porcino y el impulso a la carrera investigadora del personal científico del CITA.

"Hemos llegado a julio con muchos proyectos en marcha y otros están a punto de comenzar", ha continuado Samper, quien ha mencionado el inminente proyecto de elaboración de una nueva ley de Agricultura, lo que requiere "contar con todos". Y ha elogiado "la excelente sintonía" de los cuatro consejeros de Agricultura de Vox, los de Castilla y León, Extremadura, Valencia y Aragón, destacando su apuesta por la flexibilización de la PAC. "Los cuatro consejeros respiramos la misma inquietudu y desvelos por el sector agrario", ha concluido.