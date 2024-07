Retraso de tres horas en el tren regional que une Zaragoza y Mora

Los pasajeros que el sábado por la tarde tomaron el tren regional que cubre el trayecto Zaragoza-Mora la Nueva comenzaron el viaje en tren pero lo terminaron en taxi. Una avería dejó el convoy fuera de servicio a la altura de La Zaida-Sástago.

Los problemas empezaron muy pronto. Tras efectuar su salida de la estación Zaragoza-Delicias a las 20.15, apenas diez minutos después no podía continuar la marcha. "Estuvimos parados en el Portillo 80 minutos, desde el principio estaba claro que algo no funcionaba bien", relata una de las pasajeras, Bernarda Centol Abadía.

Durante este largo parón en la estación de cercanías zaragozana, "la maquinista nos informó de que se trataba de una pequeña avería, nos quedó la duda de si sería pequeña o grande". Pronto iban a saberlo.

Cuando por fin pudieron reemprender la marcha, "se notaba que, aunque lo había hecho arrancar, el tren no iba muy bien, se iba y venía la luz y, especialmente en zonas de curvas, se quedaba parado".

En estas condiciones, y tras estar otro rato parados, consiguieron llegar hasta la zona de La Zaida-Sástago. Ya no pudieron continuar. Hasta esta estación, unos diez o doce taxis enviados por Renfe acudieron a recoger a los viajeros para trasladarles hasta sus puntos de destino: La Puebla de Híjar, Samper, Caspe, Val de Pilas, Fabara, Nonaspe, Fayón, Ribarroja de Ebro, Flix, Ascó y Mora la Nueva.

Ya echada la noche, "los taxis llegaron enseguida para recogernos y, finalmente, nosotros llegamos a Caspe a la una y cuarto de la madrugada, cuando deberíamos haber llegado hacia las diez de la noche", señala. Su principal queja es que los maquinistas hagan estos trayectos solos y que estos regionales no suelan llevar revisor. "Tuvo que hacer frente a todo sola, hizo lo posible y lo imposible por llegar a destino y nos mantuvo informados, es para felicitarla", considera. Renfe también iba enviando mensajes de whatsapp informando acerca de la demora.

Según refiere esta pasajera, en el tren viajaban niños, "que lo vivieron como una novedad" y también personas mayores, como ella misma y su marido, pero "no se vivió ninguna situación de agobio" y se sintieron atendidos.

"Es frecuente que estos trenes no lleven revisor, por lo que hay gente que no puede comprar el billete", señala. Esto tiene consecuencias: "Luego dicen que estos trenes no son rentables, cuando muchas veces van llenos, pero no se puede justificar".