Jorge Azcón: "El plan de vivienda se va a elevar de 300 a 400 millones con la colaboración público-privada"

Tras la salida de Vox, ¿se plantea votar la recuperación de la ley de Memoria que impulsa el PSOE?

No hay nada nuevo. Cuando se aprobó, votamos en contra y dijimos antes de llegar al Pignatelli que la derogaríamos. Las leyes de memoria forman parte del muro de Sánchez, que quiere dividir a la sociedad y el PP busca unir a través de la concordia.

Hablaron de agujero negro en la gestión de las renovables y la comisión de investigación se finiquitó sin detectar irregularidades. ¿El PP sobreactuó en la campaña electoral de 2023?

Dijimos lo mismo que ahora. La capacidad tan importante de producción de energías renovables que tiene Aragón es una oportunidad que no podemos dejar escapar, pero los procesos judiciales abiertos siguen ahí. En los primeros meses de Gobierno pusimos en marcha una remodelación profunda del Inaga para que haya medios humanos y técnicos y no haya dudas de nadie en los procedimientos de aprobación. Cuando se generaron dudas sobre aquellos informes es porque se carecía de los recursos para hacerlos en el tiempo oportuno.

El PSOE denuncia con números que el atasco es mayor ahora.

El mismo PSOE que dejó atascado desde el Inaga hasta la Sanidad ahora no le parece suficiente que se estén reduciendo el número de expedientes. Porque hoy se resuelven más que antes.

¿Hasta dónde puede llegar la captación de inversiones?

Querría dejar dos ideas claras. A este Gobierno le preocupan todos los sectores y poner en marcha otro gran motor, el de la tecnología. La llegada de inversiones sin igual en la historia es indudable y el reto es que generen un ecosistema, por lo que impulsamos proyectos vinculados a la formación. Pero las grandes inversiones son tan importantes como las pymes y por eso extendemos Volveremos a todo Aragón, remodelamos el IAF e impulsamos una ley de medidas fiscales.

¿Y piensa en los jóvenes y en sus problemas de vivienda?

La vivienda va a ser uno de los pilares de la acción de gobierno. En ocho años los socialistas construyeron 86 y nosotros hemos presentado un plan de 300 millones que vamos a elevar a 400.

Ese plan es para dos legislaturas. ¿Cuántos viviendas promoverá en su mandato?

Dentro de muy pocos días vamos a sacar las licitaciones para las primeras mil viviendas en Zaragoza. Y hay otros proyectos lanzados, hasta 6 ejes distintos, en un plan con velocidad de crucero que ni la oposición pone en duda.

"Tan importantes son las grandes inversiones como las pymes y por eso extendemos Volveremos, remodelamos el IAF e impulsamos una ley de medidas fiscales"



¿Cuántas edificará en tres años?

Los socialistas han mentido tanto que es mejor ser prudente.

Vamos, que no se quiere mojar.

No es que no me quiera mojar, es que el desapego de los jóvenes se debe a que durante estos años se les ha mentido mucho, se les ha prometido mucho y se ha hecho muy poco. Recuerdo que el anterior presidente habló de 20.000 viviendas e hizo 86.

Esos 100 millones extra, ¿de dónde salen y a qué se dedicarán?

Una parte importante vendrá de los presupuestos autonómicos y de la colaboración público-privada y no vamos a decir que no a fondos del Ministerio ni a los que puedan venir de la UE como lo están haciendo. La cuantía servirá para reforzar las líneas del plan.

¿Tiene algún fichaje en ciernes para impulsar el parque tecnológico junto al campus del Actur?

Cada cosa a su tiempo. Lo que toca es diseñarlo, en lo que trabaja una consultora de primer nivel (Idom). Y vamos a estudiar las mejores prácticas, los aciertos y errores de otras ciudades.

¿Y tiene algún fichaje de relumbrón para seguir la estela de AWS y Microsoft?

Soy partidario de dar las noticias cuando se pueden dar.

O sea, que tiene noticias.

Siempre hay proyectos en los que se trabaja, pero no es bueno lo que hacía el Gobierno anterior, presentar como un proyecto de inversión cualquiera que llama a la puerta.

"No habrá un Gobierno que apueste por la nieve como el mío. La cuestión ahora es que tenemos playas sin arena, por lo que invertiremos 78 millones en innivar las estaciones"

Tendrá que reconocer que el anterior Ejecutivo atrajo inversiones tecnológicas e impulsó las renovables.

Ya dije en mi discurso de investidura que no venía a hacer una política de tierra quemada. No me duelen prendas decir que hay cosas que se han hecho bien, pero nosotros las estamos haciendo mucho mejor. No es una opinión, sino cuestión de comparar los miles de millones de inversión. Son un récord.

¿Y la formación sigue el paso para aprovechar las expectativas de empleo?

Es uno de mis ejes prioritarios. Hablé en su día con el rector para que determinados títulos universitarios relacionados con las tecnologías tuvieran más plazas. Y hemos puesto en marcha 25 grados de FP, con 14.000 plazas. Tenemos que dar la formación del futuro a nuestros jóvenes y la que ofrece más empleabilidad, mayores salarios y estabilidad es la relacionada con el sector de las tecnologías.

También se comprometió con la unión de Astún y Formigal, pero no se ha avanzado. ¿Desiste?

Este Gobierno está haciendo una apuesta espectacular por el plan Pirineos. Hemos sido capaces de reconducir los proyectos que el PSOE dejó abocados al fracaso. Y hemos puesto encima de la mesa un proyecto de innivación histórico. Los pasos hay que darlos uno detrás de otro.

¿Quiere decir que lo deja para la próxima legislatura?

No habrá un Gobierno que apueste por la nieve como el mío. La cuestión ahora es que tenemos playas sin arena, por lo que vamos a invertir 78 millones en innivar las estaciones. Y habrá más proyectos pensando en las cuatro comarcas, porque hay que generar equilibrio.

Respecto a la nueva Romareda, Ibercaja estudia alternativas para participar. ¿Hay urgencia?

Vamos bien de plazos. Lo importante es que la sociedad está constituida, hay colaboración institucional y tenemos a la vista ser sede del Mundial 2030. El renacer de La Romareda, por fin, es imparable.

¿Habrá más alzas de precio? Vamos por 151 millones.

Lo que hemos hecho ha sido confiar en un equipo que no solo hace un diseño de campo muy bueno, sino que tiene mucha experiencia a la hora de construirlos. Es una garantía de que del papel al hormigón no haya desvíos de precios.