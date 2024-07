Jorge Azcón: "No voy a aceptar chantajes como Sánchez por mantenerme en el sillón"

Tras la formación de su nuevo Gobierno, ¿ha respirado aliviado? ¿Esto es lo que quería?

Es una nueva etapa dentro del cambio político que se produjo en las elecciones de hace un año. El Partido Popular va a seguir llevando el peso de la acción del Gobierno de Aragón.

Su primer gabinete no ha durado ni un año. ¿Se le pasó por la cabeza que se pudiera romper?

Sí, lo valoré. El PP es consciente de la responsabilidad que tiene el Gobierno, pero creo que Vox todavía tiene que hacer un recorrido en ese sentido.

Han mantenido continuas tensiones. ¿Cómo ha sido la relación con los ya exsocios de Vox?

En el plano más personal, sinceramente, ha sido buena. Es verdad que PP y Vox son dos partidos distintos, pero hemos tenido muchas menos discrepancias que acuerdos. No diría que haya sido un Gobierno marcado por la tensión.

Habló de continuidad y estabilidad en su comparecencia del viernes para anunciar la remodelación. ¿Eso significa que Vox no era relevante en su equipo de gobierno?

No, lo que significa es que la mayor parte de la acción de gobierno ya se sustentaba sobre los hombros del PP.

¿Y cómo va a ser estable un Gobierno sin garantizarse el apoyo de 34 diputados?

Hay que diferenciar lo que es un Gobierno del apoyo parlamentario que tenga. Es indudable que va a tener estabilidad porque está sustentado sobre un solo partido. Otra cosa distinta es que haya una mayoría suficiente en las Cortes, pero las elecciones arrojaron un cambio de Gobierno con una mayoría política muy clara en torno al centroderecha.

La oposición le acusa de falta de liderazgo, de hacer aguas y de sumir a la Comunidad en una grave inestabilidad.

Que el PSOE hable de inestabilidad es una broma pesada. No han podido aprobar ninguna ley en el Gobierno de España ni son capaces de aprobar los presupuestos. El PSOE hablaba de inestabilidad con Vox dentro del Gobierno y habla de inestabilidad con Vox fuera del Gobierno. La realidad es que lo único que le interesa son los sillones, no la estabilidad.

Le piden incluso elecciones y no es el PSOE.

Más le vale al PSOE que no convoque elecciones. Visto el resultado de las últimas elecciones europeas, sería bastante demoledor para la izquierda.

Después de la ruptura de la coalición, ¿no debería someterse a una moción de confianza?

Hay una mayoría parlamentaria que respalda las políticas de centroderecha. Y creo que nadie ha pedido una moción de confianza.

El PSOE ha pedido que comparezca en un pleno extraordinario. ¿Considera que debe dar explicaciones?

El grupo del PP va a solicitar un pleno ordinario, lo que es perfectamente factible, para que explique este mes a petición propia los cambios en el Gobierno.

Con la perspectiva de once meses, ¿el viaje con Vox no era demasiado arriesgado?

No, fue el único viaje posible. Aspiraba a un Gobierno en solitario e iniciamos una ronda de conversaciones, exploramos distintas fórmulas, pero la posibilidad de que hubiera un Gobierno en Aragón pasaba por una coalición. Ahora tenemos un Gobierno del PP en solitario y la verdad es que me siento extraordinariamente cómodo.

¿Es coherente que la presidenta de las Cortes continúe fruto de un acuerdo entre socios que ha roto Vox?

Hay que ser muy respetuoso con la separación de poderes. A la presidenta se le elige en las Cortes y una mayoría política llegó a un acuerdo para establecer la Mesa.

Su homóloga balear considera que Vox debería abandonar la presidencia de la Cámara. ¿No lo comparte en el caso de Aragón?

Prefiero que no se reabra la votación de la Mesa. Las Cortes pueden funcionar con la composición actual de la Mesa, que refleja la mayoría política y es lo que tiene que ocurrir en democracia.

Ha reestructurado 5 de las 9 consejerías tras la ruptura con Vox. ¿Supone una enmienda a la totalidad de su gestión?

¿Por qué?

Releva a la titular de Educación, cede las competencias de Presidencia a la vicepresidenta, refuerza a sus dos hombres de peso en el gabinete...

¿Por qué es una enmienda a Educación?

Así lo entiende la oposición y la comunidad educativa.

Ya. Ahí quería llegar. ¿Subir el 10% del presupuesto y tratar de legalizar un colegio como Caneto que el PSOE dejó ilegal es un error? ¿Es un error que tengamos que acabar un colegio como el Ana María Navales o que los profesores dejen de ser los peores pagados de España y que el próximo curso vaya a haber más que nunca? Y hemos unido Empleo, Ciencia y Universidad para que haya una conexión directa entre la formación y el talento que necesita Aragón al calor de las grandes inversiones, sin término de comparación con ninguna otra autonomía en España.

¿Este Gobierno es el que usted quería realmente de origen?

Es un Gobierno más reducido y con menos direcciones generales y que se adapta a los proyectos que hemos puesto en marcha durante este primer año. Es mejor que el que tenía.

¿Y puede garantizar que dure hasta el final de la legislatura?

Estoy convencido de que los aragoneses quieren que dure hasta el final de la legislatura y eso es lo que vamos a tratar.

Está en minoría y tendrá que presentar un presupuesto con ajustes. ¿El otoño se le va a poner cuesta arriba?

Vamos a tratar de aprobar un presupuesto que tendrá mejoras muy evidentes para toda la sociedad aragonesa. Y no voy a aceptar chantajes como Pedro Sánchez por mantenerme en el sillón. No todo vale en política.

De todas maneras, cada iniciativa la va a tener que sudar.

Estoy acostumbrado a negociar y a llegar a acuerdos con los socios. Lo tuve que hacer cuando era alcalde de Zaragoza y lo tengo que hacer ahora. Me encuentro cómodo en el ámbito del diálogo y la negociación porque entiendo que forma parte consustancial de la política. Es bueno que haya diálogo y que lleguemos a acuerdos.

¿Decir que va a tratar de acabar la legislatura no es trasladar que duda de lograrlo?

Quedan tres años de legislatura y no sé si Vox es capaz de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista para poner una moción de censura. No lo creo. Yo creo que la mayoría política de las Cortes de Aragón es una mayoría en torno al centroderecha, en cualquiera de los casos. Reitero, visto los resultados que acabamos de tener en las elecciones europeas, la izquierda que rece por que no convoque elecciones. Si mañana hubiera una convocatoria de elecciones, los aragoneses valorarían como están valorando la acción de este Gobierno de una forma bastante más positiva.

Si no saca adelante las cuentas para 2025, ¿habrá una prórroga o elecciones?

Lo que quiero es que haya un presupuesto.

La pregunta es qué pasaría en el caso de que no salgan adelante.

Vamos a trabajar para que ese presupuesto tenga medidas económicas, fiscales y sociales que sigan mejorando la vida de esta Comunidad. No es sensato adelantar qué es lo que puede ocurrir hasta que no se agoten todas las vías.

¿Quiere decir que no habrá excusa para que Vox, Teruel Existe y el PAR no lo aprueben?

Hace unos meses negociamos con tres partidos distintos e incorporamos los proyectos que podíamos compartir. La filosofía va a ser la misma y no vamos renunciar a principios tan importante como la igualdad como hace Pedro Sánchez con sus socios independentistas.