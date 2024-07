El detenido por el asesinato de su mujer en Ejea solo presenta lesiones en una mano

La Guardia Civil de Zaragoza detuvo este viernes al marido de la mujer asesinada el pasado sábado en Ejea de los Caballeros como presunto autor material del crimen. No obstante, como el caso permanece bajo secreto sumarial todavía no se han trasladado los datos precisos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para poder contabilizar a Susana V. L., de 48 años, como la víctima número 22 en lo que va de año en España y la que sería la primera en Aragón en 2024.

José Francisco A. S., de 49 años, había permanecido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet desde el mismo sábado que se cometió el crimen. Cuando la Policía Local y la Guardia Civil llegaron al lugar, la tienda de marcos Mundocuadro que Susana V. L. regentaba, encontraron el cadáver de la mujer con múltiples golpes en la cabeza y la cara desfigurada en medio de un gran charco de sangre que denotaba la enorme violencia desplegada por el agresor.

En el local estaba también el marido, José Francisco A. S. el cual no tenía heridas visibles en la cabeza, aunque fue trasladado en el helicóptero del 112 al centro sanitario y quedó ingresado en la uci con un traumatismo craneal. Al día siguiente se encontraba ya consciente y estable y su evolución fue en todo momento favorable. Los médicos lo atendieron también de unas lesiones en dos dedos de la mano derecha, que actualmente lleva entablillados y vendados.

Hasta este viernes no fue dado de alta y en el momento en que los médicos firmaron el parte fue detenido como presunto autor de un delito de asesinato. El hombre fue trasladado hasta las dependencias de la Guardia Civil de Casetas para ser interrogado, aunque se acogió a su derecho a no declarar y mantuvo una actitud muy tranquila y calmada. Según fuentes cercanas al caso, es muy probable que permanezca en los calabozos del cuartel hasta el próximo lunes, cuando se cumplirán las 72 horas de la detención y sea trasladado al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Ejea de los Caballeros, encargado del caso.

Durante este tiempo los agentes quieren seguir atando cabos tras una laboriosísima investigación que finalmente ha terminado con el arresto del marido como sospechoso del crimen que tiene conmocionados a los vecinos de la capital de las Cinco Villas. No hay que olvidar que en un primer momento el caso tuvo como móvil principal un posible ajuste de cuentas, sobre todo debido a la mala vida que en los últimos tiempos llevaba José Francisco A. S. Los vecinos de Ejea que tenía cierta relación con él lo vinculan con el mundo de las drogas y las deudas contraídas a causa del consumo o incluso de un presunto tráfico de marihuana. De hecho, apuntaban a este y otros problemas creados por el sospechoso como el origen de la ruptura del matrimonio, con dos hijos adolescentes.

Por esa razón, no era descartable un posible ajuste de cuentas o un intento de cobro violento de las mencionadas deudas. Además, las cámaras de la zona captaron a dos personas saliendo de la tienda y montándose en un coche en un horario que podía coincidir con la agresión. De hecho, la Guardia Civil activó lo que se suele llamar ‘operación jaula’, es decir, un despliegue en las carreteras en un determinado radio para tratar de cercar a los sospechosos de un delito que huyen en un vehículo o incluso a pie. El dispositivo no dio ningún resultado y todo parece indicar que pudieron ser dos clientes que estuvieron en la tienda de la calle de José Sinués Urbiola antes de suceder los hechos.

Apenas 24 horas después de cometerse el asesinato, los investigadores comenzaron a centrar sus sospechas en el marido, aunque tenían que recabar todas las pruebas posibles al mismo tiempo que no daban nada por cerrado. Iniciaron a partir de ese momento intensas jornadas de trabajo que incluían analizar la escena del crimen, interrogar a los testigos y al entorno más cercano a la pareja y, sobre todo, contrastar sus hallazgos con el resultado de la autopsia.

Las numerosas heridas que llevaba la mujer denotaban una intensidad, agresividad y saña poco común en los ajustes de cuentas y, desgraciadamente, muy frecuentes en los asesinatos cometidos en el ámbito de la violencia machista donde el criminal se emplea con rabia y con ira contra su pareja. Por el contrario, externamente él no presentaba lesiones aparentes.

A las amigas de la víctima no les ha pillado por sorpresa

Al círculo de amigas de Susana L. V. no les ha pillado por sorpresa la detención del marido. La Guardia Civil ha hablado con las más cercanas y, según manifestaron a este diario personas que conocían a la víctima, lo que realmente les llamaba la atención era que él no estuviera implicado desde el primer momento en el asesinato de su mujer, para la que solo tienen buenas palabras. Por el momento y al menos hasta el cierre de esta edición, el juzgado aún no había autorizado que el cuerpo sea entregado a la familia para ser enterrado.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros declaró el pasado lunes dos días de luto oficial por la muerte violenta de la vecina de 48 años y convocó a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en la plaza de la Villa. Cuando la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirme oficialmente que se trata de un caso de violencia machista las instituciones convocarán de nuevo a los ciudadanos para mostrar su repulsa y condena. Desde 2003, 1.265 mujeres han sido asesinadas en España, 33 de ellas en Aragón.