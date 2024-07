Alumnos del grado con la nota de corte más alta de Aragón: "Aprendes a no perder el tiempo estudiando cosas irrelevantes"

Alumnos "muy organizados, atrevidos y que estén dispuestos a pasar muchas horas en la universidad". Así define Mario Pérez, coordinador del grado de Matemáticas, al perfil de estudiante que se matricula cada año en el programa conjunto con Física, conocido como FisMat, y que cuenta con la mayor nota de corte de Aragón: 13,699. Esta elevada calificación se explica, en buena parte, porque solo se ofertan 10 plazas, mientras que hay unas 200 solicitudes anuales. "Suelen ser bastante conscientes de dónde se apuntan y apenas hay gente que abandona", detalla, al tiempo que recuerda que también existe la opción de empezar una de las dos y, en segundo, incorporarse al doble grado. "Es una vía que no se conoce mucho. Siempre hay alguien que lo hace, aunque no se suelen cubrir las diez plazas que se ofertan", especifica.

Estos jóvenes, que al acabar cuarto tienen el título de Física y al finalizar quinto obtienen el de Matemáticas, cuentan con varias horas de clase extra en comparación con quien estudia solo una de las dos carreras. De hecho, mientras que un grado ordinario tiene 240 créditos, es decir, 60 al año; en FisMat son 74. "En algunos años es como si tuvieran un curso y medio. Son muchas horas de clase, de prácticas... y luego el estudio", resalta Pérez. E incide en la "intensidad" de esta formación y las facilidades para encontrar trabajo después.

De hecho, en muchos casos, les ofrecen un empleo antes incluso de acabar la carrera. Así le ocurrió a Daniel Ulibarri, quien solo tiene pendiente la entrega del trabajo fin de grado (TFG) de Matemáticas y ya cuenta con un contrato indefinido en una multinacional de Aragón. "Me ofrecieron hacer prácticas pero es muy complicado compaginarlo con siete horas de clase y el estudio. Al terminar los exámenes, me contrataron", recuerda, al tiempo que detalla que cuando el resto de sus compañeros se ponen a buscar empleo, en las empresas "se les iluminan los ojos". "Durante estos años aprendes a trabajar con mucha presión y además buscan perfiles como el nuestro, que nos podemos especializar rápido", señala.

Una elección casi a la "aventura"

Cuando empezó, la primera promoción ni siquiera había terminado, por lo que recuerda que "no había muchas referencias" y fue un poco "a la aventura". "Iba con buena media, pero no me apetecía hacer Medicina ni otras carreras típicas para las buenas notas. Además, la física me gustaba mucho y las matemáticas siempre se me habían dado bien", rememora. Pese a ello no ha sido un camino de rosas. "Como casi todos los que estamos aquí somos de intentar buscar la excelencia, llega un punto en el que te frustras porque no te da para llegar a todo. Con el tiempo lo relativizas y me sirvió para darme cuenta de que no hace falta hacerlo todo perfecto", señala este joven que destaca la "piña" creada con el resto y no duda de que volvería a elegir este doble grado.

César Hernández y Daniel Ulibarri acaban de terminar el último año del doble grado. Rubén Losada

Respecto a la titulación, su compañero César Hernández, que con un 13,759 fue en su día la segunda mejor nota de la Evau en la provincia de Teruel, resalta que primero, pese al cambio del instituto a la universidad, no fue "excesivamente difícil". "El año más duro es tercero porque se juntan las asignaturas más difíciles de Física, como Termodinámica o Física cuántica, con Topología de Matemáticas. Además, en Física hay bastante carga de trabajo con las prácticas y sus respectivos informes, lo que quita muchas horas de estudio", recuerda. De hecho, señala que cursar ambas carreras a la vez te exige ser "eficiente" y "no perder el tiempo estudiando algo que no es relevante".

Como consejo, recomienda dedicar en primero el tiempo necesario para asentar una buena base de conceptos: "Si no los tienes bien entendidos, te pesa toda la carrera". Y recuerda que, pese a las dificultades y el tiempo extra dedicado, ha podido "salir de fiesta, ver a los amigos y hacer deporte todos los días". Respecto a su futuro, se plantea hacer un máster una vez presente su último TFG.

"Somos unos privilegiados"

Marta Roldán y María Gómez comenzarán segundo el próximo septiembre. Rubén Losada

Para Marta Roldán y María Gómez la aventura prácticamente acaba de comenzar. Ambas entraron en los últimos llamamientos del septiembre pasado y celebran la decisión de haberse decantado por esta titulación. "Es una carrera bastante exigente, pero estoy contenta", detalla Gómez, quien reconoce que ahora puede estar "horas y horas" hasta que consigue resolver los problemas que les plantean. "La clave está en no rendirse y seguir adelante. Estoy muy orgullosa de cómo me ha ido este primer año", resume.

Para Roldán son unos "privilegiados" por poder estudiar esta doble titulación, que aunque es "dura", la hacen "con gusto" porque les "apasiona". "El primer cuatrimestre me costó Informática. Nunca había visto nada parecido. Y en el segundo, Álgebra, que es más abstracto", destaca tras haber aprobado todo. Esta joven navarra valora, en un futuro, dedicarse a la investigación. Todos coinciden en que la experiencia de cursar la carrera con la mayor nota de corte es única, a la par que dura e intensa, pero, sin duda, "merece la pena".