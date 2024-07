La izquierda denuncia la "incertidumbre" y la "inestabilidad" en la que queda Aragón

La salida de Vox del Gobierno de Aragón no ha pillado por sorpresa a casi nadie. Y solo unos minutos tardó la izquierda en denunciar la "incertidumbre" y la "inestabilidad" a la que se enfrenta la Comunidad tras esta decisión. Su posición contrastó con la del PAR, que ostenta ocho altos cargos dentro de la DGA, celebró la salida de los de Abascal. "Este gobierno estaba destinado al fracaso y así ha sido. Ha sido el más corto de la historia de Aragón y eso es muy grave porque nos aboca a una crisis sin precedentes", subrayó Darío Villagrasa, secretario de organización del PSOE Aragón, quien acusó al presidente Jorge Azcón de "esconderse" y "no dar la cara" para "asumir su responsabilidad" ante lo ocurrido.

Para la oposición queda patente la "incapacidad" y el "fracaso" de Azcón para dar estabilidad al Ejecutivo autonómico. "Se erigían como garantes de la estabilidad política y de las certezas en Aragón, pero hoy esa falsa estabilidad se ha caído al suelo", recriminó Villagrasa, quien recordó que desde un principio se vaticinaron que el acuerdo PP-Vox no iba a funcionar: "Este Ejecutivo empezó mal y ha acabado peor". La portavoz del partido en las Cortes, Mayte Pérez, fue en sus redes sociales incluso más allá al preguntar, retóricamente, si dimitiría también la presidenta de las Cortes, Marta Fernández (Vox), cuyo cargo no se ve afectado por la salida de su partido del Gobierno. "Un año perdido en Aragón, salpicado de excentricidades y escándalos", resumió.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, también pidió la salida de Fernández por "coherencia, ética y dignidad". El aragonesista acusó al PP de "engañar" a los ciudadanos cuando, en varias ocasiones, ha asegurado que el pacto con Vox "gozaba de una excelente salud". "Azcón ha hecho continuos alardes de la estabilidad de su Gobierno como punto fuerte para la atracción de nuevas empresas y grandes proyectos, pero dada la situación de incertidumbre que se ha creado tenemos dudas sobre cómo afectará a todos estos proyectos", deslizó.

Tanto Palacín como su homóloga en Podemos, Marta de Santos, recriminaron que durante todo este tiempo las decisiones sobre Aragón las estuviera tomando Santiago Abascal desde Madrid. "Azcón ha permitido esta actitud, pese a que le advertimos muchas veces. Y lo ha hecho retrocediendo en derechos y aumentando gastos políticos que hemos pagado entre todos", subrayó De Santos. En este sentido, recalcó que la decisión tomada por la cúpula de Vox demuestra que su objetivo nunca ha sido gobernar sino "hacer ruido". "Son capaces de desestabilizar un país poniendo en el centro a unos chavales porque no creen en la democracia ni en la convivencia pacífica", sostuvo, al tiempo que reclamó al presidente Azcón un adelanto electoral.

No llegó tan lejos el líder de IU, Álvaro Sanz, quien mostró su preocupación ante la posibilidad de que PP y Vox continúen como "socios" en el Parlamento aragonés. "La izquierda no puede ser cómplice. No cabe ningún acuerdo puntual con quien no renuncia a pactar con el fascismo. El PP debe decir si quiere o no un acuerdo político contundente para establecer un cordón sanitario a la ultraderecha" resaltó. Y cargó precisamente a los populares la "responsabilidad" de que Vox "haya llegado tan lejos".

El PAR marca distancias

Más a favor sopla el viento para el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, que cuenta con un acuerdo con los populares que se mantiene intacto. Fue el único que celebró este cambio de escenario y aseguró que era un "buen día para Aragón". "Hoy la realidad vuelve a decirnos que Vox nunca tendría que haber formado parte del Gobierno", resaltó, al tiempo que recordó que con su decisión, tomada por "la acogida de un grupo de menores", el partido de extrema derecha ha demostrado que es "insolidario" y que "no entiende la arquitectura institucional del país ni de Aragón". "Aragón siempre ha sido una tierra de encuentro, acogimiento, diálogo y multiculturalidad", remarcó.

Por su parte, la formación liderada por Tomás Guitarte, Aragón-Teruel Existe, prefirió no pronunciarse al respecto y negaron cualquier contacto con el PP.

Una postura "tibia"

Esta situación se desencadenó tras el acuerdo alcanzando en la sectorial de Infancia y Adolescencia para el reparto de menores migrantes no acompañados (menas). La participación de Aragón fue calificada por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, como "absolutamente tibia" por estar "amordazado" por Vox. Aunque en aquel momento veía "complicado" que se produjera la ruptura, recordó que "últimamente la política da muchas sorpresas". Y así fue, prácticamente hora y media más tarde lo previsto, Abascal formalizó su órdago al PP.