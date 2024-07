Alejandro Nolasco (Vox): "No somos el coche escoba del PP ni tragamos con ruedas de molino"

¿Está justificado romper un gobierno por acoger 20 menas?

Pues sí. Son 20 ahora y después, 40, 100, 1.000… y al final acabamos como Francia y Suecia. Es una cuestión de principios. No es una cuestión baladí y tenemos un compromiso con nuestros votantes. Y entre las cosas por las que nos votan es para que España no se convierta en Francia. ¿Tanto le costaba al PP y a Feijóo no romper los gobiernos?

Es una cuestión de solidaridad con la crisis migratoria que sufre Canarias.

Repartir menas no es la solución. Si todas comunidades nos negamos en rotundo a recibirlos, quizás entonces empieza la deportación masiva. Y del tráfico de personas hay dos culpables, las mafias El problema no es ese el tema es mira aquí hay dos culpables de ese tráfico de personas uno son las mafias y otros gobiernos que hacen efecto llamada. Es un problema al que jamás se ha querido meter mano.

¿Azcón les dijo que no volvería a pasar como ha dicho hoy Abascal?

En la comisión de seguimiento del pacto se dijo que no se iba a facilitar la llegada de inmigrantes ilegales. Y eso pasaba por negarse en la conferencia sectorial a recibir más menas. Los presidentes autonómicos querían votar en contra y Feijóo les llamó y reventó los acuerdos.

El presidente insiste en que no se ha incumplido ni un solo punto del pacto.

Eso no es verdad. En el pacto pone no colaborar con las mafias del tráfico de personas. ¿Qué entienden, no darle una subvención a ‘tráfico de seres humanos SA’? La inmigración ilegal viene organizada por mafias.

¿Cómo ha sido la relación con Azcón?

En lo personal, muy bien. Y en el día a día, con nuestras diferencias. Ha servido para darnos cuenta de que PP y Vox somos dos partidos muy distintos. No somos el coche escoba del PP y no tragamos con ruedas de molino.

La ejecutiva del partido se alargó una hora y media más de lo previsto. ¿Usted y el resto de vicepresidentes mostraron reticencias a romper?

Las deliberaciones son secretas. Por tanto, no puedo contarlo; lo que sí que puedo decir es que todos hablamos y en libertad expusimos nuestras opiniones. Hasta ahí puedo leer.

Se lo pregunto de otra forma. ¿Comparte la decisión?

Sí, porque es fruto del debate.

¿Las dos salidas de Vox han sido a petición propia como se recoge en los decretos?

La mía, sí.

¿Y la de su compañero Ángel Samper?

Si lo pone, claro. Hoy no he llegado a hablar con él.

Su consejería desaparece con la remodelación, ¿tan prescindible era?

Para nada. Lo que pasa es que Justicia siempre había pertenecido a Presidencia, Despoblación no existía y dimos entidad al pasar de 0 a 23 millones y Desarrollo Territorial pasó de 3 a 7 millones.

¿Asumirá ahora la portavocía en las Cortes?

Con sinceridad, aún no he hablado de eso. Si el partido me lo pide, sí claro. Todos lo dais por hecho e igual es lo normal, pero yo no lo doy por hecho.

¿Qué precio pondrá Vox para aprobar los próximos presupuestos?

Que sigan la línea de Vox y respeten a sus votantes.

¿Y eso en qué se traduce?

Pues que la parte sustancial de los presupuestos vaya en la línea del programa de Vox para poder votarlos. Así de claro.

Por ejemplo, ¿más rebajas fiscales?

Por ejemplo. O que haya partidas para continuar con las líneas de despoblación que hemos puesto en marcha. Vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla lo iniciado y presentaremos enmiendas.

La oposición reclama la salida de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández. ¿Cree que debe continuar o dejar el cargo?

¿Pero qué tiene que ver el Parlamento con el Gobierno?

Que la designación de Fernández formó parte de los acuerdos PP-Vox que han roto ustedes.

Hubo dos acuerdos y el de las presidencia de las Cortes fue previo.

Los partidos entienden que es una cuestión de coherencia.

La oposición entiende lo que quiere entender. No tiene nada que ver. El Parlamento es una cosa y el Gobierno, otra. Como los ayuntamientos, comarcas y diputaciones.

Es decir, que seguirá ocupando la presidencia.

Hombre, yo no veo por qué no deba seguir.

¿Cree que la ruptura con el PP se debe extender a los ayuntamientos como dice Abascal?

Sí, claro, en cualquier institución en la que gobernemos si se perpetran por llamarlo así esas políticas a favor de los inmigrantes ilegales. Esto no es romper por romper.

Tras la ruptura de la coalición, ¿debería haber elecciones?

No tiene por qué.

¿Y apoyaría una moción de censura llegado el caso?

Depende del caso. (Risas)

No se moja.

Por ejemplo, si Azcón roba 200 millones igual sí la apoyaba. Todo depende.

¿Qué le parece que haya consejeros que hayan desobedecido a Abascal y sigan con el PP?

Son personas libres, pueden hacer lo que les dé la gana, pero el comité ejecutivo nacional acordó que todos los consejeros debían salir. Si desobedecen, se les expulsará del partido como es lógico.