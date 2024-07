Los agricultores de las protestas de febrero abren una bolsa de resistencia para costear gastos judiciales

La ola de protestas que protagonizaron centenares de agricultores aragoneses entre febrero y marzo de este año, y que se sumaron a las movilizaciones que se produjeron a nivel nacional, siguen teniendo sus coletazos en pleno verano. Después de que un cuarto manifestante de los disturbios que tuvieron lugar en torno al palacio de la Aljafería fuera detenido por la Policía Nacional la semana pasada, la Asociación Aragón es Agricultura y Ganadería (AEGA) ha comunicado que abren una "bolsa de resistencia" para sufragar los gastos derivados de los distintos procesos judiciales y administrativos abiertos. "No hay aportación pequeña, todas las donaciones son importantes", reza su lema, que comparte espacio en la cartelería con el número de cuenta: ES92 2085 3954 4403 3053 1874.

A través de un comunicado, sostienen que esta medida la toman "a la luz de los últimos acontecimientos y viendo cómo la Administración Pública está usando toda su maquinaria represiva" contra su colectivo. Según especifican, los fondos que se recojan servirán tanto para "apoyar económicamente a los cuatro compañeros encausados por las protestas en la Aljafería", así como "a todos los sancionados durante la práctica del legítimo derecho de manifestación en las protestas de estos últimos meses", en referencia a las sanciones de tráfico que han ido notificándose paulatinamente y que a principios de marzo superaban, según sus cálculos, los 120.000 euros.

"Son cuatro, pero podríamos haber sido cualquiera. Y no sabemos a dónde vamos a llegar, porque esta última ha llegado, por decirlo así, de sorpresa", remarca Alberto Peña, integrante de la plataforma que nació precisamente al calor de las primeras convocatorias de febrero. A su juicio, la iniciativa se pone en marcha en previsión de lo que puede venir: "No sabemos dónde está el límite y buscamos tener el mayor respaldo posible". En este sentido, Peña insiste en que "cualquiera puede hacer una aportación, no hay ningún mínimo, porque todo será bienvenido".

En este sentido, subraya que la entidad se compromete a que el destino de los fondos sea "para los encausados por los sucesos de la Aljafería, sus abogados y los sancionados en las protestas" y recuerda que los socios ya han abonado sus cuotas para funcionamiento de la propia Asociación y para costear los primeros gastos judiciales. "Los procesos son largos y caros y las protestas, lo recuerdo, se hicieron para visibilizar la situación límite de muchas explotaciones familiares para las que procesos judiciales así no serían asumibles", argumenta.

De la misma manera, abre la posibilidad de que lo recaudado sirva también para abonar las sanciones de tráfico impuestas a los manifestantes que cortaron carreteras y autovías en febrero. "Han llegado muchas multas y siguen llegando, buscando la vuelta a lo que pasó", lamenta el propio Peña, agricultor en la Comunidad de Calatayud, una de las zonas, sostienen, que ha tenido mayor repercusión en cuanto a las penalidades.

La creación de la 'bolsa de resistencia' promovida por AEGA ha sido difundida también a través de sus perfiles en distintas redes sociales. "El Estado pretende acallar nuestro movimiento así que es el momento de que cada uno haga un pequeño esfuerzo por apoyar a aquellos que, en ejercicio del derecho de manifestación, han sido encausados o sancionados, defendiendo los derechos del sector agrícola y ganadero, así como el mundo rural", reclaman.