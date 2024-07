Beltrán lamenta la posición tibia de Aragón por la amenaza de Vox, que no ve a corto plazo

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha lamentado la postura "absolutamente tibia" del Gobierno de Aragón en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para la acogida de menores inmigrantes no acompañados por estar "amordazado" por Vox y su amenaza de ruptura del ejecutivo autonómico, que ve "complicado que se produzca a corto plazo".

No obstante, ha dicho en declaraciones a los medios antes de asistir al debate del estado de la ciudad de Zaragoza, que habrá que ver "en qué queda" esa amenaza de Vox de romper sus acuerdos con el PP en las comunidades en las que gobiernan tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que dirige Santiago Abascal esta tarde para acordar los próximos pasos, dado que "últimamente la política da muchas sorpresas".

Beltrán ha resaltado que en la sectorial celebrada este miércoles en Canarias para abordar la reubicación de estos menores inmigrantes no acompañados no se llegó a un acuerdo de reparto "de toda la cantidad que se ponía sobre la mesa, sino de unos cupos de carácter voluntario", como se hizo en 2023, cuando se trajeron a Aragón 23 menores no acompañados y que para este año se está hablando de 24 menores.

El delegado del Gobierno ha negado dificultades económicas y de recursos para poder hacer frente a la acogida de los 20 menores acordados ayer, porque se trata de invocar "al principio de voluntad" que ha primado en otras crisis humanitarias, y ha añadido que las "excusas" del Gobierno de Aragón se deben al intento de "acallar las voces críticas de Vox", para ver "si se puede todavía sujetar el gobierno o no" en la comunidad.

"Cuando hay voluntad real se pueden buscar los recursos y se puede dar atención a estos 20 menores que podrían haber sido muchísimos más y tras lo que está la amenaza de ruptura del Gobierno por parte de Vox, que esta tarde veremos en qué se materializa", ha ahondado Beltrán, quien ha añadido que "para una operación como La Romareda aparecieron 20 millones para constituir la sociedad municipal de gestión".

Ha recordado además que el Gobierno de España no se ha negado a hablar de financiación y destinará a Aragón un millón de euros para el cuidado de estos menores, por lo que "no es un problema económico, sino de que el Gobierno de Aragón está absolutamente atado por Vox para poder llevar a cabo estas políticas de acogida".