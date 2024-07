Zaragoza conmemora el 27º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

“Miguel Ángel, tu legado es muy importante. La tortura a cámara lenta a la que te sometió ETA hizo comprender a la inmensa mayoría social que el terrorismo era profundamente dañino, no solo para sus víctimas, sino para toda la sociedad”. Con esta cita de la Eneida de Virgilio ha comenzado la lectura del manifiesto este miércoles, 10 de julio, en la plaza San Francisco, donde se ha recordado a Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 27 años.

Con un minuto de silencio en honor a las víctimas del terrorismo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado el sufrimiento causado por el terrorismo en España, que ha dejado 853 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros y decenas de miles de extorsionados. "Hoy se cumplen 27 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco, marcando el inicio de 48 horas de angustia y dolor que culminaron en su asesinato. Un vil asesinato que truncó la vida de este joven concejal del PP de solo 29 años y que rompió el alma de toda España”, señaló. También subrayó la importancia de enseñar a los jóvenes “lo que ocurrió en esa oscura historia de España”.

En el evento han estado presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, representantes del PSOE y VOX, así como otras autoridades civiles y militares. Las presidentas de las federaciones de víctimas del terrorismo y las propias víctimas también han asistido, recibiendo un agradecimiento especial por su presencia constante en estos homenajes.

Al tomar la palabra, Azcón ha criticado cualquier intento de blanquear la historia del terrorismo: "Un asesino siempre va a ser un asesino. Aunque haya quien acepte este relato, ni pretenda por intereses exclusivamente políticos blanquear a quienes hasta hace muy poco anteponían las armas a las palabras”. Añadió: “Hoy los grandes partidos que sustentan la democracia de este país no tienen los mismos valores que tenían. Antes no estábamos dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo político con ellos. Y hoy, por desgracia, los herederos políticos de ETA, EH Bildu, son uno de los socios fundamentales del gobierno”.

En respuesta a las críticas, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Dolores Ranera, ha enfatizado la necesidad de unidad ante la barbarie terrorista: "Hace 27 años, millones de españoles salimos a las calles para exigir a ETA que no acabara con la vida de Miguel Ángel Blanco. No pudimos salvar su vida, pero mantuvimos la dignidad y rebeldía cívica más allá del miedo o la apatía". Ranera ha dejado claro el compromiso del PSOE con la memoria de las víctimas: "No vamos a permitir que se tergiverse la memoria de las víctimas. Miguel Ángel Blanco, nunca te olvidaremos".

El acto ha concluido con una ofrenda floral acompañada de una interpretación a violonchelo de una pieza musical. El homenaje ha sido un conmovedor recordatorio del dolor y la resiliencia que ha marcado la historia reciente del país, y un llamado a mantener vivo el legado de quienes perdieron la vida defendiendo la libertad y la democracia.