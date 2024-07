Corredores aragoneses en los encierros de San Fermín: Uncastillo, Tauste y Ejea, protagonistas cada mañana

Como cada año, del 6 al 14 de julio, las calles de Pamplona se tiñen de blanco y rojo para celebrar las Fiestas de San Fermín. Cada día, a las ocho en punto de la mañana, los corazones de los cientos de corredores del encierro se aceleran y la adrenalina invade sus cuerpos mientras los seis toros y seis cabestros completan a toda velocidad los 876 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Plaza de Toros.

Cada corredor tiene sus propias costumbres. Los hay quienes corren con el periódico en la mano, quienes se sitúan siempre en el mismo tramo del recorrido o quienes llevan puesta la misma camiseta todos los años. Es el caso de Víctor, Andrés y Eloy, tres jóvenes aragoneses que durante estos días participan en los encierros de Pamplona y cuyas camisetas llaman la atención a los espectadores aragoneses que siguen cada mañana la retransmisión del evento por la televisión.

"La camiseta del CDJ Uncastillo que llevo fue un regalo muy especial"

Víctor Muñoz ‘Beti’ tiene 33 años y lleva corriendo encierros en Pamplona desde hace 17 años. Aunque ahora reside en Castelldefels, es de “de la Casa Pavano” de Uncastillo y corre desde hace un par de años con la camiseta del CDJ Uncastillo. “Fue un regalo muy especial de mis amigos del pueblo, que me la entregaron al poco tiempo de fallecer mi madre. Antes, había corrido siempre con la del Real Zaragoza”, relata.

Este apasionado del mundo taurino corre en el tramo de Telefónica, donde la manada va más lenta y en muchas ocasiones dispersa, justo antes de entrar a la plaza. De hecho, no es raro ver a ‘Beti’ entrar a la arena junto a los astados: “El primer día pude entrar con el toro pegado. Es una sensación indescriptible”. Para él, “Pamplona es distinta al resto, ya que la cantidad de gente, la impresión que da la ciudad y la peculiaridad de su recorrido hacen que sea inevitable no sentir miedo, pero siempre acabas queriendo más”.

"El mejor encierro es el que está por llegar"

El destino quiso que el 13 de julio de 2013, cuando se produjo el último gran montón humano a la entrada de la plaza, ‘Beti’ no corriese el encierro: “Unos días antes, un Miura me tocó y salí despedido contra el vallado, golpeándome con la cabeza y perdiendo el conocimiento por completo. Me desperté en el hospital y ya no pude correr durante toda la semana”. Sucedió con toros de Fuente Ymbro, precisamente la misma ganadería que ha protagonizó el encierro de este miércoles: “No ha sido el mejor encierro, pero no importa. Se suele decir que el mejor encierro es el que está por llegar. Tenía claro que iba a ser rápido porque son unos toros que suelen correr mucho por el campo. Había menos gente que otros días, pero en mi tramo suelen concentrarse siempre muchas personas y he tenido que saltar un par de montones que se habían formado”.

"Llevo la camiseta de cuando jugaba en el Tauste"

Andrés Romero es de Tauste y lleva once años corriendo en San Fermín con la camiseta del equipo de su pueblo. “La primera vez que vine a Pamplona no sabía muy bien qué ponerme, pero terminé optando por una antigua camiseta de cuando jugaba al fútbol en el Tauste y desde entonces llevo sus colores. Con el tiempo, el club me dio una camiseta nueva, pero el año pasado un toro de Miura me pisó y se rompió. Siempre llevo rayas amarillas y negras en honor a Tauste, es una forma de llevar el nombre de mi pueblo a todas partes. Es mi talismán”, detalla.

Andrés es un corredor habitual de encierros, ya que participa con asiduidad en los de Tudela, Tafalla, Alfaro, Onda o Almassora, pero asegura que “Pamplona es la Champions de los encierros”. “Tienen una magia única y forjas amistades maravillosas dentro del vallado, que terminan convirtiéndose en una pequeña familia. Lo de Pamplona es una batalla día tras día. Aquí vengo a exprimirme y dejármelo todo, esta ciudad se lo merece”, explica.

"Tengo una hora y cuarto de trayecto, pero no me importa, no me los pierdo por nada"

Durante la semana, va y viene todos los días desde Tauste a Pamplona para correr el encierro. “Me levanto sobre las cuatro y media de la mañana para poder llegar tranquilo. Tengo una hora y cuarto de trayecto, pero no me importa, no me los pierdo por nada”, relata. Además, es un hombre de tradiciones y trata siempre de repetir el mismo ritual: “Entro al recorrido siempre por el mismo sitio, intento tocar al Santo y rezar en la curva de Mercaderes. Ahí me concentro conmigo mismo hasta que suena el cohete”.

El joven taustano seguirá acudiendo a la capital navarra hasta este domingo, cuando tenga lugar el último encierro del año. En el de este miércoles, no tuvo mucha suerte: “Han pasado primero dos toros muy cerca, pero llevaban muchísimo ritmo de carrera y los he dejado pasar. Luego he intentado arrimarme a otro, pero había bastante gente parada y he terminado yéndome contra el vallado”.

'Beti' y Andrés Romero, durante el encierro de la ganadería de Fuente Ymbro. Eduardo Sanz

Hace unos años, con toros de José Escolar, Andrés se libró de la tragedia por muy poco: “Un toro estuvo a punto de matarme, pero me salvé por centímetros”. Pero ni el miedo ni el peligro pueden con su pasión: “Ojalá no parase de correr nunca. Mientras que la salud me lo permita, seguiré viniendo año tras año”.

"Corrí mi primer encierro con la camiseta de la SD Ejea"

Eloy Montañés tiene 21 años y estos son los terceros Sanfermines en los que participa. El joven cincovillés salta cada día a las calles de Pamplona con la camiseta de la SD Ejea: "Me la regaló un miembro del club y corrí mi primer encierro con ella puesta. Desde entonces no me la he cambiado para este tipo de ocasiones".

El año pasado, junto a sus padres, alquiló una casa cerca de Pamplona, pero este año va y viene cada día desde Ejea: "Salgo de casa sobre las cinco y media de la mañana, pero no me cuesta mucho esfuerzo porque es algo que me gusta".

"Los que nos ponemos en el medio somos siempre los mismos"

Poco a poco va cogiendo experiencia en Pamplona, donde en el último encierro pudo realizar una bonita carrera: "Este ha sido uno de los mejores días porque he podido meterme un momento en la cabeza de la manada". El joven coincide en que "hay mucha gente dentro del vallado", pero a la hora de la verdad, poco son los que se atreven a buscarle los pitones a los astados: "Al final, los que nos ponemos en el medio somos siempre los mismos"

La SD Ejea también quiso reconocer el valor de Eloy y su pasión por el club a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que recoge un fotograma de la retransmisión del encierro en la que se observa en primer plano al joven cincovillés.

Protagonismo aragonés, también en la enfermería



Desgraciadamente, el cuarto encierro de los Sanfermines 2024 ha tenido también un protagonista aragonés en la enfermería. Alberto Sebastián, de 28 años y natural de Monreal del Campo, ha sido uno de los tres corredores trasladados al Hospital Universitario de Navarra tras el encierro.

El joven turolense ha tropezado con otros corredores al tratar de abandonar la carrera, cayendo al suelo y rompiéndose la rodilla. El incidente se ha producido en la zona de Telefónica, y el joven ha sido trasladado al Hospital Obispo Polanco de Teruel, donde será operado.

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han firmado un fugaz cuarto encierro, el más rápido de los Sanfermines 2024 con 2 minutos y 18 segundos de duración.

Este jueves, los astados de la ganadería salmantina Domingo Hernández Martín debutan en solitario en las calles de Pamplona ya que, aunque ya estuvieron presentes en 2014 y 2015, lo hicieron bajo el paraguas de Garcigrande. Un nuevo reto para los corredores aragoneses, que volverán a tener muy presente un día más nuestro territorio en su mente, su corazón y su piel.