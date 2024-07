Consulta aquí todas las notas de corte de la Universidad de Zaragoza para el curso 2024-2025

La Universidad de Zaragoza ha publicado este martes las notas de corte de los más de 60 grados que oferta después de que un total de 18.450 jóvenes hayan solicitado plaza. Un año más, las titulaciones de la rama sanitaria son las que han contado con mayor número de interesados, llegando a los 4.000 en estudios como Medicina y rozando los 3.000 en Enfermería. Pese a ello, el programa conjunto de Física y Matemáticas (FisMat) ha vuelto a alzarse como la mayor nota de corte, con un 13,699 para las 10 plazas existentes. Aquí puede consultar el resto de calificaciones:

Toda esta información la han recibido los solicitantes implicados, de forma personalizada y a través de su correo electrónico. Allí también se le ha informado sobre el funcionamiento de la lista de la lista de espera y el proceso de matricula. El plazo para matricularse comenzará el día 11 y se prolongará hasta el 16. Una vez finalizado, los centros en los que hayan quedado vacantes tras no matricularse todos los admitidos inicialmente irán haciendo sucesivos llamamientos para aquellos que están en lista de espera.

En este sentido, la vicerrectora de estudiantes y empleo, Ángela Alcalá, ha recordado la importancia de que se pase el plazo de matrícula y que, en el caso de estar en lista de espera, tras cada llamamiento en el que no se ha obtenido plaza, marquen que quieren mantenerse en esta lista, porque si no ya no se les contemplará para los siguientes.

El primer llamamiento tendrá lugar el 22 de julio y la matrícula se hará del 23 al 25. El segundo será el 28 de agosto, mientras que el resto serán en septiembre: 2, 9 y 16. "Todo el periodo de matrícula quedará finalizado el 15 de octubre", ha recordado.