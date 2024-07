Las Cortes de Aragón cesan a una jefa de servicio y a un letrado

Las Cortes de Aragón han cesado a la jefa de servicio de Régimen Interior, Concha Peralta, tras no aceptar la petición de prórroga de su comisión de servicios. Su plaza la ocupará ahora de forma obligatoria su titular, Luis Latorre, al que también se le ha puesto fin a su trayectoria de 18 años como letrado igualmente en comisión de servicios.

La medida implica, además, cubrir las dos plazas vacantes que quedan en los servicios jurídicos mediante un concurso de interinos tras no haberse presentado nadie al primer examen de la oposición a finales de mayo, tal y como adelantó este diario. Esta solución pretende ser provisional mientras se convocan de nuevo las dos plazas, a las que unirán las de técnico superior jurídico incluidas igualmente en la oferta de empleo público aprobada hace ahora dos meses. La situación se alargará, como mínimo, dos años.

La decisión fue propuesta por la letrada mayor, Carmen Rubio, para "regularizar, ordenar y racionalizar la gestión del personal" de las Cortes y la ha asumido este martes la mayoría del órgano de gobierno de la institución, la Mesa, al imponerse PP y Vox en contra del PSOE.

En un escrito de 21 folios, Rubio rechaza la petición de la hasta ahora jefa de servicio de Régimen Interior, que había solicitado una nueva prórroga de su comisión de servicios interadministrativa, que empezó hace seis años. Concha Peralta tendrá ahora que volver a la DGA como alta funcionaria y esperar a que la asignen un puesto.

La letrada mayor apunta que no cabía siquiera iniciar el procedimiento para renovar su comisión de servicios porque son "excepcionales", se limitan a un plazo máximo de 18 meses y no pueden iniciarse a instancias del interesado. Además, carga contra su predecesora en el cargo porque, recrimina, "no existe constancia en los expedientes de que las comisiones de servicios fueran objeto de la preceptiva publicidad".

No quedan ahí los reproches, dado que vuelve a reproducirlos en el caso de las comisiones de servicio de Luis Latorre como letrado de las Cortes, que ha venido concatenando desde 2006. Es más, cuestiona que no conste en el expediente que se informara y consultara a la Junta de Personal y alude a que en los 27 años que han transcurrido desde que en 1997 obtuvo por concurso la jefatura de servicio de Gobierno Interior solo la ha ocupado un año, ocho meses y veinte días.

Carmen Rubio recurre a la jurisprudencia para aludir, en negrita y subrayado, que se plantean "incluso posibles responsabilidades disciplinarias y en su caso penales de quienes propician tan anómala situación más allá de la duración máxima prorrogada de tal figura, y que encierra una prolongación ilegítima de funciones a sabiendas de su irregularidad". La afirmación la recoge de una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por un caso similar.