Crefco y Creloc preparan una carta al nuevo Gobierno francés para pedir que se reabra el tren Pau-Canfranc-Zaragoza

Las organizaciones Crefco y Creloc, defensoras de la reapertura del tren internacional Pau-Canfranc-Zaragoza, se han mostrado muy satisfechas con los resultados de las elecciones generales de Francia (Nuevo Frente Popular, 182 escaños, el partido centrista Ensemble del presidente Enmanuel Macron logra 168, y la extrema derecha Agrupación Nacional, 143) y ya preparan una carta para el nuevo Gobierno francés para defender la reapertura de la línea ferroviaria.

Así lo relata el portavoz de la Coordinador por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc Olorón, Benjamín Casanova, para que el nuevo Ejecutivo francés (que podría formarse entre La Francia Insumisa, del político Jean Luc Melenchon, el Partido Socialista, los Verdes y los Comunistas) conozca la necesidad de impulsar la conexión ferroviaria entre Bedous y Canfranc. "Son apenas 33 kilómetros que cumplirían la recuperación de una línea que Francia cerró el 27 de marzo de 1970, después de un accidente de un tren de mercancías de maíz”, recuerda Casanova.

El coste aproximado de este tramo supone unos 400 millones de euros y, a finales de este año, está previsto que se convoque “la encuesta de interés público” para los ciudadanos de la zona del valle del Aspe. Su decisión puede ser definitiva para impulsar la recuperación del ferrocarril internacional entre España y Francia.

El diputado elegido como representante de Oloron ha sido Iñaki Echaniz, nacido en 1993 en esa localidad del valle del Aspe, donde sus abuelos se instalaron en 1968 después de haber emigrado de Guipúzcoa. “Es bastante defensor del Canfranc”, señala Gerard López, un responsable de Creloc, “pero estos días están en la Asmablea Nacional”.

Jean-Luc Melencho,n junto a miembros del Frente Popular celebran su victoria en las elecciones francesas el pasado domingo. ANDRE PAIN

El portavoz de Creloc (Comité para la Reapertura de la línea Olorón Canfranc), Alain Cazenave, ha detallado que en las elecciones no se han tratado mucho los temas del transporte con el ferrocarril y aun así se debatió sobre “los grandes proyectos inútiles” que han criticado los ecologistas.

“Veremos a ver qué va a salir del cajón. Espero que la cuestión ecológica salga hacia adelante”, destaca Alain Cazenave desde su casa en Alquézar, e incide en que el tren en la parte francesa es una defensa de los ecologistas y de los miembros de los partidos de izquierda que han compartido el Nuevo Frente Popular, con 182 escaños.

“Desde el domingo, cuando se supo el resultado a las ocho de la tarde, estábamos muy pendientes con el resultado que ha ganado la izquierda en las zonas del Pirineo. Pero el Rassemblement national (la Agrupación Nacional) de la extrema derecha, por ejemplo, había ganado en el Haute Pyrénees (la provincia de los Altos Pirineos) en la primera vuelta, pero ahora ha vencido la izquierda, como en los Pirineos Atlánticos, que solo ha salido un diputado del partido de Macron”, relata los resultados Alain Cazenave.

Las dudas sobre los resultados en unos comicios muy disputados se despejaron. “Para nosotros ha sido buena cosa. Veremos que la presidenta de la Región Occitania, Carol Delga, (del Partido Socialista) está muy enfrentada con (el presidente) Macron respecto a construir algo nuevo”, destaca Alain Cazenave. “La democracia ha vencido, pero hay que construirla sobre las ruinas que ha dejado el Macronismo”.

Celebración de los resultados de las elecciones francesas. Associated Press/LaPresse

En ese sentido, el responsable de Creloc reconoce que el problema de la victoria del Nuevo Frente Popular es el político radical Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, que es “un actor muy bueno”. “Me encanta escucharlo, pero cuando reflexionas después te das cuenta de que sus propuestas no pueden funcionar”, reflexiona. “Hay que aislar a este radical izquierdista con el grupo de Melenchon”.

A la hora de afrontar la gestión del nuevo Gobierno francés y el efecto que puede tener en la reapertura, Cazenave considera que debe haber “una gran unión desde la izquierda hasta el centro e incluso hasta la derecha”. “Para nosotros ha sido una muy buena noticia respecto al Canfranc y ahora tenemos que empujar a finales de año con la encuesta de interés público que se va a celebrar”, incide.

Gerard López, delegado en España de Creloc. G. L.

Una línea modernizada y electrificada

De hecho, los representantes de Crefco y Creloc han preparado un opúsculo pequeño sobre la “situación actual del Canfranc” para repartirlo el próximo domingo 21 de julio, cuando acudirán a la localidad pirenaica para celebrar, como todos los años, el aniversario de la inauguración en 1928, a cuatro años de su centenario.

“Allí decimos que no se habla del Canfranc sino del tren Pau-Canfranc-Zaragoza o al revés. Creemos que hay que electrificar la línea y tener un operador ferroviario único (entre los dos países), con una señalización moderna y muchos cruces para que aseguren un tráfico normal de mercancías y de viajeros”, confía el portavoz de Creloc, quien prefiere no dar las toneladas que pueden llevar o el precio que costará la parte francesa para no abrir polémicas.

Benjamín Casanova (izda.), François Rebillar (Crelog), y Pedro Navarro (Crefco), en un tramo de la vía entre Olorón y Bedous. Javier Blasco

Para el portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, cree que no se puede perder la oportunidad de que haya ganado el grupo de los partidos de izquierda en Francia porque todos defienden reabrir el ferrocarril y fomentar el desarrollo con una línea internacional que pueden generar en el Pirineo central.

En ese sentido, apunta que el nuevo Gobierno de Francia debería ser fruto de un acuerdo desde la izquierda y el centro porque el defensor del Canfranc destaca que “en un año no se pueden celebrar las próximas elecciones” y eso provoca que el pacto entre los partido es “una obligación”.

Casanova anuncia que el próximo domingo 21 inaugurarán una placa en recuerdo del periodista Luis Granell (Zaragoza, 1948-Pau, 2022), gran defensor de la reapertura, en una torre de los fusileros y en otras zonas de la estación de Canfranc.