Educación defiende que el próximo curso habrá 200 docentes más en Aragón frente a las denuncias de "recortes"

"No a los recortes en educación", "si perdemos profesores, perdemos calidad" han sido algunas de las consignas coreadas por las alrededor de 500 personas -entre equipos directivos, docentes, familias y partidos políticos- que se han dado cita este martes a las puertas del Departamento de Educación para intentar "frenar el recorte de entre 300 o 500 profesores" de cara al próximo curso. No obstante, estas previsiones nada tienen que ver con las que maneja el director general de Personal, José María Cabello, quien asegura que al acabar este mes habrá unos 200 los docentes más asignados que el año pasado.

"Habrá una cifra récord en el número de docentes en las aulas de Aragón y la calidad del servicio va a quedar garantizada", ha especificado Cabello, quien ha señalado que al inicio del proceso se partió de unas mismas rejillas para todos, con el objetivo de homogeneizar la distribución, y que ahora se están atendiendo las alegaciones recibidas -más de un centenar entre colegios e institutos- y dotando todas las necesidades existentes.

Y aunque ha reconocido que puede haber casos "puntuales" de reducción del número de docentes, ha defendido que todo ello se ha llevado a cabo en función de la matrícula. "Queremos que la mayor parte de las reclamaciones que no afectan a la matrícula se resuelvan este mes y las de la matrícula habrá que esperar a septiembre, como se ha hecho en otras ocasiones", ha detallado. En este sentido, ha recordado que se trata de un proceso "vivo" y que las cifras irán "evolucionando" en función de las necesidades de los centros.

Esta previsión no cuadra con lo que muchos centros perciben en sus centros. "Los directores no pueden planificar porque les están diciendo que tienen menos recursos. Y con lo que les están diciendo que tendrán, no pueden organizarlo en condiciones de calidad", ha denunciado Nieves Burón, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar) y portavoz de los convocantes. Por ello, más de 200 ampas han presentado sus quejas al respecto y algunas direcciones de centros han entregado en el Departamento de Educación las necesidades de cara a septiembre.

"Aunque sean unas fechas bastante problemáticas estamos aquí para recordarle a la consejera de Educación que no va vamos a reblar, que la escuela pública hay que defenderla con recursos y que el recorte de personal genera una pérdida de calidad", ha subrayado Burón, quien ha pedido que se "repiense" esta situación para poder empezar el curso escolar con "cierta normalidad".

"No pedimos que nos inflen los cupos"

Por ejemplo, en el colegio Juan Pablo Bonet, de Movera, el próximo curso, si no hay cambios, perderán 26 horas de atención directa al alumnado, es decir, algo más de un profesor. "No se cubre el paso de 25 a 24 horas lectivas de los maestros ni la reducción de horaria de los mayores de 55 y de 60 años. Además, nosotros que tenemos jornada continua, tampoco se cubre la reducción de la hora lectiva para los refuerzos de por la tarde", ha denunciado la directora del centro, María Teresa Fernández.

Todo ello repercutirá en la "calidad" de la docencia, en la "inclusión" y también en en la "salud" de los profesores. "Ningún centro pedimos que nos inflen los cupos ni nada que no nos corresponde. Yo no he conocido a centros que estén sobredotados de personal", ha subrayado. Por su parte, en el Valdespartera, de Zaragoza, habrá dos docentes menos. "En el caso de los mayores de 55 años, nosotros tenemos cuatro, por lo que a dos horas cada uno son ocho horas que no se van a cubrir", ha ejemplificado la directora del centro, María del Camino Herrero.

En este sentido, ha señalado que cuenta con mucho alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae) que no tienen necesidades educativas especiales (acnee) y, por lo tanto, "no son atendidos por un personal de Audición y lenguaje o Pedagogía terapéutica, sino por personal ordinario". "Estamos hablando de niños con déficit de atención e hiperactividad, con dificultades específicas en el lenguaje, disléxicos...", ha subrayado.