Isabel Franco Castillo: "No es necesario sacrificar tu vida para hacer ciencia"

Nació en Zaragoza en 1992. Tras doctorarse en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de Zaragoza), Isabel Franco Castillo sigue desarrollando su carrera investigadora en el equipo de I+D+i de la empresa Magapor. Le gusta la parte manual del trabajo de laboratorio, pero, sobre todo, que investigar exige pensar.

"Si hay compañerismo y trabajo en equipo, la gente es más productiva que si todo es competir y sientes un poco el látigo en la espalda"

¿Fue muy duro? La tesis al final es bastante machacante para la cabeza, sabes que es una etapa que siempre va a ser estresante, pero yo he tenido la suerte de no tener una presión extra por parte de mis directores y poder realizar la tesis a la vez que seguía teniendo vida más allá del laboratorio y continuaba con mis hobbies. El premio ha sido la demostración de que tú puedes hacer una buena investigación y conciliar con tu vida personal. También muestra que, con compañerismo, buenos directores que te apoyen, que confíen en ti y te dejen liderar la investigación, se consiguen buenos resultados. Si hay compañerismo y trabajo en equipo, la gente es más productiva que si todo es competir y sientes un poco el látigo en la espalda.

"El discurso de que la ciencia es una forma de vida hace que mucha gente se quede por el camino porque no está dispuesta a hacer ese sacrificio"

Hablar de vocaciones científicas acaba siendo un arma de doble filo. Yo tengo vocación científica, pero se puede conciliar con tener otras inquietudes y vida social. A veces, parece que es necesario sacrificar tu vida para conseguir logros en ciencia, pero no es así. El discurso de que la ciencia es una forma de vida hace que mucha gente se quede por el camino porque no está dispuesta a hacer ese sacrificio.

¿Cuáles son esas aficiones que sobrevivieron a una tesis? He hecho danza del vientre, ‘pole dance’, acrobacias en barra vertical, pero mi hobby principal, por el que todo el mundo me identifica, es hacer ganchillo. Y enseñé a varias compañeras del laboratorio; los lunes hacíamos labores mientras nos tomábamos una cerveza en un bar.

¿Qué le aporta el ganchillo, relaja?

Cuando lo hago, me relaja, porque me cuesta mucho estar quieta en el sofá viendo una serie o escuchando un podcast. Por otro lado, como tengo una parte creativa muy grande, estoy todo el día maquinando, pensando en el siguiente proyecto que voy a hacer, por ejemplo en cómo sacar el patrón de un 'amigurumi', pequeños muñecos tejidos. Lo que no me gusta es hacer dos cosas iguales, sino que sea un reto que me haga pensar.