"No nos habían robado nada en 30 años y en solo unos minutos se llevaron 40.000 euros"

Los robos con fuerza en domicilios, trasteros y establecimientos de Zaragoza continúan con una preocupante tendencia ascendente en los últimos meses. Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre del año 2024 (de enero a marzo) se produjeron 381 robos solo en la capital aragonesa, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. En lo que se refiere exclusivamente a domicilios, el aumento es considerable, pasando de los 180 robos en el primer periodo de 2023, a los 306 en el mismo espacio de tiempo de 2024, un 70% más.

Hace poco menos de dos meses, la familia Almau fue víctima de uno de estos episodios cuando unos ladrones entraron a robar en su empresa a plena luz del día. “Fue el pasado 10 de mayo, sobre las tres o las cuatro de la tarde. Los viernes no suele pasar mucha gente por la empresa y solemos aprovechar para limpiar por las tardes. Ese día cerramos sobre las dos y media para irnos a comer, pero cuando volvimos, sobre las cinco, nos encontramos las puertas dobladas, el pestillo en el suelo, las luces encendidas y todo desvalijado”, relata Alejandro Almau, director comercial y de desarrollo de Reboja S. L.

“Somos la segunda generación de una empresa familiar fundada por mis padres con mucho esfuerzo. No nos habían robado nada en treinta años y en solo unos minutos se llevaron 40.000 euros”, asegura Alejandro. A los ladrones no les importó la hora ni que hubiese gente trabajando en las empresas cercanas. Actuaron rápido y sigilosamente: “Se llevaron maquinaria, bombas de agua, ordenadores nuevos, una televisión para formaciones, una cocina portátil… Todo lo que encontraron”.

Nada más percatarse del suceso, los hermanos contactaron rápidamente con la Guardia Civil, que se personó en la empresa para certificar el robo: “Nos dijeron que cada vez hay más delincuencia y que procederían a investigar el caso una vez interpusiésemos la denuncia. Todo va súper despacio y da la sensación de que nadie pone de su parte para resolverlo. Dos meses después todavía no tenemos noticias de nadie, ni de la Guardia Civil con las imágenes de las cámaras de seguridad del polígono, ni de la aseguradora, que peritó el incidente unos días después y que todavía no nos ha dicho cuánto nos va a pagar. Te sientes muy solo, desprotegido e impotente”.

"Para muchas empresas sería imposible levantarse después de una faena así"

Un incidente que obligó a la familia Almau a no poder dar entrada ni salida de material durante cuatro días, afectando de forma indirecta a sus clientes y que deberán de tener en cuenta a la hora de cuadrar las cuentas: “Casi todo lo que ganemos este año irá para cubrir pérdidas, porque nos va a tocar recomprar mucho material y adelantar el dinero de nuestros bolsillos. A nosotros nos ha hecho una faena, pero dentro de lo que cabe hemos tenido suerte. No me quiero imaginar si esto le llega a pasar a una empresa que vive al día y que no tiene un colchón económico suficiente para poder volver a salir a flote. Para muchos sería imposible levantarse después de una de estas”.

Una de las puertas de Reboja SL, doblada tras el robo. H.A.

Durante todo el año 2023, en Aragón se registraron 2.654 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, casi 250 incidencias más que en el año 2022. Los desplazamientos en verano suponen largos periodos de abandono de la residencia principal en los que hay que poner especial atención a la seguridad del hogar, pero, aunque resulte raro, el verano no es la época del año con más robos.

De octubre a diciembre, la época del año con más robos

La Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES) quiere acabar con esta creencia. “Aunque el verano siempre es una época crítica para que los ladrones cometan robos con violencia en viviendas, locales y trasteros, no es la época del año con más robos. En otoño e invierno de los últimos años se produjeron más robos que el trimestre del verano”, matiza el zaragozano José Luis García de Vicuña, presidente de UCES.

“La gente espera a que sea verano para contratar alarmas o incorporar medidas de seguridad a sus viviendas, pero los cacos también tienen vacaciones”, asegura. “La gente piensa bien, pero tarde. El 80% de las cerraduras de toda España están obsoletas y ya no cumplen con su misión principal, que no es otra que asegurar que nadie pueda entrar. En los últimos años ha habido grandes avances tanto en las técnicas como en las herramientas que emplean los ladrones para poder forzar las cerraduras, por lo que resulta imprescindible estar preparados ante estas nuevas amenazas”, añade.