Familias y docentes de Aragón se movilizan en pleno julio por los posibles "recortes" del próximo curso

La calma educativa que suele caracterizar al mes de julio se ha visto agitada por las denuncias de equipos directivos, sindicatos y hasta partidos políticos de que el próximo curso habrá un "recorte" de profesorado en los colegios e institutos de Aragón. Tanto es así que, junto a las familias, han organizado para este martes una concentración a las puertas del Departamento de Educación para evitar que en septiembre "haya 500 docentes menos", una cifra que desde la consejería no han dudado en negar.

En esta protesta, está previsto que se registren los manifiestos suscritos por más de 180 ampas de las tres provincias. En ellos denuncian que Educación "no tiene intención de cubrir con nuevo personal" la reducción de horas lectivas acordadas con los docentes y que además se produce "un recorte drástico de los cupos de profesores". "Todo ello supondrá la pérdida de programas y actividades educativas, como atención a la diversidad, desdobles, elaboración de materiales, convivencia, labores de biblioteca", sostienen en dichos comunicados.

Todo ello se ha trasladado este lunes a consecutivas ruedas de prensa de los principales partidos afectados de la Comunidad. "En los próximos días tendremos noticias que demostrarán que las mentiras del PSOE son solo eso, mentiras", ha apostillado Susana Gaspar, diputada del PP, en referencia a las declaraciones que había hecho minutos antes su homólogo socialista, Ignacio Urquizu, quien ha asegurado que el próximo curso habrá 500 profesores menos. "Nos ponemos del lado de la comunidad educativa en las manifestaciones que habrá mañana (este martes). Es imposible negar la realidad", ha resaltado.

Desde IU también han apoyado la movilización y han alertado de la situación "extremadamente preocupante" de la comarca del Cinca Medio, donde habrá una "quincena de profesionales menos". Vicente Guerrero, coordinador de IU Alto Aragón, ha señalado que ello conllevará a "un deterioro considerable de la enseñanza pública, que se traducirá en que haya más alumnos por aula, se desdoblen apoyos que afectan a las necesidades educativas especiales y se dificulte la innovación, además de generar dificultades con las itinerancias".

Vox ve "entendible" que en unos centros reduzcan profesorado y otros aumenten

Incluso el diputado de Vox, Fermín Civiac, ha reconocido que estas movilizaciones le han planteado dudas, que han derivado en reuniones con los populares, sus socios de Gobierno, en las que han pedido que se "garantice" que todos los centros tendrán los profesores y maestros necesarios. Tras ello, ha defendido que no se están aplicando recortes en el profesorado sino que se están "administrando los recursos", que aunque son "los mayores de la historia no son infinitos". "El PSOE se cree que hay un derecho adquirido por el que todos los centros tienen que tener el mismo número de docentes que el curso anterior. Y no es así. Las necesidades son cambiantes, por lo que es entendible que se pueda reducir en algunos y aumentar en otros", ha defendido Civiac.

El diputado ha denunciado el "alarmismo" y la "desconfianza" generados en las familias ante un proceso que todavía no ha terminado. "Cuando se hayan asignado los cupos podremos valorar si ha habido recortes o todo lo contrario", ha resaltado. Y ha confiado en que lo que ocurra es que "se aumenten en varios cientos los profesores". No obstante, ha avisado que estarán "vigilantes" de cómo transcurra.

Por su parte, Gaspar ha recalcado los hitos del primer año de Gobierno de Jorge Azcón: un 11% más de presupuesto para Educación, un acuerdo por incrementar un 4,5% el salario de los docentes, casi 300 docentes más en plantilla y reconocimiento económico de las tutorías. "Estos son los datos que matan el relato triste y agorero del PSOE", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que la cuestión de los cupos se cerrará "satisfactoriamente".

No lo ven tan claro desde las filas socialistas, que han recordado que estos no son los únicos "recortes". Se ha referido así a la última instrucción remitida a los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIES), por la que "incorporarán una tasa". "Ya lo hizo Rudi. Entonces por razones económicas", ha resaltado Urquizu. En este sentido, ha especificado que una semana tendrá un coste de 15 euros, dos serán 25 y por tres deberán pagar 40. "Asisten alumnos de pequeñas localidades y les permite sociabilizar con otros en tareas educativas. Con el PP solo van a poder asistir aquellos que se lo puedan pagar", ha recriminado.