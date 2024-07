Abascal eleva la amenaza: romperá con el PP en Aragón ante “cualquier tipo de reparto de menas”

“Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles”. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha elevado este lunes la amenaza sobre su socio en Aragón y otras cuatro comunidades. El dirigente nacional ha comparecido en rueda de prensa para advertir al PP que “cualquier reparto de menas” en estos territorios supondrá su salida del Ejecutivo.

De esta forma, Abascal no solo fija su línea roja en la aprobación de la reforma de la ley de extranjería con la que el PSOE quiere obligar a las comunidades a la acogida de menores migrantes no acompañados, fundamentalmente procedentes de Canarias, sino que romperá su alianza en el caso de que el PP acepte los mecanismos de reparto solidario que venían funcionando hasta ahora.

El último de estos repartos, en el que Aragón recibía a 24 menores, supuso la primera gran crisis entre PP y Vox en el Gobierno de Aragón. La formación de extrema derecha convocó la comisión de seguimiento del pacto, al entender que se estaba vulnerando, pero se cerró en falso y sin consecuencias. Ahora, Abascal advierte de que no habrá una segunda oportunidad y deja claro que su partido abandonaría el Pignatelli.

“Si en alguna de estas regiones el PP quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga. Nosotros abandonaremos esos gobiernos inmediatamente, no seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones”, ha subrayado. Abascal ha reconocido que no ha abordado esta cuestión con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de no contestar a sus cartas y de no propiciar un diálogo entre ambas formaciones, ni con el de Aragón, Jorge Azcón.

En cualquier caso, existe la posibilidad de que el Gobierno central logre un acuerdo con sus socios de investidura para aprobar la reforma de la ley de extranjería en el Congreso sin el apoyo del PP. No será fácil, puesto que Junts y PNV se oponen, pero llegado ese caso, a las comunidades no les quedaría otra opción que cumplir con el reparto.

En este sentido, Abascal ha rechazado incumplir la ley, pero sí ha anunciado la presentación de los “recursos” que consideren necesarios en los tribunales para tratar de frenar la reforma. Desde la dirección de Vox han advertido además de que en esa lucha judicial deberá participar el PP de forma “activa” para considerar que “no colabora” con el presidente Pedro Sánchez.