El coste de un alumno en Geológicas de la Universidad de Zaragoza ronda los 20.200 euros y en Enfermería, 4.600

Los precios públicos que pagan los estudiantes en la Universidad de Zaragoza, como en todos los campus públicos, suponen una mínima parte del coste real de las titulaciones. En 2022 con las matrículas se cubría el 13,1% en primera matrícula, un porcentaje que ha descendido a un 12,2% en 2023. Pero, ¿qué inversión requiere cada carrera?

Este dato varía mucho entre titulaciones. El precio total por estudiante en un curso va desde los 20.207,8 euros la de Geología, la más cara, a los 4.602,1 en Enfermería en Zaragoza, que resulta ser la más barata. En estos casos, los alumnos sufragan al matricularse el 7% y el 24,4%, respectivamente. Menos que Enfermería solo cuestan algunos programas conjuntos cuyos alumnos comparten clases con los que solo cursan uno de los grados, lo que puede desvirtuar la cifra resultante.

Estos datos aparecen reflejados en el Informe de contabilidad analítica de la Universidad de Zaragoza correspondiente al curso 2021-2022, el último disponible. El campus público aragonés fue el primero de España en publicar este documento en 2008, en 2012 se sumó el de Santiago de Compostela y en los dos últimos años se ha convertido en una práctica habitual.

Coste por alumno y porcentaje que cubre la matrícula

"El coste de los titulaciones viene conformado por varios aspectos, principalmente por la docencia, por el personal docente e investigador, pero también por el de administración y servicios, además del gasto que pueden suponer la electricidad, la calefacción y la limpieza de las instalaciones, que también se imputan", explica Margarita Labrador, vicerrectora de Economía del campus público.

Tanto Geológicas como Enfermería forman parte de las carreras de experimentalidad 1, las más costosas para los universitarios a la hora de pagar los créditos correspondientes.

La plantilla de profesorado, si en ella hay catedráticos con salarios más elevados o docentes con figuras no permanentes en muchos casos y a tiempo parcial que perciben sueldos más bajos, es el factor que más influye en el coste de cada carrera. Otra variable a tener en cuenta es el número de alumnos matriculados: 640 en Enfermería en la capital aragonesa frente a 126 en Geología, de acuerdo con los datos incluidos en la última analítica económica. Las prácticas en grupos reducidos y en el exterior de las instalaciones, con desplazamientos incluidos, y el tamaño de las dependencias que ocupan las aulas y otros espacios que se utilicen también marcan diferencias.

El grado de Enfermería, apunta Labrador, adolece de un "problema" común a toda la universidad española. "Los sueldos son más atractivos en el sector privado, sobre todo al principio, y la gente que estudia enfermería es muy vocacional, prefieren la labor asistencial", comenta. Las dificultades para encontrar docentes también son "evidentes", señala, en titulaciones como Ingeniería informática. Las carreras para dedicarse a la investigación o la enseñanza son muy largas y exigen mucho sacrificio para llegar a tener una estabilidad. Las empresas privadas ofrecen mejores condiciones laborables.

Margarita Labrador, vicerrectora de Economía de la Universidad de Zaragoza, en los pasillos del Paraninfo de Zaragoza el pasado noviembre. José Miguel Marco

Ranquin por provincias

De los 62 grados que se ofrecen en las tres capitales de provincia (43 en Zaragoza, 11 en Huesca y 8 en Teruel), 19 alcanzan un importe de más de 10.000 euros por alumno por curso.

El podio de las más costosas en Zaragoza, además de Geología, lo completan Información y Documentación (16.855 €) y Veterinaria (15.908 €). En Huesca, este pódium lo forman Ciencias Ambientales (14.503,4 €), Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (14.275,7 €) y Gestión y Administración Pública (11.741,4 €). En Teruel esta terna incluye a Ingeniería Electrónica y Automática (18.258,2 €), Ingeniería Informática (12.630,3 €) y Bellas Artes (11.976,3 euros).

En el otro lado de la moneda, después de Enfermería, las más baratas en Zaragoza son Trabajo Social (5.717,9 €) y Educación Infantil (5.921,8 €). En Huesca solo hay dos grados por debajo de los 7.000 euros por estudiante: Educación Infantil (6.038,6) y Educación Primaria (6.311,9). Mientras, en Teruel figuran tres: Educación Infantil (5.669,9), Psicología (6.065,9) y Educación Primaria (6.298,2).

La vicerrectora de Economía deja claro que las universidades públicas no buscan la "rentabilidad económica", sino la "rentabilidad social, el crecimiento humano y aportar a la ciudadanía todo el abanico de titulaciones posible". "No vamos a cerrar una titulación porque resulte cara, ese no es el criterio, si en algún momento se plantea será por falta de demanda", asegura.

La Universidad de Zaragoza ya ha anunciado que congelará los precios de sus tasas para el próximo curso. Lo hará después de años de reducciones que han coincidido con un incremento significativo de la inflación. Desde el curso 2015-2016 hasta la actualidad el precio medio de la primera matrícula en un grado se ha rebajado un 15,04%, pasando de 20,15 euros a 17,12.

Labrador confía en que la financiación para crear los nuevos puestos de profesores ayudantes doctor que se precisan para la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) llegue desde el Ministerio y se alcance un acuerdo con las comunidades autónomas. "Ya lo hemos presupuestado para 2024, ha habido una prórroga para aplicar la LOSU, pero ya teníamos el trabajo hecho", dice.

Aragón tiene garantizado que recibirá este primer año, de septiembre a diciembre, 1.175.035 euros para financiar 94 de estas plazas, mientras que la DGA abonará las 62 restantes. No obstante, falta por cerrar el convenio a seis años, hasta el curso 2029-2030, para costear estos 156 empleos.

"La DGA se ha comprometido a mantener el actual modelo de financiación"

La vicerrectora de Economía de la entidad académica asegura que las relaciones con el nuevo equipo del Gobierno aragonés van "muy bien" y ha habido "una buena sintonía". Menciona que el aumento de plazas de Medicina, 20 más de nuevo ingreso para el próximo curso 2024-025 y otras 50 de Ingeniería Informática, es posible gracias a la financiación de la Comunidad autónoma.

Labrador recuerda que el presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha comprometido públicamente a mantener el convenio de financiación 2022-2026 suscrito con el anterior cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), cuando al frente de la consejería estaba la podemista Maru Díaz. En este horizonte temporal supone, entre otros puntos, garantizar el cien por cien de su gasto corriente con un incremento de la dotación del 30 % hasta 1.082 millones. Labrador señala que incluso se puede llegar a "mejorar".