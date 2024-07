Decenas de inmigrantes duermen en la calle en Fraga: "Queremos trabajar pero no tenemos papeles"

Unos 40 inmigrantes viven en la calle y duermen cada noche bajo los porches de la estación de autobuses de Fraga. La imagen, que parecía olvidada, ha vuelto a la capital del Bajo Cinca, donde ha generado una polémica política y social, principalmente porque el problema del alojamiento parecía resuelto con las cinco casetas prefabricadas para 40 personas. "Ya no van a dormir en la calle", dijo el alcalde, Ignacio Gramún, cuando el 4 de junio se inauguró el recinto Clara Campoamor, donado por Cáritas.

Tras varios años con escasa oferta laboral en los campos de frutas por la covid, las heladas y el pedrisco, esta campaña ha aumentado el trabajo y con él la llegada de inmigrantes. Pero los ‘sin papeles’, que es el caso de la mayoría de los que viven al raso, no tienen opción ni de encontrar un jornal ni un alojamiento. Cocinan, tienden la ropa y duermen en el exterior de la estación.

Según el Ayuntamiento, la Policía Local calcula que hay alrededor de 40, "cifra similar a la que se registró en 2018 y 2019", años con mucha demanda de mano de obra. Y precisa que "en ningún caso" ha llevado a cabo "desalojos" indiscriminados sino que los agentes se limitan a pedirles por la mañana que recojan sus enseres de la vía pública, en aplicación de la ordenanza de convivencia ciudadana.

Duermen bajo los porches de la estación. La Policía calcula que se concentran unas 40 personas. Heraldo

La administración local recuerda que trabaja con Cáritas y los Servicios Sociales de la Comarca en los alojamientos abiertos en junio, donde los migrantes, por un tiempo limitado, son acogidos hasta encontrar trabajo, "y a partir de ahí es el empresario quien se debe hacer cargo de darles una vivienda digna". Sin embargo, reconoce, "tristemente" y a pesar de contar con este recurso, «todavía hay personas que duermen en la calle", lo que explica "porque no les interesa alojarse en el Clara Campoamor (no se les puede obligar) o porque son inmigrantes en situación irregular, de modo que no cumplen con uno de los requisitos para acceder".

Ni en esas casetas prefabricadas ni en el albergue, por donde han pasado desde mayo 154 personas, se acepta a ‘sin papeles’, aclara el Ayuntamiento. La responsabilidad sobre este colectivo la traslada fuera. "Se trata de una competencia del Ministerio del Interior, por lo que lamentamos profundamente que desde el gobierno central no se ofrezca ninguna ayuda a estas personas y tengamos que ser las administraciones locales las que afrontamos esta cruel problemática con nuestros propios recursos que son limitados".

La reivindicación municipal va en sintonía con las quejas en otros municipios de Lérida, donde los alcaldes han pedido apoyo para atender a los miles de personas que reciben durante la campaña de la fruta y para asistir a aquellos en situación irregular, ya que los pueblos no tienen ni infraestructura ni el personal necesarios. Fraga calcula que absorbe unos 3.000 trabajadores en cuatros meses y la comarca del Bajo Cinca, unos 10.000.

La Subdelegación del Gobierno en Huesca muestra "extrañeza" por la exigencia de responsabilidades al Ministerio, "ya que se trata de un problema social y humanitario, y son las entidades locales las que tienen competencias en Servicios Sociales, y a su vez las Comunidades Autónomas cuentan con fondos transferidos por parte del Gobierno central para atender estas cuestiones".

Óscar Moret, secretario provincial de UAGA y fruticultor del Bajo Cinca, reconoce que la situación en Fraga ha generado bastante polémica, sobre todo porque se anunció "a bombo y platillo" una solución con el recinto Clara Campoamor, "y los inmigrantes siguen en la calle". Admite que la salida no es fácil, como no lo es el problema. "No vamos a resolverlo con 40 plazas en Fraga pero la gente también tiene que entender que hemos avanzado en estos años, ha habido un esfuerzo público y privado", ya que hace dos décadas esta escena era habitual en muchos sitios.

"Este año hay más gente, porque se ha vuelto a la normalidad en la demanda de trabajadores", afirma Moret, aunque destaca la contradicción que supone "tener gente sin papeles deambulando por la zona y estar contratando trabajadores en origen".

Los inmigrantes que duermen al raso en Fraga, la práctica totalidad sin papeles, esperan sin éxito que alguien los contrate. Algunos llevan dos semanas viviendo en el paseo de la Constitución, entre el río y la estación de autobuses. Otros llegaron hace un mes, e incluso dos.

Es una zona de paso frecuente y muchos ciudadanos los han visto durmiendo sobre cartones. Al anochecer un padre y su hijo pasean bajo los porches de la estación. El niño pregunta "¿Qué hace ese señor en el suelo?". "Descansar", responde el padre para salir del paso.

"Compramos comida que compartimos"

Abdou K. es uno de los pocos que habla español y que está regularizado. Procede de Senegal, como casi todos. Lleva cinco años en el país y reside en Almería, pero viene a Fraga a la campaña de la fruta contratado por una ETT. Sin embargo, también él vive en la calle. "Yo sí tengo papeles y un contrato, pero mi empresario no dispone de alojamiento para mí y encontrar un sitio cuesta dinero. Aquí somos pocos los que trabajamos y cuando reunimos algunos euros compramos comida que compartimos", afirma. Arroz y pollo, su única dieta, que cocinan en la calle, en una olla que se puede ver sobre el suelo, junto a la barandilla del río Cinca, donde apilan también sus maletas.

Se levantan a las seis de la mañana, "cuando viene la Policía", dicen. «Un día se llevaron las maletas y tuvimos que ir a buscarlas al Ayuntamiento», añade Abdou. A su lado, Ous, 8 meses en España en situación irregular, se lamenta de no tener apenas "comida ni mantas". Vino desde Lérida y su única posesión, dice, es la ropa que lleva. "Solo queremos trabajar, pero no tenemos papeles".

La secretaria general de Cáritas Barbastro-Monzón, Ana Belén Andreu, de la que depende Fraga, asegura que esta situación apenas varía de un año a otro, aunque este es el primero ‘normal’ después de muchas campañas atípicas, ya fuera por el covid, el pedrisco o las heladas.

Ella defiende el recurso que gestiona Cáritas en el recinto Clara Campoamor pero admite que no es suficiente "para erradicar un problema histórico", porque para alojarse deben estar regularizados. Cáritas ayuda a los que viven en la calle con comida y ropa cuando acuden a su sede, pero con una periodicidad.