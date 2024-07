Aragón roza las 5.000 consultas por picadura de insectos en lo que va de 2024, un 50% menos

Las temperaturas ambientales y meteorológicas han favorecido que este año haya menos mosca negra en Aragón, lo que ha contribuido a su vez a que se hayan reducido a la mitad las consultas por picaduras de insectos en atención primaria. De hecho, los centros de salud han recibido 4.983 visitas por este motivo en lo que va de año, un 50% menos que en el mismo periodo de 2023.

En Aragón, en los últimos años, se han ido estableciendo algunos insectos invasores como la mosca negra, responsable de la mayor parte de la atención sanitaria prestada por picaduras de insectos. Así se desprende del informe de Salud Pública publicado en el Boletín Epidemiológico durante 2024 hasta la semana 25, del 17 al 23 de junio. Entre los días 10 y 16 de ese mes se superó el umbral establecido para el año 2024 y, desde entonces, la curva está experimentando una tendencia ascendente.

Por provincias, Zaragoza ha registrado el 63% de las consultas (3.141, de las que 1.768 fueron en Zaragoza ciudad); Huesca, el 21,5% (1.071) y Teruel, el 15,5% (771).

En 2011, la Dirección General de Salud Pública implantó un sistema de vigilancia de las picaduras de insectos en atención primaria con el objetivo de monitorizar la demanda de asistencia por este proceso en la Comunidad e implementar, en su caso, medidas de control entomológico. Esta vigilancia, reconocen, resulta útil para evaluar el impacto de las picaduras respecto a años anteriores y conocer el periodo de máxima actividad de los vectores en cada temporada.

Para Javier Lucientes, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, desde que la mosca negra empezó a colonizar la zona del Ebro, hace más de diez años, se observó un aumento de atenciones sanitarias por picaduras de insectos en los centros de salud. Desde principio de 2024, sin embargo, tal y como reflejan las gráficas, se observa un importante descenso respecto a años anteriores, sobre todo 2023. A ello contribuye una climatología de invierno y primavera "muy diferente a la que es habitual". "La mosca negra, los mosquitos, cualquier artrópodo de este tipo, son animales de sangre fría y toda su biología y conducta va a estar condicionada por la temperatura ambiente", resume. La meteorología está "retrasando" sus ciclos vitales.

Este invierno había "bastantes larvas" en el río, lo que "auguraba un verano complicado". Recuerda que en primavera se registraron lluvias, sobre todo en el Pirineo y en Navarra, afectando a ríos que nutren al Ebro, "que no han sido muy importantes, pero sí lo suficiente para poder arrastrar vegetación de algas, mover las piedras del fondo y matar las larvas de la mosca negra", limitando el número de estos insectos. La mosca negra, señala, "cría en zona de río, no en agua estancada".

El ciclo de la mosca negra. Heraldo.es

"La temperatura ha retrasado mucho su desarrollo" y "estas lluvias intermitentes con algunas crecidas han arrastrado parte de las larvas", resume Lucientes. Además, en Zaragoza se suma que el Ayuntamiento ha llevado a cabo tratamientos preventivos contra estos insectos, al igual que han hecho poblaciones del entorno: "Hay que recordar que son capaces de volar 15 o 20 kilómetros".

Ha habido, comenta, una "conjunción de factores" que favorecen "que no haya habido una población excesivamente abundante hasta ahora". Aun así, todavía podría haber un pico a finales de julio "y es posible que no fuera tan importante como estos años atrás". "Aparentemente, moscas negras adultas volando ahora no hay muchas y las larvas han desaparecido" pero puede ser que, cuando suban las temperaturas, "las larvas que queden pueden tener un desarrollo rápido". "Mi opinión es que en principio la presencia de estos insectos no va a ser tan alarmante como otros años y se va a retrasar la aparición de esas picaduras", concreta.

Mosquito tigre

Sanidad hace un seguimiento de las poblaciones de mosquito tigre en Aragón, un insecto que se reproduce en cualquier lugar que pueda contener pequeñas cantidades de agua estancada durante unos días, preferiblemente en recipientes oscuros. Entre las medidas preventivas que aconseja el Departamento está vaciar y limpiar todos los objetos y contenedores en los que se pueda acumular agua (jarras, cubos, ceniceros, juguetes, platos de animales domésticos, platos debajo de tiestos, etc.), y evitar su posterior inundación, por ejemplo, invirtiéndolos o poniéndolos a cubierto. En el caso de elementos fijos y objetos que no se puedan retirar, se deben revisar atentamente al menos dos veces por semana y eliminar cualquier cúmulo de agua, limpiando los recipientes y evitando que se vuelvan a llenar.

"Cada vez se va extendiendo la zona en la que está el mosquito tigre, pero las densidades que encontramos hacen que no sea preocupante, salvo un par de puntos, de los primeros que colonizaron", explica Javier Lucientes.