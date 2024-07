Otros crímenes ocurridos en la capital de las Cinco Villas: desde reyertas a ajustes de drogas

El crimen cometido este sábado en Ejea de los Caballeros en un establecimiento comercial ha conmocionado a la población de la capital de las Cinco Villas y ha hecho revivir otros sucesos ocurridos en los dos últimos años.

La madrugada del 25 de febrero de 2022, una trifulca en el barrio de La Corona de Ejea, en la parte alta del casco antiguo, acabó de forma trágica. El presunto homicida, Alfonso G. G., de 59 años, mató con una escopeta de caza al joven Manuel C. H., de 21 años (conocido como Mikel), e hirió de gravedad a Ángel C., en ese momento de 17 años, que sufrió una fractura de húmero.

El homicidio se produjo en el domicilio del acusado de Ejea, donde la víctima y tres amigos suyos habían entrado de madrugada por la fuerza. Entre las familias de unos y otros existían desavenencias no aclaradas y el grupo comenzó a lanzar improperios armados con palos y varas y a exigir a gritos a los moradores que salieran a la calle. Como no lo hicieron, el grupo reventó la puerta de la casa y se coló dentro. Uno de los hijos de Alfonso se enfrentó a los intrusos, que no depusieron su actitud. El padre acudió en su ayuda y fue golpeado en la cara con un bastón. Temiendo por su vida, fue a buscar su escopeta y trató de intimidar a los asaltantes para que se marcharan pero no lo logró y terminó disparando y matando a Manuel C. H.

La Audiencia de Zaragoza ha puesto ya fecha a este juicio: será en enero de 2025 cuando el homicida se siente en el banquillo de los acusados para intentar convencer al jurado de que lo único que hizo fue intentar defender a su familia. Además de al presunto autor de los disparos, el Tribunal Popular juzgará a su hijo David G. H., al que la familia del fallecido culpa igualmente del trágico desenlace. La Fiscalía acusa a los tres amigos de la víctima por las amenazas y lesiones sufridas por padre e hijo. La vista podría durar ocho jornadas: la primera el 13 de enero y la última, el día 27, cuando se entregará el objeto del veredicto para que el jurado empiece a deliberar.

La última muerte violenta acaecida en Ejea de los Caballeros hasta este sábado se produjo la madrugada del 26 de junio de 2023. Uno de los vecinos de esta localidad, Luis F. P., de 64 años, fue asesinado a manos de otro residente, Ahmed E. S., de 33 años, tras propinarle varias cuchilladas que acabaron con su vida dentro del piso de la víctima, situado en el número 12 de la céntrica calle de Cervantes. Tras la agresión mortal, el acusado salió a la calle con la ropa y las manos ensangrentadas, lo que alertó a otros vecinos que avisaron a la Guardia Civil. Fue detenido poco después del crimen, en torno a las 9.00.

La compleja investigación determinó que al presunto homicida se le atribuía también un delito de robo con violencia y otro de hurto del coche del fallecido. Los investigadores concluyeron que Ahmed E. S. mató a Luis F. P. de tres cuchilladas en el corazón, mortales de necesidad, y presentaba otras en el costado, cabeza y mano. La causa de la agresión, tal y como se presumía, fue una discusión por drogas. El primero acudió el domingo por la noche a comprar una papelina de cocaína al domicilio de la víctima de la calle de Cervantes y, tras consumirla, a las horas regresó a por más. Como en esta segunda ocasión no llevaba dinero, Luis F. P. no le quiso dar nada, comenzaron a discutir y terminó muerto a cuchilladas.