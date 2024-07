La ministra Elma Saiz, en Calatayud: "Apelo a la responsabilidad del PP para modificar la ley de Extranjería"

¿Confía en un acuerdo para la acogida de menores no acompañados?El Gobierno está trabajando, siempre con la mano tendida, desde la seguridad jurídica y teniendo en cuenta que el interés superior del menor está por encima de todas las cosas. Nuestra actitud es diálogo, escucha… Nunca ha habido tantos foros ni tantos fondos con las comunidades autónomas para afrontar el desafío migratorio. Pero en esta cuestión el PP está teniendo vaivenes constantes, porque la semana pasada Feijóo dijo la semana que daba por garantizada la solidaridad de las comunidades presididas por el PP , pero hace 48 horas alimentaba los bulos diciendo que el Gobierno central fleta aviones y deja a los menores, abrazando él los mensajes más xenófobos de la ultraderecha y sabiendo, como expresidente, que no es así, que son competencia de las comunidades autónomas.

La ministra Rego dijo que si no hay acuerdo habrá que buscar 'fórmulas alternativas', ¿cuáles?



Se está trabajando en una modificación de la ley de extranjería para que esa solidaridad sea obligatoria, que las comunidades tengan esa corresponsabilidad. El foro es la conferencia sectorial, que ya está convocada y esa modificación tiene que ser respaldada en las cámaras, por lo que apelo a la responsabilidad del PP para que vea la luz.





Además de la norma, las autonomías piden garantías sobre financiación, ¿cómo lo van a regular?



Estamos respaldando ya con fondos. En los pasados presupuestos hubo una enmienda de hasta 50 millones de euros para Canarias. Se está trabajando en esa modificación normativa, pero Canarias no está sola. La administración está atendiendo el desafío y esa modificación se hará con arreglo a la seguridad jurídica y teniendo en cuenta que son menores, niños y niñas desprotegidos. Que no son cosas, que Feijóo lo califica de problema del Gobierno central. No podemos permitir estos discursos



Junts exige las competencias y estar al margen de cupos. ¿Lo van a permitir?



El Gobierno trabaja siempre dentro del marco constitucional, con respecto a los estatutos de autonomía. Se abrirá un procedimiento de enmiendas, de diálogo, de trabajo…