Aragón mejora el transporte sanitario interhospitalario de neonatos y pacientes pediátricos críticos

Aragón mejora a partir de este lunes el servicio de transporte sanitario interhospitalario neonatal y pediátrico que ofrecerá atención especializada desde el lugar de origen hasta el hospital de referencia en Zaragoza.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, la gerente del 061, Marta Sampériz, y la coordinadora del proyecto por parte del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, la neonatóloga Beatriz Curto, han dado a conocer este viernes el servicio y han mostrado el equipamiento técnico y la incubadora la que estará dotada la ambulancia del 061 que participe en los traslados.

Para el consejero, este servicio “va a mejorar la vertebración de todo el territorio”, teniendo en cuenta la dispersión de Aragón, y va a permitir ofrecer “atención especializada de pediatría neonatal”. “Se va a llevar a cabo gracias a la coordinación de los profesionales del Hospital Infantil y del 061, que se coordinarán para atender a un recién nacido prematuro o a un bebé en estado crítico y que pueda ser transportado en las mejores condiciones a los hospitales de referencia en Zaragoza”. El paciente estará acompañado en todo momento por un especialista pediátrico neonatal. Bancalero ha destacado la relevancia de este servicio: “Aunque tenemos déficit de profesionales se está consiguiendo que sigamos mejorando la asistencia sanitaria en todo el territorio aragonés”.

El consejero de Sanidad observa el equipo frente a la entrada de Maternidad del Hospital Miguel Servet. Francisco Jiménez

La gerente del 061 Aragón ha explicado que el último año se hizo una media de 80 traslados interhospitalarios de neonatales pediátricos críticos entre centros de Aragón y de otras comunidades. En este sentido, el consejero ha añadido que “si hubiera que llevarlos a cualquier otro hospital de España porque la atención que necesita es de alta complejidad también será realizada por estos profesionales especialistas en pediatría neonatales”. Según ha dicho, este transporte sanitario cubre “una necesidad que se había detectado” y “va a ayudar a salvar vidas y a mejorar la calidad asistencial”.

La doctora Beatriz Curto, desde el Hospital Miguel Servet, ha concretado que con este protocolo lo que se consigue es que “un neonatólogo o pediatra especializado vaya al punto donde está el bebé y empiece ya el tratamiento”: “Es una atención especializada desde el principio, no es esperar a que el paciente llegue al centro de tercer nivel, es llevar personal con formación y medios de tercer nivel a los sitios que están más lejos y no los tienen como se hacía hasta ahora", ha puntualizado la doctora Curto. Hasta el momento era el personal del 061 el que acudía en caso de emergencia y se encargaba de los traslados: “Es un equipo muy capacitado para traslados de adultos, pero los neonatos y bebés son completamente diferente y requieren un manejo distinto”. En su opinión, el nuevo transporte supone “una gran mejora, no solo en cifras de supervivencia sino en disminución de las secuelas que van a tener después”.

Se harán, resume, traslados desde cualquier hospital, también privados, a los centros de referencia, Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa. “Incluso desde el Servet pueden precisar un nivel asistencial mayor, como una cirugía de cardiopatía congénita, y hay que llevar al paciente a otra comunidad autónoma”.

Proceso a seguir

“Cuando el pediatra del hospital emisor detecte que tiene un paciente subsidiario de un transporte especializado, se pondrá en contacto con un pediatra con formación específica neonatal, que activará el traslado”, relata. La ambulancia del 061 acudirá al Hospital Infantil a recoger al pediatra con formación neonatal y toda la equipación que necesite.

“Acudiremos al lugar de origen y se realizará la estabilización que necesite ese paciente con los medios adecuadas, con formación especializada, para que luego el traslado sea lo más estable posible”, añade. En ese traslado contarán con apoyo de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local para que sea lo más constante posible y evitar así que los cambios y vibraciones del trayecto puedan afectar al bebé.

El protocolo ha incluido formación por parte del 061 a pediatras y neonatólogos “que no están acostumbrados a trabajar en una ambulancia” y desde el Hospital Miguel Servet al personal de ese servicio “para manejar lo mejor posible la patología de estos pacientes”.

Tal y como explica la gerente del 061 Aragón, para llevar a cabo este protocolo se ha contratado a tres enfermeros para dar este soporte vital avanzado formados en el manejo de los fármacos y de todo el material de neonatos y de pediátricos. Desde el Servet se ha contratado a pediatras con formación específica neonatal, para contar con una plantilla suficiente que permita ofrecer atención las 24 horas del día los 365 días del año.