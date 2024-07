Martín Orna, director de la Escuela Politécnica de La Almunia: "Una décima de segundo me cambió la vida"

¿Qué le llevó a la ingeniería?Después de acabar bachillerato en el instituto de Cabañas de La Almunia, tenía decidido hacer INEF -lo que ahora es el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-. Me estuve preparando para ir a Lérida, pero finalmente no salió. Entonces decidí hacer la mili y entré en el primer reemplazo, pasando al batallón de ingenieros. Pasados los nueve meses, probé a hacer INEF en Valencia, pero me tiraron por una décima de segundo en velocidad.

¿Qué le supuso?Me cambió totalmente la vida. Me quedé pensando, ¿y ahora qué? Me acabé encaminando a la ingeniería porque en la mili, al sacarme el carné de camión, había dado algo de mecánica y me había gustado, porque la formación era muy buena y el material, en vídeos, no se encontraba en ningún otro lado. Eso me llevó a matricularme en una ingeniería -técnica industrial, mecánica y electricidad- sin saber todavía dónde me metía.