La covid sigue en aumento en Aragón: ya se atienden 1.165 casos sospechosos en los centros de salud

El repunte de coronavirus sigue dejando un aumento de casos compatibles con este virus en las consultas de los centros de salud de Aragón. En solo una semana se ha pasado de 1.057 posibles contagios de covid-19 en atención primaria a 1.165.

Entre el 24 y el 30 de junio la incidencia ha alcanzado los 87 casos por 100.000 habitantes, frente a los 78,9 de la semana previa, según traslada la Consejería de Sanidad. La curva sigue en aumento en la Comunidad, aunque ha relajado su crecimiento. Algo que se refleja tanto en las consultas recibidas por este motivo en los centros de salud como en la venta de test rápidos en las farmacias.

Tanto las atenciones por síntomas compatibles con coronavirus como la incidencia se sitúan en el nivel máximo en la temporada 2023-2024, según un informe de vigilancia de infección respiratoria aguda de la Dirección General de Salud Pública. Hasta el momento, la cifra más elevada en cuanto a casos sospechosos se alcanzó en la semana 42 del año pasado -del 16 al 22 de octubre-, cuando también se llegó a la incidencia más elevada (81,6 por 100.000 habitantes).

El Instituto de Salud Carlos III en su último análisis sobre Vigilancia centinela de infección respiratoria aguda en atención primaria y en hospitales, referente a la semana del 17 al 23 de junio, estima un porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 en atención primaria Aragón del 12,1% (sobre 589 muestras). Este repunte generalizado tanto a nivel nacional como autonómico se atribuye a la presencia de una nueva variante de covid-19. De hecho, a nivel nacional, la variante de coronavirus identificada en mayor proporción en los centros de salud ha sido BA.2.86 (59,62%), conocida como pirola, una subvariante del linaje ómicron. Los expertos atribuyen también el aumento de contagios a una caída progresiva de la inmunidad del brote del otoño y las vacunaciones.

En todo caso, los casos detectados son, en su mayoría, leves, que no requieren por lo general de hospitalización. Los síntomas asociados a pirola cursan con fiebre, diarrea, fatiga, dolor corporal, congestión nasal. Hay quien refiere también pérdida de olfato y malestar general durante una semana. El último Boletín Epidemiológico de Aragón, publicado hace una semana, informó de dos brotes de covid-19 en dos centros residenciales de la provincia de Huesca, con 16 y cuatro usuarios afectados entre 54 y 97 expuestos respectivamente. Casi todos los casos tuvieron sintomatología leve en casi todos los casos y solo un residente precisó ingreso. Se hicieron las recomendaciones oportunas para controlar estos brotes.

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Federico Arribas explica que este virus "no es estacional" y, a pesar de que se aprecia un aumento de casos, "de momento no tienen un impacto importante en cuanto a la asistencia". Las recomendaciones pasarían, explica, por "intentar que las personas completen sus recuerdos de vacunación, en especial si son frágiles, y por el uso de mascarillas" si aparece sintomatología y sobre todo en personas vulnerables "en entornos poco aireados y con aglomeración". Tal y como señala: "Se mantiene la vigilancia para ver cómo evoluciona la tendencia".

Más test en las farmacias

Ante esta situación se observa una mayor demanda de test rápidos para detectar coronavirus desde hace unas semanas. Desde la Farmacia Ortopedia Lerma, en Zaragoza, su titular, Daniel García Lerma, reconoce que se están pidiendo más pruebas. Tanto es así, señala, que "en los tres primeros días de julio se han vendido tantas como en todo junio".

Ahora, al contrario que en otros momentos, como enero, con la epidemia de gripe u otras infecciones respiratorias, los usuarios adquieren test solo de covid, no destinados a detectar otras patologías. Así lo asegura desde la Farmacia Brosed, su titular, Elena Brosed: "Ahora no hay gripe y piden pruebas para covid". "Aquí se van vendiendo porque la gente se lleva varios test", ante la necesidad de tener que repetir la prueba para descartar que siguen dando positivo en la infección.