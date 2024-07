Usuarios del Imserso en Aragón: "Llevamos siete años queriendo ir a las islas y el primer día ya está todo ocupado"

La temporada del Imserso 2024-2025 ha comenzado ya a dar sus primeros pasos en firme. Este lunes, 1 de julio, se inició el plazo para poder inscribirse en el programa, que vencerá el próximo 22 de julio y en el que se ofertarán 886.269 plazas para viajar por España entre el próximo mes de octubre y junio de 2025. Para algunos aragoneses, se trata de una "buena oportunidad para conocer otras ciudades a un precio muy reducido", mientras que para otros "la organización deja mucho que desear" y se quejan de que "nunca" pueden elegir los destinos que pretenden.

Los usuarios ya acreditados para viajar en temporadas anteriores no tendrán que cumplimentar una nueva solicitud, sino que recibirán en sus domicilios un documento que recoge sus datos personales y sus preferencias de destino. Si están conformes y no es necesario modificar ningún dato, no deberán hacer nada más hasta septiembre, cuando deban elegir destino.

Es el caso de las hermanas Ángeles y Lourdes Arnales, usuarias del Programa de Turismo Imserso desde hace varios años: "La carta ya nos ha llegado y todos los datos están bien, así que ahora tenemos que esperar a que pase el verano para poder elegir destino". Ángeles todavía recuerda su primer viaje acompañada de una amiga: "Éramos las más jóvenes de todas y recuerdo que nos partíamos de la risa porque los trabajadores no paraban de decirnos 'cuidado con el escalón', 'cuidado con la acera' y 'cuidado con la escalera' y estábamos perfectamente". En los últimos años ha estado "en cinco o seis viajes" y asegura que la logística, el trato y la experiencia han sido "siempre muy buenas".

"Hubo una vez que nos fuimos diez días a la zona de Huelva y nos hizo muchísimo frío, pero por lo demás estuvo todo estupendo. Nos recogieron aquí y fuimos en autobús hasta Barcelona y de ahí a Sevilla en avión, comimos en un tablao flamenco y nos llevaron de turismo por la ciudad hasta que cogimos el último autobús a Matalascañas", relata Ángeles, que estos dos últimos años no ha podido viajar por enfermedad, pero que "este año, si Dios lo permite" piensa repetir. "Pero nada de islas, por la península, que si me pongo mala es un problema", añade. "Es que tiene ‘mieditis’ a volar", apostilla Lourdes riéndose, que también viajará este año: "El año pasado nos dieron fecha para ir a Palma de Mallorca en abril, pero teníamos ya un viaje particular con unos amigos y al final nos fuimos a Benidorm".

Mari Carmen Tena viajó el año pasado por primera vez junto a su marido, aunque no hicieron uso de los autobuses, si no que fueron con su coche particular: "Estuvimos diez días en Calella y la verdad que nos salió muy bien de precio. El hotel era muy ‘majo’ y estuvimos entretenidos en todo momento. La zona de Cataluña es la que más sitios hay para visitar cerca y a las excursiones fuimos cuando quisimos. La experiencia ha sido muy buena".

Carmen y Mari Ángeles, usuarias del Imserso durante diez años. H.A.

Carmen y Mari Ángeles son amigas desde hace más de 40 años y también son, junto a sus respectivos maridos, usuarias habituales del Programa de Turismo del Imserso. "Yo ya he recibido la carta y todos los datos están correctos. Cuando en septiembre nos citen, elegiremos destino. Supongo que para la primavera que viene, como todos los años", asegura Carmen. "Llevamos muchos años yendo a balnearios. Hemos ido a Santiago de Compostela, Lanjarón, Chiclana, La Manga del Mar Menor y otro en el Valle de Carranza. Estamos jubiladas desde hace diez años y, quitando la pandemia, nos hemos apuntado todos", añade.

Mari Carmen también "tiene muchas ganas" de volver a viajar el año que viene. "A mi marido y a mí nos encanta salir con los bastones a pasear por el monte. La semana que viene nos vamos a Paracuellos del Jiloca. Todos los años elegimos destinos con montaña, yo no vuelo", asegura.

Viajar a las islas en verano, misión imposible

No todo el mundo tiene buenas experiencias con el Imserso. Pilar Blasco y Miguel Ángel Aranda son un matrimonio zaragozano al que viajar fuera de la península se les resiste. "El que lo consigue, fenomenal, pero llevamos como seis o siete años queriendo ir a las islas y el primer día ya está todo ocupado. No lo podemos entender", aseguran.

"Estos días estamos notando que entra mucha gente a pedir información"

El orden de elección de las fechas para viajar genera la mayor parte de las quejas. "Para el mes de marzo sí que te dan plazas para ir a Málaga, pero no siempre apetece ir a la playa en esas fechas. Se puede ir un año, pero todos en el mes de marzo, como que no. Para pasear por Málaga, paseo por aquí", añade Pilar.

"¡Qué nos vas a decir! Cada vez está la cosa peor. Ya no es como años atrás, que íbamos mucho a las Islas Canarias, ahora se oferta sobre todo Andalucía, Benidorm y zonas del interior", asegura Rosa Mari. "Ahora, como mucho vas a un viaje, pero otros años íbamos a tres o cuatro sitios distintos. Estábamos en un viaje y nos llamaban para ver si queríamos ir a otro", añade Luz.

Las agencias de viajes son las primeras que están notando en los últimos días un mayor número de personas preguntando cuestiones relativas al Imserso. "Entran muchos a preguntar y pedir información. Da la sensación que este año les ha llegado una información súper difusa y los nuevos están un poco desconcertados", aseguran desde una de ellas.

"Ahora es el momento en el que todos están recibiendo las cartas, pero ya en el mes de septiembre empezará todo el 'caos'", añaden desde otra agencia.

El programa de termalismo, un éxito en Aragón

"Hace veinte años que vamos a balnearios por toda España", asegura María Dolores, que ha recorrido gran parte de la península gracias a este programa. "De momento no hemos solicitado ningún viaje del Imserso, pero sí queremos ir a algún balneario. Hemos estado en Benidorm, por toda la costa del Mediterráneo y por Andalucía", asegura.

Aragón tiene 9 balnearios adscritos a este programa, gracias al cual el año pasado recibieron cerca del 10% del total de las plazas ofertadas para toda España.