Un 'rompan filas' único para despedir a la princesa Leonor

El paso de la princesa Leonor por la Academia General de Zaragoza (AGM) ha culminado este miércoles con un especial 'rompan filas'. Mientras que su padre, Felipe VI, daba esta orden a los alumnos de 5º curso, aquellos que se acaban de convertir en tenientes, y se producía el tradicional tiro gorras al cielo; la ahora ya dama alférez Borbón Ortiz lo hacía con sus compañeros de 2º curso, con lo que ha compartido buena parte de su último año.

Este simbólico acto, que se celebró de manera interna y sin que pudiera ser captado por los medios de comunicación, ha sido una muestra más de esa "huella" que el general director de la AGM, Manuel Pérez López, ha subrayado que la Princesa ha dejado entre sus compañeros y también entre los diferentes cuadros de mandos y profesores. Con él -y un posterior vino español- se ha puesto el broche de oro a una jornada en la que el viento ha sido otro de los protagonistas.

Contrario al calor sofocante con el que la entrega de despachos tiene acostumbrados a los zaragozanos, el cierzo ha hecho acto de presencia y no ha dudado incluso en jugar alguna mala pasada con vestidos a los que les ha sumado vuelo o tricornios que volaban. No obstante, no ha conseguido eclipsar la emoción y alegría que tanto los egresados - 456 alumnos de la AGM y de la Guardia Civil- como sus familiares han vivido, y de la que la propia Casa Real no ha sido ajena.

Las muestras de cariño y orgullo de los Reyes y la infanta Sofía hacia Leonor han sido constantes, al igual que los aplausos y vítores del resto de familiares, que siguieron con satisfacción cada paso de los suyos, aunque en ocasiones, entre tanto teniente, era "complicado encontrarles". "Ha sido un acto muy emocionante y el hecho de que su Majestad también haya estado lo ha hecho más emocionante todavía", ha señalado Rosa, madre del ahora teniente Juan Gamí García, quien no ha podido evitar emocionante durante esta celebración castrense.

"Han sido seis años -repitió primero- de mucho esfuerzo. El balance es muy positivo. En este tiempo se compagina un entrenamiento físico y duro con una ingeniería", ha detallado el teniente, quien se ha mostrado "feliz" de poder celebrarlo con toda su familia. Con la misma ilusión, Miguel Tomé, de Madrid, ha logrado el mismo reconocimiento: "Ha sido la culminación de tantos años de esfuerzo y de sacrificio. Es algo que, al principio, parecía imposible".

"Los cuatro años en Zaragoza y el quinto en Toledo -forma parte de la especialidad de infantería- me han permitido alcanzar el nivel necesario", ha especificado antes de iniciar su nueva etapa en Murcia como paracaidista. Asimismo, se ha mostrado "ilusionado" de compartir este acto con la princesa Leonor.

Por su parte, María José Castillo, otra de las madres que no han dudado en perderse esta celebración, ha destacado la "emoción" vivida. Y se ha referido tanto al hecho de ver cómo su hijo se graduaba como teniente del Ejército de Tierra, un camino que ha sido "duro", como de que lo hiciera en el mismo acto en el que a la Heredera al trono se le entregaba el título de alférez. El paso dado este miércoles por la princesa Leonor será fundamental para su futuro, en el que será capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.