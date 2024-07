La odisea de los trenes con un sinfín de paradas en Aragón: "Nunca he llegado en hora a mi destino"

Son como un antídoto para luchar contra la despoblación. Los trenes regionales o de media distancia recorren pequeños pueblos y pedanías de Aragón que apenas llegan al centenar de habitantes. Embid de Jalón, en la provincia de Zaragoza con unos 35, o Lechago, en Teruel con 40, son dos localidades que gracias al servicio ferroviario están conectadas con importantes núcleos urbanos. Los vecinos que cuentan con parada de tren en sus municipios son conscientes de la ventaja que esto supone en su calidad de vida. Sin embargo, el servicio -dicen- es "bastante mejorable" debido, principalmente, a los retrasos habituales en las líneas. Algo que desde Renfe justifican con el sinfín de paradas y el movimiento de viajeros en estos corredores aragoneses.

Renfe alcanzó una puntualidad del 91,5% en sus trenes de cercanías y un 87% en los de alta velocidad. Unos datos que no resultan anómalos, contando que estos servicios apenas realizan detenciones en sus trayectos. Pero, ¿qué ocurre con aquellos trenes que tienen decenas de paradas en sus viajes?

El asunto se transforma significativamente. Fuentes de Renfe aseguran que en el caso del corredor Madrid-Zaragoza-Lérida, con paradas en municipios como Morés, Calatayud o Ateca, entre otras, la puntualidad oscila en tono al 70%, según datos de la compañía para este 2024.

"Si fuera a trabajar me tendría que buscar una alternativa, porque es imposible fiarte de llegar en hora con estos trenes".

Francisco es un usuario recurrente de esta línea que realiza el servicio Ateca-Zaragoza. Con el bono del primer cuatrimestre del año realizó unos 40 viajes y así es como ha podido percibir que el servicio "es bastante mejorable". "En todos estos viajes, nunca he llegado en hora a mi destino. Ha habido dos ocasiones en las que el retraso ha sido de cinco horas, aunque lo habitual es de unos 20-30 minutos", sostiene este aragonés.

Más allá de las esperas que dice hacer una vez a la semana cuando va a ver a sus familiares a la capital aragonesa, bromea: "El día que llegas 20 minutos tarde a tu destino piensas que llegas puntual". Este vecino de Ateca, ya jubilado, realiza este viaje aproximadamente cada siete días para ver a sus familiares residentes en Zaragoza, pero lo tiene claro: "Si fuera a trabajar me tendría que buscar una alternativa, porque es imposible fiarte de llegar en hora con estos trenes".

José Alcalde es otro usuario de esta línea de media distancia que toma el tren en la parada de Morés hasta la capital aragonesa. "Esta semana lo he cogido en dos ocasiones, porque yo trabajo en Zaragoza, y las dos llevaba un retraso de más de una hora. Como consecuencia me he tenido que buscar un transporte alternativo porque no podía esperar tanto tiempo o arriesgarme a que la demora aumentará", se lamenta este joven que no cree que sea una "casualidad" porque, aunque no con tanto tiempo de retraso, nunca llega en hora a su destino.

"Llevamos años pidiendo que haya una vía doble de altas prestaciones y de una calidad acorde a los usuarios"

Este mismo domingo, el tren que salía desde Madrid a las 16.00 y tendría que haber llegado a Lérida a las 23.08 llevaba un retraso de 90 minutos. Fuentes de Renfe aseguran que el tren sufrió una incidencia poco después de salir de la estación por lo que los usuarios llegaron a su destino una hora y media más tarde. Sin embargo, desde la compañía aseguran que estos hechos no suelen ocurrir de manera habitual.

Los retrasos "ocasionales" pueden ser debido a incidencias en la infraestructura ferroviaria, fenómenos meteorológicos, sucesos como incendios o arrollamientos, cuestiones de gestión de la circulación o incidencias técnicas en los propios trenes. Además, desde la empresa explican que debido al movimiento de viajeros en unos trayectos con tantas paradas es "normal" que se acumule un pequeño retraso.

En Teruel los problemas también son habituales

En el corredor Zaragoza-Teruel-Valencia, la situación parece no mejorar. Renfe recurrió al trasbordo de viajeros del tren al autobús para resolver la falta de maquinistas ferroviarios en esta línea. En el mes de junio, un convoy al día se vio afectado por la medida y los viajeros tenían que bajar del vagón con sus maletas en la estación de Teruel para subir a un bus que les llevara hasta Valencia por carretera, o bien a la inversa.

Pero en el trayecto de Zaragoza a Teruel, los usuarios también critican el servicio. Una turolense R. S., que realiza el trayecto desde la capital aragonesa a su ciudad cada fin de semana, sostiene que "como máximo" habrá llegado de manera puntual "tres veces en todo el año". "Lo normal es que se retrase como mínimo 15 minutos siempre y hemos registrado bastantes incidencias", sostiene esta joven.

"Tenemos el problema añadido de que no en todas las estaciones hay personal o altavoces que señalen estas incidencias"

El motivo de estos contratiempos podrían ser la existencia de una única vía. "Llevamos años pidiendo que haya una vía doble de altas prestaciones y de una calidad acorde a los usuarios porque con una sola vía, si hay una incidencia en un tren, se acumula para todos los demás", asegura Juan Bellón, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Turolense. Además, sostiene una "falta total" de personal ya que en muchas ocasiones, estos trenes carecen de interventores por lo que las garantías de que los clientes puedan ser ayudados en situaciones extremas son prácticamente nulas.

En respuesta, Renfe sostiene que se encuentran "en un proceso de reposición de plantillas tras jubilaciones y que en breve se incorporarán nuevos operadores a la residencia de Zaragoza para los trenes de Media Distancia". No obstante, aseguran que la presencia del interventor en estos trenes de Media Distancia no es obligatoria.

¿Trenes obsoletos?

Los usuarios de los trenes se quejan de que los trenes están "obsoletos". "Hay algunos que son de los años 80 y probablemente sea por eso por lo que registren tantas incidencias de manera habitual", sostiene una usuaria. Además, dicen que en varias ocasiones tienen que ir "sentados en el suelo" porque no hay sitio en los vagones.

Un tren regional en una imagen de archivo Antonio García/Bykofoto

No obstante, desde Renfe explican que todos sus trenes pasan "revisiones y mantenimientos constantes y periódicos" para garantizar una circulación segura. "Ningún tren se pone en la vía sin esas revisiones y sin un control constante de su estado", explican, aunque puede haber incidencias técnicas en los vehículos ante las que Renfe actúa con "la mayor celeridad posible para que los viajeros lleguen a destino", enviando otros vehículos, contratando autobuses o taxis o reubicando viajeros en otros trenes.

El dilema a la hora de comunicar los retrasos

Renfe comunica los retrasos a través de un correo electrónico que suele ser recibido cuando muchos usuarios se encuentran ya en la estación sin apenas margen de maniobra. Además, los usuarios pueden consultarlo de manera telemática a través de la aplicación de la empresa de transporte ferroviario en el apartado de ‘infotren’. Todo digitalizado, el dilema es que no todas las personas que usan el tren pueden consultar el estado del mismo. "Tenemos el problema añadido de que no en todas las estaciones hay personal y en algunas tampoco hay altavoces o paneles informativos que señalen estas incidencias", explica Pilar Hernández una usuaria habitual.

Esta joven hace referencia a las personas mayores. "Yo suelo enterarme de los retrasos porque consulto la aplicación, pero hay otras personas que a lo mejor no tienen acceso a estas tecnologías y no se dan cuenta de si el tren va en hora", asegura.

Fuentes de Renfe explican que, aunque en las paradas de algunos municipios no haya megafonía o taquilla y que las personas mayores no tenga la 'app', en todas las estaciones hay un cartel informativo visible con el número de teléfono gratuito 912 122 022 al que se puede llamar en caso de retrasos para saber qué ocurre con el tren que van a tomar.

Política de reembolso

Este lunes, Renfe actualizó su compromiso de puntualidad, por el cual devolverá el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supere los 90 minutos (30 minutos hasta ahora). En los trenes regionales o de alta distancia la cosa varía. En los regionales, se devolverá el 25% si la demora es de 30 minutos, el 50% si es de 45 y el 100% si es de una hora. En los de media distancia, a los 15 minutos se reembolsará el 25%, a los 30 el 50% y a la hora el 100%.