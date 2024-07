El PP-Aragón urge acelerar las inversiones en el corredor Cantábrico-Mediterráneo

El PP-Aragón ha reiterado este martes la exigencia de acelerar las inversiones previstas en el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y su inclusión en la Red Transeuropea de Transportes para 2030, aunque ya lo está como sendos ramales de los ejes Atlántico (País Vasco-Zaragoza) y Mediterráneo (Zaragoza-Sagunto). Su portavoz en la comisión de Transportes del Congreso, Héctor Palencia, ha criticado el incumplimiento del cronograma de actuaciones que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy y ha insistido en reclamar mayor capacidad para esta infraestructura ferroviaria, de modo que sea realmente de “altas prestaciones”.

El compromiso era modernizar la vía entre Zaragoza y Sagunto con una inyección de 335 millones para 2020, pero las obras siguen en ejecución por un importe de 450 millones y ahora se reclama la duplicación de la vía única y hacerlo en altas prestaciones. La reivindicación, a la que no hay respuesta oficial, es compartida por todos los territorios atravesados por el corredor, tanto por el PP como el PSOE, y por la patronal.

Palencia se ha trasladado a la sede popular de la capital aragonesa para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de no hacer “nada” para cumplir con las infraestructuras reivindicadas mientras se genera una “caos ferroviario” con los retrasos en todo el país, sin aportar datos más allá de tres ejemplos. “En vez de dedicarse a gestionar y a planificar los problemas que nos afectan a los ciudadanos, hace como aquella persona que esconde la basura debajo de la alfombra con el objetivo de que no se vea”, ha dicho en referencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha recriminado que los viajeros no puedan ahora planificar sus viajes, hasta el punto de hablar de “desesperación”.

Acompañado por los parlamentarios aragoneses Luis María Beamonte, Mar González, Alberto Herrero y Raquel Clemente, ha dado cuenta de las más de cien iniciativas tramitadas por el partido para impulsar reivindicaciones y necesidades. En concreto, ha destacado la proposición no de ley sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo presentada a finales de abril y para la que no hay fecha para su debate en el Congreso. “El PSOE ha secuestrado la actividad parlamentaria por su debilidad para poder gobernar y no sabemos cuándo podremos debatirla”, ha lamentado.

Palencia ha apuntado que su partido quiere poner voz a la demanda de la sociedad aragonesa, plasmada en el citado corredor ferroviario que debe vertebrar a una cuarta parte de la población y un 25% del PIB nacional. En esta línea, ha incidido en que la demora en su ejecución hace inviable el cumplimiento del objetivo de incrementar del 4,5% al 30% la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en el horizonte de 2030. “Se nos llena la boca de sostenibilidad, pero luego cuando hay que tomar decisiones ejecutar proyectos, nada”, ha apostillado.

No se ha quedado ahí, ya que ha acusado al ministro Puente de “robar” a los viajeros del AVE cerca de 43 millones de euros que se destinaron el año pasado para compensar impuntualidades de los trenes AVE, ya que ha alargado los tiempos para la devolución del importe de los billetes. “Ese dinero no sabemos si forma parte de la bolsa que quiere destinar a la investidura de Illa en Cataluña”, ha dicho, además de opinar que el servicio público ferroviario aspira ahora a “una peor calidad”.

Por su parte, Luis María Beamonte se ha referido a la situación del Gobierno de Sánchez y a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, que a su juicio hace que un escenario de elecciones en Cataluña y también generales "se aproxime a una realidad mucho más certera".

Al respecto, Mar González ha afirmado que el Gobierno está "paralizado" por su incapacidad de alcanzar acuerdos y por la "corrupción", y ha citado el 'caso Koldo', al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la esposa y al hermano de Sánchez. "Cualquiera de estas cosas sería suficiente en cualquier país mínimamente democrático para dimitir", ha aseverado sobre el presidente del Gobierno