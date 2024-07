¿Qué piensan de la propuesta del PP los que concurren a la repesca de la Evau en Aragón?

Los nervios vuelven al campus de San Francisco de la Universidad de Zaragoza en pleno verano con el inicio de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el acceso a la Universidad (Evau) en Aragón, un regreso marcado por las diversas opiniones debido al reciente acuerdo del Partido Popular sobre la transformación en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a partir de 2025. Entre los estudiantes y los profesores hay partidarios y también detractores.

La propuesta establece que los exámenes se realizarán en las mismas fechas en todas estas comunidades y se implementará un sistema común de corrección, con un contenido mínimo regulado por una normativa unificada. Además, se busca la homogeneización del contenido de las materias y los exámenes, estableciendo una matriz de especificaciones para cada una de las 15 materias de la fase obligatoria. Aunque las preguntas serán diferentes, la estructura de los exámenes, el tipo y número de preguntas, y la manera de dividir los apartados serán comunes.

Manuel Sánchez, estudiante de Salesianos La Almunia, se ha mostrado preocupado por este cambio. "En mi opinión, es más difícil para los que tienen que hacer la Evau el año que viene, porque van a ser más estrictos y tendrán menos opciones", comentó. Sin embargo, Manuel también valoró positivamente la unificación de las fechas y los criterios de corrección: "Es más justo que todos tengan el mismo examen y que la corrección sea igual para cada estudiante".

Las calificaciones de la convocatoria extraordinaria se publicarán el 22 de julio. En Aragón, unos mil estudiantes se han presentado a esta convocatoria adicional. Daniela Edu, del Colegio Bajo Aragón Marianistas, ha compartido su experiencia: "Decidí presentarme a la convocatoria extraordinaria porque no aprobé una asignatura en la ordinaria. Me siento igual de preparada que en junio y el examen fue bien, aunque hubo algunas preguntas difíciles en Lengua Castellana".

Izarbe Serrano e Isabel Pérez, estudiantes de Escuelas Pías, se han presentado a la convocatoria extraordinaria de la Evau tras suspender Biología en la ordinaria. Izarbe expresó su preferencia por un examen unificado para todos, ya que considera "injusto" que estudiantes de comunidades con "exámenes más fáciles, como Canarias", puedan competir por plazas en Zaragoza. Isabel, por su parte, señaló: "Nos hemos preparado mejor para esta convocatoria". Además, ambas han percibido el examen como "más justo" en comparación con el anterior.

En contraste, el profesorado ve el acuerdo de las comunidades del PP con ciertos recelos. Según Jorge Lorite, profesor de Historia de Filosofía en el IES Río Gállego y encargado de controlar a los alumnos durante el examen de Evau de Lengua Castellana y Literatura II: "Tener las mismas correcciones para todos beneficia a la homogeneización, aunque siempre habrá variaciones en las notas que no se pueden controlar completamente. Veo bien que cada universidad ponga sus criterios de acceso, aunque un sistema común para todos también tiene sus ventajas".

De todas formas, a lo largo de esta semana los estudiantes estarán centrados en la convocatoria extraordinaria, una oportunidad adicional para alcanzar sus metas académicas.