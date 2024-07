La princesa Leonor sella su formación en Zaragoza en un libro de oro hecho en Las Delicias

La princesa Leonor concluye este miércoles su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza tras completar el primero de los tres cursos lectivos que va a efectuar en los diferentes Ejércitos españoles. El acto de entrega de despachos en el Patio de Armas del centro va a suponer uno de los momentos más significativos y emotivos del paso de la futura Jefe del Estado y reina de España: Leonor va a recibir el nombramiento de dama alférez cadete y recibirá Gran Cruz al Mérito Militar que le entregará su padre, el rey Felipe VI. Un acto castrense que quedará registrado en el nuevo libro de oro que va a estrenar la AGM y que ha salido de un talle del barrio zaragozano de Las Delicias.

El encuadernador Fernando Hernández ha pasado medio año preparando el especial ejemplar para la Academia y que van a estrenar los reyes Felipe VI y Letizia, así como la Princesa, en el penúltimo símbolo histórico de la jornada militar que se va a celebrar en la capital aragonesa. Así, está prevista a las 13.00 la firma en el libro de honor por parte de Sus Majestades y Su Alteza Real, en el despacho del director de la AGM, el general Manuel Pérez López. Un poco antes, el Rey se hará la fotografía con los número uno de cada cuerpo y escala, en el vestíbulo del Salón de Actos, y el acto social en el salón de los cadetes.

La petición de la Academia General a Fernando Hernández , que tiene su tienda para el público en la calle Quinto de Ebro y el almacén en la calle Antonio Sampériz, en el barrio de Las Delicias, se produjo después de las fiestas del Pilar. El encuadernador, de 58 años y casi cuatro décadas de oficio, recibió un encargo para dar forma a un libro de 400 páginas.

“Hice la mili en la Academia General Militar en la zona de imprenta y por eso tengo conocidos allí que les dieron mi referencia. Me lo encargaron porque al que tenían solo les quedaban cuatro hojas (para firmas)”, relata Hernández. “Ha sido el trabajo más complicados que he realizado en mi vida. He usado una máquina alemana August Fomu, de Leipzig, que se la compré hace muchos años a un encuadernador de San Sebastián que se jubilaba. No teníamos ni autovía desde Zaragoza, subí por el puerto de Azpiroz con una furgoneta alquilada… y llegamos con miedo”.

Entre sus trabajos hay todo tipo de volúmenes, como los que hizo para las firmas que reclamaban los Juegos Olímpicos de Invierno de Jaca 98, la Expo de Sevilla (1992) y la Expo de Zaragoza (2008), así como restauraciones de libros históricos del Registro Civil, de las notarías o algunos mapas topográficos recuperados de municipios como Monreal del Campo.

“He encuadernado durante muchos años los libros que recogen las sentencias de todos los juzgados de Aragón, que dan mucha tarea. Pero cada día es más difícil optar a más proyectos...”, reconoce. “Un día tuve que volver antes de vacaciones porque venía el jefe de la General Motors de Estados Unidos y querían entregarle una revista que se hacía en la empresa de Figueruelas. También trabajé para la beatificación de la Madre María Rafols (en 1994 por el papa Juan Pablo II)”, evoca.

Estampaciones con oro de ley

Afrontar el libro de oro de la Academia le ha obligado a ejecutar un trabajo casi de orfebre, con unas tapas ricamente elaboradas y con estampaciones recubiertas de oro de ley que se reparten entre la tapa, el escudo como orla y en el lomo. Antes de llegar a las planchas preparadas para colocarlas en la histórica máquina de encuadernación tiene que revisar cada folio ilustrado.

“Hay que hacer muchas pruebas y ver lo que se quiere concluir. Yo he taladrado las 400 páginas y eso es muy laborioso porque, a la vez, es un tipo carpeta y libro”, explica Fernando Hernández. “Es mucho más difícil que un libro normal de hojas porque lleva muchas más piezas para acoplarlas y se pueda sacar y meterlas. Se usa tela de moaré, madera y utilizar varias máquinas. Lleva muchas partes doradas y no puedes confundirte”.

Hernández entregó el original hace unos días a la AGM para que la institución militar preparara el protocolo previsto este miércoles. Primero firmará el Rey; luego la Reina y, al final, la Princesa Leonor. Cada uno tendrá su página para esta fecha histórica.

Firma del libro de la Academia General Militar por la princesa Leonor, con sus padres, cuando llegó el 17 de agosto de 2023, en el despacho del director Manuel Pérez López. Casa de S.M. el Rey

La dama alférez cadete Borbón Ortiz hizo la primera firma junto con sus padres al llegar a la Academia General Militar el pasado 17 de agosto de 2023, y la estampó en una de las últimas páginas del anterior libro, que la próxima semana lo recibirá el encuadernador de Las Delicias para restaurarlo y que pueda ser mostrado en público.

Un ejemplar antiguo en el Museo de la Academia

Hay un segundo ejemplar más antiguo que se guarda en el Museo de la Academia: procede de cuando se hizo el edificio y está en pergaminos de piel. El ejemplar se pudo confeccionar en la misma imprenta que hay en la AGM, pero sin estampaciones.

“Lo normal es que las firmas se hagan después del acto de la entrega de despachos, que es el acto anual más conocido”, reconoce Fernando Hernández. De hecho, todas las personalidades castrenses o de distintas procedencias (políticos, universitarios o científicos…) que visitan la Academia de Zaragoza para conocerla o dar sus conferencias proceden de muchos países y el libro de oro es el lugar donde dejen huella para la historia. En función de la autoridad que acude a dejar constancia de su paso por la AGM pueden personalizar las páginas.