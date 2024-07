Izarbe repite la Evau por culpa de Biología y 'aprovecha' el año sabático apuntándose a una FP sanitaria

Izarbe Serrano es una de los estudiantes que se presentan a la convocatoria extraordinaria de la Evaluación para el acceso a la Universidad en Aragón, que ha comenzado este martes con la participación de 1.445 estudiantes. "Suspendí Biología y me he presentado a la extraordinaria," explicó. Sin embargo, sus aspiraciones universitarias se han visto afectadas. "No me ha dado la nota de corte para la carrera que quería y me he tenido que meter en un grado superior de Anatomía Patológica," añadió. Este es un caso común entre muchos estudiantes que, al recibir la nota de corte más tarde que en la convocatoria ordinaria, encuentran menos plazas disponibles en las universidades.

Los resultados de la convocatoria se podrán consultar de forma personalizada a partir del 10 de julio en la página web de la Universidad de Zaragoza, donde, con las credenciales facilitadas por la Universidad, los estudiantes podrán acceder a sus calificaciones. El documento tendrá carácter provisional durante el plazo establecido para solicitar una segunda corrección o hasta la publicación de los resultados definitivos.

Las solicitudes de segunda corrección se podrán presentar entre los días 11 y 15 de julio, utilizando las mismas credenciales y la dirección web proporcionada. Las nuevas calificaciones se publicarán el 22 de julio.

Para aquellos estudiantes que, como Izarbe, no consiguen la nota de corte necesaria, las opciones son variadas. Una alternativa es tomar un año sabático que les permita preparar mejor las asignaturas y volver a intentar la Evau el próximo año. Otra opción viable es inscribirse en ciclos formativos de grado básico, medio y superior, que han ganado popularidad en los últimos años debido a su alta tasa de inserción laboral. El pasado viernes, 28 de junio, se abrió el periodo para solicitar plaza en estos ciclos formativos para el curso 2024-2025 en los distintos centros públicos de Aragón. Se han ofertado cerca de 33.300 plazas, 1.700 más que el año anterior.

Muchos estudiantes optan por la Formación Profesional debido a sus ventajas prácticas y el alto porcentaje de empleo que ofrece, independientemente del sector. Además, los ciclos formativos permiten a los jóvenes adquirir habilidades específicas y directamente aplicables en el mercado laboral.

Estudiantes como Daniela Edu del Colegio Bajo Aragón Marianistas y Manuel Sánchez de Salesianos La Almunia, quienes también participan en esta convocatoria extraordinaria, reflejan la realidad de muchos jóvenes que enfrentan desafíos académicos y deben reconsiderar sus planes. Daniela comentó: "Me cayó una asignatura en la ordinaria y tuve que ir a la extraordinaria," mientras que Manuel explicó: "Suspendí cuatro en la última evaluación y me tuve que presentar a esta."

La convocatoria extraordinaria de la EVAU representa una segunda oportunidad para muchos, pero también es necesario tener planes alternativos por si el inicial se acaba complicando. De todas formas, es imprescindible buscar siempre la mejor opción para su futuro académico y profesional.