Bancalero reitera que este verano "no va a haber la necesidad de cerrar ningún centro de salud"

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha asegurado este martes que el Departamento lleva trabajando meses en los planes para garantizar la asistencia sanitaria durante este verano y ha reiterado que “no va a haber la necesidad de cerrar ningún centro de salud”.

Ha reconocido el problema que existe por el déficit de profesionales médicos aunque, según ha dicho, la situación se ha paliado, en parte, con los residentes que finalizarán su formación en septiembre y que se han sumado al plan de fidelización durante estos meses estivales, la mayoría para reforzar la atención primaria en el medio rural.

“Se ha trabajado con los coordinadores de los centros para diseñar cómo va a ser el verano”, ha dicho durante su visita a las instalaciones de la empresa Fribin en Binéfar, al mismo tiempo que ha trasladado que la planificación se lleva haciendo “desde Semana Santa”. Entre otras medidas, ha indicado que Aragón ha contratado a casi 1.000 profesionales de Enfermería, la mayoría en el ámbito hospitalario, “que van a conseguir tener abierto el 83% de las camas de los hospitales de la Comunidad durante el verano”. Hay que recordar que el Servicio Aragonés de Salud prevé cerrar hasta 596 camas en agosto, el mes que concentra la mayor parte de las vacaciones de los profesionales.

Gracias al trabajo de contratación de Enfermería y de “casi 300 médicos” se va a “mantener la asistencia sanitaria de calidad todo el verano”, ha indicado el consejero: “Llamo a la reflexión y a la prudencia sobre los ruidos sociales sobre la falta de asistencia sanitaria en Aragón”. “Tenemos déficit de profesionales pero están arrimado el hombro como nunca. El Gobierno de Aragón no para ni un minuto de buscar medidas, y hay que ser prudentes para que no parezca que la sanidad está mermada”. Ha indicado al mismo tiempo que la situación actual responde a “una mala planificación de estos años” y a la “falta de cercanía” con el Ministerio, “que no ha acogido ninguna medida propuestas desde las comunidades autónomas”.

En opinión de Bancalero: “Tenemos déficit de profesionales pero estamos trabajando en ello, esperamos con la planificación que estamos diseñando poder mejorar estos índice de profesionales en los próximos años”. Ha apuntado que “hacen falta profesionales en todas las áreas”, en referencia a la necesidad de retener también el talento entre los veterinarios.