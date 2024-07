Alumnos de la Unizar ante su primer trabajo: "Afronto las prácticas como una oportunidad para poder acceder al mercado laboral"

Aventurarse en la búsqueda del primer empleo nada más finalizar los estudios universitarios suele resultar una tarea complicada para los jóvenes aragoneses que, debido a la falta de experiencia previa, quedan directamente descartados a la hora de optar a determinadas ofertas. Es por eso que, para muchos de ellos, el verano se presenta como una oportunidad de oro para poder tener un primer contacto con el mercado laboral a través de la realización de prácticas extracurriculares.

Raquel Lagraba tiene 21 años y acaba de graduarse en la Universidad de Zaragoza como economista. El próximo 15 de julio, gracias al programa Talento Aragón Joven, comenzará sus prácticas extracurriculares en Pikolin. “El verano es la época perfecta para hacer prácticas y para poder enfocarte al cien por cien en ellas. En este caso, suponen una buena oportunidad para poder ampliar conocimientos y seguir orientando mi futuro laboral, probando nuevos departamentos y ejerciendo nuevas labores”, asegura.

A esta zaragozana siempre le ha interesado “cómo funcionan las empresas”, y el verano pasado ya pudo realizar prácticas curriculares en una gestoría para ir cogiendo experiencia: “En aquella ocasión las prácticas no eran remuneradas, pero igualmente me sirvieron para ir valorando distintas posibilidades de cara al futuro”. Raquel afirma que durante la carrera ha echado en falta algo más de práctica, aunque entiende que “Economía es un grado muy teórico”, del que destaca la "capacidad de análisis” que ha adquirido después de cuatro años.

A menos de dos semanas para arrancar sus prácticas, Raquel se muestra muy ilusionada: “Ahora voy con las ideas mucho más claras. Me gusta mucho ese departamento y en la entrevista de trabajo ya vi que encajaba al cien por cien en el puesto. En mi caso están remuneradas, aunque hay bastantes otras que no lo están, pero al no tratarse todavía de un salario y trabajo formal, no me parece la cuestión más relevante. Afronto las prácticas como una oportunidad para poder acceder al mercado laboral”.

En Pikolin formará parte del departamento de Gestión y, aunque en principio su contrato solo durará unos meses, podría extenderse en el futuro. “Tengo claro que quiero seguir formándome y es muy probable que el próximo curso realice un Máster. Los de Unizar son todos por la tarde y están pensados para que la gente los compatibilice con el trabajo”, concluye.

"Van a ser cuatro meses en los que espero aprender mucho trabajando con fondos de inversión"

Natalia Solanas comenzó este lunes sus prácticas extracurriculares en Ibercaja Gestión. El próximo año, terminará su doble licenciatura en Derecho y ADE en la Universidad de Zaragoza y considera que esta es una buena oportunidad para “explorar el sector financiero a nivel práctico”. “Siempre me ha interesado este sector y estoy muy agradecida de empezar en la mejor gestora nacional de 2023”. Además, agradece haber participado en el programa Talento Aragón Joven: “Me ha ayudado mucho a dar mis primeros pasos en el mundo laboral”.

Reconoce que la flexibilidad que le ofrece la empresa y su proyección laboral es un gran factor a valorar. “El primer día me sirvió como toma de contacto. Me dieron la bienvenida a la empresa, me presentaron a mis nuevos compañeros y me informaron acerca de mis futuras funciones. Estoy muy contenta por la gran acogida. Van a ser cuatro meses en los que espero aprender mucho trabajando con fondos de inversión”, añade.

Natalia Solanas, estudiante de Derecho y ADE en la Universidad de Zaragoza. H.A.

Durante este último curso, la joven zaragozana también ha tenido la oportunidad de trabajar en el despacho “Waterwhale Europe SL” junto a profesiones de la abogacía, realizando su 'practicum' de derecho. “Durante el segundo cuatrimestre he estado trabajando mientras lo compatibilizaba con las clases de la universidad. Esta experiencia me ha servido para poner en práctica mis conocimientos legales y para valorar diferentes salidas profesionales”, concluye.

Isaac Benchebab Castro forma parte de la primera promoción de alumnos de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, que se imparte en La Almunia de Doña Godina, y no pudo esperar mucho tiempo a realizar prácticas extracurriculares: “Fueron en el Instituto Tecnológico de Aragón, durante el verano de segundo a tercero de carrera. Me quería empezar a mover un poco y, después de hablarlo con algunos profesores, decidí lanzarme a la piscina. Acudí a la Feria de Empleo de la Universidad y hubo un interés mutuo. Estuve desde mayo hasta agosto”.

Durante esos cuatro meses, Isaac trabajó en el departamento de Tecnología Digital, donde tuvo la oportunidad de “colaborar en varios proyectos” relacionados con la “visualización de datos”. “Como era un chico muy joven y era de la primera remesa de alumnos de este nuevo grado, les interesaba mucho mi visión personal”, asegura.

Isaac Benchebab, estudiante de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales. H.A.

El joven recuerda que, del total de cincuenta alumnos de su clase, solo él y otra compañera realizaron las prácticas “tan pronto”. “El de los datos es un sector muy incipiente y creo que las próximas promociones no vamos a tener problemas a la hora de encontrar trabajo. Por lo pronto, el próximo curso quiero hacer prácticas extracurriculares mientras hago el TFG. Tengo alguna empresa mirada ya he echado algún que otro currículum, pero considero que esto forma parte de un proceso de aprendizaje que todavía no ha concluido”, asegura.

Unizar gestiona más de 3.000 prácticas cada curso

Desde el departamento Universa, que gestiona las prácticas de la Universidad de Zaragoza, aseguran que cada curso se gestionan más de 3.000 prácticas en empresas. "Tenemos más de 5.000 empresas asociadas de distintos perfiles y sectores, que nos permiten encontrar el destino perfecto para nuestros alumnos", destacan.

Además, aseguran que muchas de ellas se realizan con "alumnos recién matriculados" y que "un alto porcentaje de las mismas acaban evolucionando en contratos laborales" que se extienden en el tiempo. Destacan el valor de este tipo de prácticas, que permiten tener un "primer acercamiento con el mercado laboral" a sus alumnos y que suelen resultar beneficiosos para ambas partes.