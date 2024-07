La Universidad de Zaragoza dice que ya se trabaja en una Evau con criterios "generales y homogéneos"

El acuerdo rubricado por las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Aragón, para impulsar en 2025 una Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) común generó diversidad de opiniones en la comunidad educativa aragonesa. Desde la Universidad de Zaragoza han recordado que ya se trabaja, en el seno de la Conferencia de Rectores (CRUE), en criterios "generales y homogéneos" que supongan una "garantía de igualdad" para el acceso a los 17 distritos universitarios.

"Llevamos muchos años trabajando para unificar criterios, pero el covid lo paró y ahora se ha retomado", ha recalcado la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, quien también preside la comisión organizadora de la Evau en Aragón. Este órgano, compuesto por miembros del campus público pero también del Departamento de Educación, es el que marca cómo es la prueba y, por lo tanto, el que debería determinar cualquier cambio de cara a los próximos cursos. De momento, ya se han empezado a dar los primeros pasos para la de 2025, abordando qué armonizadores continúan y cuáles no. Sin embargo, todavía no se ha tratado el acuerdo firmado este lunes por Aragón y el resto de autonomías del PP.

En este sentido, la vicerrectora ha confiado en que próximamente se produzca esa conversación para saber qué es lo que se quiere cambiar y tratar así también cómo se está planteando la "homogeneización" de la prueba por parte de la CRUE. "Se quieren abordar los contenidos a evaluar, el tanto por ciento de faltas, la opcionalidad...", ha señalado. De hecho, la próxima reunión para seguir avanzando en ello será en apenas unos días. No obstante, Alcalá ha recalcado que aunque se acuerde todo ello, al haber miles de correctores en todo el país, siempre puede haber "desviaciones".

La dificultad de currículos diferentes

Además, ha insistido en que la existencia de diferentes currículos de 2º de bachillerato y que en algunas comunidades se examinen de la lengua cooficial imposibilita la implantación de una Evau única. En ello han ahondado también desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria (Adiaragon). "Es complicado porque aunque tengan el mismo color político, los currículos son diferentes", resalta su presidenta Pilar García.

Asimismo, ha apuntado que los armonizadores a nivel estatal ya están "teniendo contactos" para "unificar" criterios de corrección o tipos de preguntas. Respecto a las dudas que pueda provocar entre los jóvenes que en solo dos meses comenzarán 2º bachillerato, se ha mostrado confiada en la coordinación que se tiene desde los institutos con los armonizadores. "La armonización de la Universidad de Zaragoza siempre ha velado por los chavales y lo seguirá haciendo", ha apostillado.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) inciden en la existencia de currículos diferentes y destacan que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) presentada hace unas semanas por la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya plantea "mejoras" para el próximo curso. Por su parte, consideran que el pacto de los populares de "más político que técnico".

Por el contrario, desde la Federación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecapa) han reiterado su apuesta por una Evau única, por lo que definen el pacto como un "avance significativo, pero no suficiente". Han lamentado que el acuerdo no plantee el tratamiento de las asignaturas de las lenguas propias, "elemento que hace que el modelo actual no facilite la igualdad de oportunidades". Asimismo, han criticado que no se aclare si cada universidad seguirá estableciendo "sus propias ponderaciones" para el acceso a los diferentes grados.