Las claves de la Evau común del PP que Aragón prevé aplicar a partir de 2025

Las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Aragón, han presentado este lunes la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) "común" que pretenden implantar ya en 2025, coincidiendo así con el cambio de modelo que pondrá en marcha el actual Ministerio de Educación, liderado por la aragonesa Pilar Alegría.

La intención de los populares es, dentro del marco normativo que el Gobierno central aprobó hace solo unas semanas, homogeneizar fechas, criterios de corrección y tipo de ejercicios. No obstante, no se llegará al objetivo de la prueba única, puesto que para ello, según se recoge en el propio documento elaborado por los populares, sería necesario "reformar" la ley educativa actual (Lomloe).

"Mientras que los contenidos no sean idénticos no podemos poner un examen con las mismas preguntas, en el sentido literal de la palabra", argumentan. Pero sí que apuestan por un mismo tipo de examen en cuanto "a los conocimientos que el estudiante debe demostrar". En este sentido, en cada una de las 15 asignaturas de la fase obligatoria (el acuerdo alcanzado no incluye el resto), se ha desarrollado una matriz de especificaciones, que sirve de "puente" entre lo que se enseña y lo que se evalúa.

Cada asignatura se ha dividido en cuatro bloques: número de partes que tendrá la prueba, qué se evalúa en cada una de ellas, qué tipos de actividades hay en cada parte y qué valor se le da a cada una. Asimismo, se ha elaborado una estructura y descripción de examen por asignatura, que incluye el tipo de preguntas que pueden aparecer, los temas específicos que deben estudiar y cómo se distribuirán las calificaciones.

De este modo, la Evau común propuesta por el PP tendrá el mismo número de opciones entre las que elegir, impidiendo, por ejemplo, que en unas comunidades haya cuatro opciones de temática y en otras, tres. También se apuesta por el mismo tipo de ejercicios y número de preguntas, además de por unos criterios de corrección comunes.

En el caso de las faltas de ortografía va más allá de lo que ya recoge el Real Decreto aprobado por el Ministerio de Educación, que pretendía unificar esta cuestión. En concreto, explicaba que "la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación, supondrá al menos el 10% de la calificación". Sobre esta base, el acuerdo alcanzado por las comunidades del PP entra en el detalle. En Lengua Castellana y Literatura se podrán bajar hasta dos puntos por esta cuestión:

La primera incorrección ortográfica no se penalizará. Cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola.

​A partir de la segunda, por cada falta se deducirá un 0,25, hasta un máximo de dos puntos.

​Por errores en la redacción, la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá deducir un máximo de un punto.

En el caso del resto de asignaturas se reducirá un máximo de un punto y los criterios serán los siguientes:

Los dos primeros errores ortográficos no se penalizarán. Cuando se repita la misma falta de ortografía se contará como una sola.

​A partir de la tercera, por cada falta se deducirá un 0,10, hasta un máximo de un punto.

​Por errores en la redacción, la sintaxis, el vocabulario y la presentación se podrá deducir un máximo de medio punto.

Los populares también han acordado que unificarán las fechas en las que se desarrollarán las pruebas y también el orden de los ejercicios. Asimismo, tienen previsto publicar en la misma jornada las calificaciones obtenidas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que el acuerdo se produce "en el marco de la ley" y que se pondrá a disposición del resto de las comunidades porque "es positivo para la totalidad de los ciudadanos".