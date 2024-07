Alumna de FP en Aragón: "Escogí un ciclo porque quería trabajar cuanto antes"

A sus 17 años camino de 18, Virginia Andrés, natural de El Frasno, tiene claro que lo suyo no es estudiar una carrera. "Hice la ESO en el instituto Cabañas de La Almunia, pero ya antes veía que eso de estar muchas horas con teoría no era lo mío, quería algo más práctico que la universidad y que fuera un camino más rápido para empezar cuanto antes a trabajar, ganar mi dinero y tener autonomía", destaca esta joven, a las puertas del acto de graduación organizado en el instituto Leonardo de Chabacier de Calatayud.

Allí ha finalizado el grado medio en Sistemas microinformáticos y redes y para el siguiente curso ya ha puesto su objetivo en otro plan formativo para ampliar la base conseguida hasta ahora: el título de técnico superior en Aplicaciones multiplataforma, que se imparte en el también bilbilitano Emilio Jimeno. Sigue así el mismo camino que el 46,3% de los jóvenes de Aragón que finalizan un grado medio.

En estos dos años, Virginia Andrés hace un balance "muy positivo" de lo que ha sido su recorrido formativo. "Llegué prácticamente sin conocer a nadie y me acogieron con los brazos abiertos. Ha sido muy fácil", relata con agradecimiento.

"Cuando acabé la ESO no quería pasar al bachillerato y tampoco quería ir por algún ciclo de Administración. Mi tío me comentó que en Calatayud estaba este grado y me animé", recuerda. Para ella, la tecnología ha sido siempre un campo para entretenerse y estar al día, especialmente con ordenadores y móviles. Tras dos cursos, se muestra contenta: "Ha sido gratificante, por los profesores, los contenidos y los compañeros. Me han gustado las asignaturas y las clases", remarca.

Echando la vista atrás, recuerda que el primer curso se centró más en la parte física, en el hardware, con mantenimiento y montaje de equipos, y el segundo se encamina más al software. Con vista al futuro, Virginia Andrés valora encaminarse hacia el ámbito de la ciberseguridad. "Es algo que me llama la atención y que me gusta", indica. Para ella, lo más importante es que cuenta con amplias salidas laborales y la inmediatez para poder incorporarse al mercado de trabajo. "Ha sido mucho contenido práctico y eso es lo que más peso tiene", concluye.