Oposiciones a auxiliar administrativo en Aragón: “Di a luz hace seis días, pero tenía que estar aquí”

“¿Hemos venido a jugar?”. Aunque los nervios afloran, quiera uno o no, minutos antes de entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en la que este domingo se celebran exámenes para conseguir una de las 100 plazas convocadas por el Gobierno de Aragón, aún queda sitio para el buen humor. Lo demuestra esta “broma” con la que Miguel Paricio saludaba a compañeros de la academia en la que lleva preparando estas y otras oposiciones en el último año. “Unos venimos a aprobar y otros a probar, hay una pequeña diferencia. Esto es una carrera de fondo y cada uno sabemos si tenemos alguna posibilidad, aunque siempre puedes tener un mal día o sonar la flauta”, ha comentado minutos antes del “momento de la verdad”.

La tónica se ha repetido en las nueve sedes en las que se han llevado a cabo los ejercicios en las tres capitales de provincia. A última hora muchos comprobaban en los móviles el listado en el que aparecía el aula a la que tenían que dirigirse. Todos persiguen una estabilidad laboral y un sueldo fijo. Los que tienen un empleo en el sector privado prefieren contar su historia bajo un nombre ficticio, porque en su trabajo no saben que están opositando.

Es el caso de Carmen, de 37 años y actualmente charcutera, que hace cuatro años se las preparó “por una academia, sobre todo por el temario”, y acudía “con cero nervios, porque no he tenido tiempo para estudiar”. “Voy a tirar de lo que recuerde de otras veces y a ver si entro en la bolsa de empleo”, es su objetivo.

Su tranquilidad contrastaba con la impaciencia de José Ángel, quien también prefiere mantener en anonimato ya que es administrativo en una empresa. A sus 38 años es un debutante en estas lides: “Hasta ahora no me lo había planteado, pero ha llegado un momento en que me apetece mejorar profesionalmente y sobre todo tener más estabilidad. Al ser mi primera vez he ido a una academia porque necesitaba apoyo”.

Las tres horas que dura la prueba van a ser “especialmente complicadas” para Pilar Soler, de 31 años y empleada en una tienda de ropa, que prefiere contar su particular historia tras un seudónimo. Este pasado lunes tuvo a su primer hijo, el miércoles le dieron el alta hospitalario y hoy su pareja la acompañaba para hacerse cargo del bebé. “Di a luz hace seis días, pero tenía que estar aquí. Oposiciones de este tipo no salen todos los días y no podía dejar pasar esta oportunidad. Ya pregunté que podía hacer si justo hoy me ponía de parto o estaba ingresada y me dijeron que se podía posponer. Pero al final hasta el pequeño se ha adelantado para que todo cuadre”, ha comentado.

Su nerviosismo era por ello por partida doble: “Voy a darle el pecho justo antes de entrar, a ver si aguanta las tres horas tranquilo”. Aunque ha intentado sacarse leche para dejarle un biberón preparado le ha resultado imposible con tan pocos días de lactancia. La solución, el padre llevaba lo indispensable para, en caso de apuro, acudir a una farmacia a por una leche de fórmula. Mientras, el bebé dormía tranquilo ajeno a esta auténtica operación logística. En unos años será una anécdota familiar digna de contar.