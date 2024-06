Enfermeras contratadas para verano: "Nada más apuntarme a la bolsa de empleo del Salud me llamaron"

Las enfermeras Ainhoa Iranzo, Gloria López y Rebeca Gonzalvo coinciden este verano en el servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza. Son solo tres de las profesionales de esta categoría que trabajarán este verano para cubrir las vacaciones del personal en el sistema sanitario de Aragón. Dos de ellas tienen contrato hasta el 31 de octubre; otra, hasta mediados de ese mes.

Ainhoa Iranzo está a punto de cumplir 22 años y estudió en la Universidad San Jorge. Se graduó el 3 de mayo, solicitó el título el 30 y el lunes siguiente lo recibió. Ese mismo día se colegió y se inscribió en la bolsa de empleo del Servicio Aragonés de Salud. "Y a las pocas horas me llamaron", recuerda: "El mismo día que me apunté. Fue muy rápido". Aún tuvo unos días de descanso hasta que comenzó su etapa laboral.

Ella se decantaba por el Royo Villanova y entre las dos opciones que le dieron se decidió por Urgencias. Empezó a mediados de junio y el contrato finaliza el 31 de octubre. "Después de cuatro años estudiando tenía muy claro que quería empezar a trabajar. Hay compañeros que se han tomado el verano de vacaciones antes de apuntarse a la bolsa", explica. "Es verdad que se necesita a mucha gente para cubrir las vacaciones", dice. En su puesto reconoce que está "muy contenta" y le sirve para "coger experiencia" nada más salir de la facultad.

Rebeca Gonzalvo tiene 25 años y estudió en la Universidad de Zaragoza. Se graduó en junio de 2023 y, al terminar el grado, trabajó cuatro meses en la planta de Cirugía del Royo. "Después pedí una reducción de jornada para tener más posibilidades de contratación", hasta que en mayo solicitó una mejora para optar a un puesto de más horas: "Estoy en una sala de Urgencias y he firmado hasta el 15 de octubre". La contratación de verano, dice, "es una puerta de entrada al mercado laboral, pero que se cierra muy pronto", reconoce.

Rebeca explica que durante cuatro meses tiene trabajo asegurado. "Me ofrecieron este puesto y, si no lo aceptaba, me bloqueaban un año en la bolsa. En mi caso no tenía problema en trabajar en Urgencias, el trabajo me gusta mucho. Yo estudié Enfermería por vocación, y estoy encantada con lo que hago y con las compañeras, que me ayudan mucho".

Procedente de Andalucía

La andaluza Gloria López, de 23 años, es de Almería, donde se graduó hace dos años, y lleva un mes en Zaragoza, hasta donde llegó para trabajar en el Salud. Concretamente, en el servicio de Urgencias del Royo Villanova.

Ella, como muchos otros profesionales procedentes de esa comunidad autónoma, se inscribió en la bolsa de trabajo del sistema público aragonés por recomendaciones de amigos y compañeros: "En Andalucía no te ofrecen la misma oportunidad que aquí. Si quieres desarrollarte como profesional enfermera tienes que ir compaginando el sector público y el privado o salir fuera, porque no tienes la misma calidad de contratos que en Zaragoza. En Andalucía vas encadenando contratos de mese y la bolsa está desactualizada desde 2021".

Según reconoce Rebeca, dejar su tierra y tener que buscar piso en otra ciudad le compensa: "Me siento realizada con lo que he estudiado y aprendo muchas cosas". "Por lo menos 10 personas que estudiaron conmigo Enfermería vinieron a Aragón nada más terminar la carrera y no han parado de trabajar. Yo me quedé en Almería haciendo un máster", relata. Mientras trabaja se está preparando el examen de formación sanitaria especializada. Le gustaría hacer Enfermería Comunitaria.