Carmen Cordón: "Nos queda un año antes de que prescriba el caso de mi padre"

Carmen Cordón (Zaragoza, 1968) aparece en el documental sobre su padre ‘Publio. El secuestro sin fin’, que dirige Félix Colomer y que se estrenó en la plataforma Max el pasado jueves, al cumplirse 29 años.

¿Qué le ha parecido el documental ‘Publio. El secuestro sin fin’, en el que repasan lo que vivieron su padre y toda su familia?

Me ha encantado, sobre todo por el tratamiento de la figura de mi padre. Es un documental hecho con una enorme sensibilidad y hace justicia con Publio. No solo lo secuestraron y nos extorsionaron, sino que la familia tuvo que luchar contra las maledicencias sobre su figura: se decía que había intentado huir o que había preparado un montaje por supuestos problemas en la empresa. Mucha intoxicación de quien fuera desde el Ministerio de Interior. Él era un hombre normal y corriente, un empresario en Zaragoza y hasta el secuestro no se le conocía ni era alguien popular. Iba a misa todos los domingos y amaba a su familia.

Han pasado 29 años y hacía falta esta revisión histórica.

Veintinueve años después, se agradece que se haya tratado con sensibilidad y hayan hecho justicia en el documental. No que sea un favor, sino que digan quién era mi padre cuando era joven y lo que hizo para llegar donde llegó. Y lo que pasó luego. Volver a abrir la caja de pandora de esos sentimientos después de tantos años, cuando lo secuestraron y fuimos a pagar a París. Todo lo que has hecho para que al final no sirva porque ha muerto. Abrir esa casa y el zulo. Volver a recordarlo es volverlo a vivir y... sufrir.

Pero es un caso por resolver.

La defensa humana es tenerlo tapadito y sin mirar hacia allí. No queríamos que se hiciera el documental sobre lo que pasó sin la aparición de la familia. Lo hice con pocas ganas, pero me alegro de haber participado y de confiar en el director, Félix Colomer.

Ustedes pagaron el rescate sin tener la prueba de vida. Los Grapo los engañaron, porque entonces ya estaba muerto.

Los Grapo hicieron de terroristas, asesinos y extorsionadores, lo que tenían que hacer. Escurrir el bulto y tapar la situación en la que estaban. A mi padre lo habían asesinado quienes estaban con él en la casa y el zulo (en los alrededores de Lyon). Tenían que cobrar sin que nosotros lo supiéramos. Nos engañaron y nos metieron prisa. Nos mandaron una última prueba de vida (un escrito del secuestrado), pero tardaba en llegar quince días desde que la pedías al poner un anuncio en ‘El País’, conseguir un teléfono no intervenido por la Policía y que nos llegara la respuesta desde el zulo. Como hacía tanto calor, al final pedimos pagar como fuera. El asesor de Londres que cogimos pedía otra prueba de vida, pero nosotros no queríamos extenderlo ya. Nos valió la última carta que nos había llegado.

¿Cómo recuerda esas pruebas?

Nos mandaban cartas manuscritas de mi padre. Podían haberse escrito hace más tiempo y no eran pruebas de vida, de que estuviera vivo ayer, porque no incluían los periódicos o la fecha. Eso es lo que pedía aquel señor (el asesor), el tener una prueba más contundente de que ‘hoy’ estaba vivo, e insistía en que no pagaríamos si no nos la daban. No quisimos reclamar la última prueba y fuimos adelante. No sé si ahora actuaríamos de otra manera, porque es una situación desesperante y angustiosa.

Solo duró quince días en el zulo.

Las primeras cartas de mi padre estaban con buena letra y con frases coherentes. Pero en las últimas se veía la desesperación en la caligrafía, al decir que eso era un horno y no podía estar allí. Costó tanto conseguir el dinero (400 millones de pesetas) y llegar hasta allí (París) que necesitas concluir y salvarlo ya. Volveríamos a hacerlo igual en las mismas circunstancias. En las pruebas del zulo en el juicio, se veían las firmas de mi padre. Solo duró dieciséis días, cuando puso en la pared que estaba vivo. Al ir a pagar, mi padre estaba muerto.

¿Pudieron dejarlo en la casa de Lyon donde estuvo secuestrado?

En la familia pensamos que está allí, en la casa de Lyon donde fue secuestrado o en un pozo cercano o una alcantarilla. Yo no tengo mente criminal, pero es lo más lógico si se te ha muerto en contra de tu voluntad o se les fue la pinza, porque Silva Sande era un asesino. Es una colina desde donde controlas todo, pero a ti no te ven. El juez Javier Bermúdez, al que le tocó ir allí y ver el zulo, cree que era disparatado llevarse el cadáver en pleno verano. Se asomó al ventanuco por el que intentó escapar mi padre, según dijo Silva, y es un tejadillo que resbala con una caída de dos metros. Romperse un tobillo, bien; pero no me parece que se muriera.

¿En este tiempo, qué puede ocurrir en la Audiencia Nacional?

Nos queda un año para que el caso prescriba. Para abrir otra vez el melón, al final todo el mundo prefiere que prescriba, pero este asunto no se ha resuelto.